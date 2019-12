17/12/2019

Rafael Winter (Rufo), para CCIU

80 años de la Batalla del Río de la Plata: El Graf Spee no era simplemente un barco alemán: era un barco nazi.











80 años de la Batalla del Río de la Plata: El Graf Spee no era simplemente un barco alemán: era un barco nazi.



Por estos días, se cumplen 80 años de la famosa batalla naval, la Batalla del Río de la Plata entre el barco alemán-nazi Graf Spee y los buques ingleses que lo enfrentaron.



Fue la primera batalla naval de buques de ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial y tuvo lugar en aguas territoriales uruguayas. En las costas de Maldonado. Y seguramente este año, por haberse cumplido 80 años de la misma, tiene mayor repercusión aun.



No es mi intención hacer aquí una descripción de la batalla, lo que ya han hecho varios historiadores.



Solamente en relación a esto decir que, como es sabido, la batalla terminó con una victoria británica, y el barco alemán que había quedado averiado, deteriorado, fue destruido en las costas de Montevideo por su propio capitán Hans Langsdorff, quien posteriormente se suicidó.



El Uruguay, teóricamente aun neutral en la contienda, tuvo en realidad una postura proanglófila. Como no podía ser de otra manera. El Embajador británico, Sir Eugen Millington Drake, desempeñó un papel significativo en el episodio en cuanto a la parte diplomática.



Nazis que murieron en el combate fueron enterrados en el Cementerio del Norte.



Otros se quedaron a vivir en el Uruguay. Otros fueron hacia la Argentina.



El saludo nazi se vio y escuchó cuando los restos de estos nazis eran llevados al Cementerio y cuando tuvo lugar su entierro.



El enfrentamiento muchas veces se lo presenta como un combate entre un barco alemán y barcos británicos. Sí: pero había un horrible "agregado". El barco alemán, su capitán, su tripulación eran nazis.



Por lo tanto, aquí también el combate era contra las fuerzas del mal.



El Graf Spee era uno de los tantos barcos de la marina de guerra de Hitler y del nazismo.



No fue un "simple" combate naval entre dos países en guerra. Había un componente ideológico muy marcado, muy claro.



80 años después, hay quienes siguen relatando el episodio de una manera "sospechosamente" neutral.



Peor aun. Hay quienes siguen (y no precisamente británicos) recordando con nostalgia el episodio y recordando y honrando a los combatientes alemanes. ¿También ahora que se cumplen 80 años?



Por supuesto. ¿Tambien aquí en el Uruguay? Sí. Quizás de manera más encubierta que abierta.



Y aunque no lo hagan con una intención necesariamente "antisemita", reitero: este no era "simplemente" un barco alemán. Era un barco nazi: nazi era su capitán, nazi era su tripulación, nazis sus símbolos.



Más allá de su desarrollo, en la Batalla del Rio de la Plata, como durante toda la Segunda Guerra Mundial, también estaba muy claro cuál era el bando que representaba la maldad y lo peor del ser humano.