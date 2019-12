18/12/2019

Planes desde Turquía











Ynet Español



"Hamás planea ataques contra Israel desde Turquía con el presidente como 'anfitrión'"



El periódico británico The Telegraph publicó transcripciones de interrogatorios de la Policía de Israel. Del informe se desprende que la organización terrorista opera en Estambul, donde viven al menos 11 miembros de agrupación, con el beneplácito del mandatario turco.



Hamás ha estado planeando ataques contra Israel desde Turquía con el presidente Recep Tayyip Erdogan como 'anfitrión' del grupo terrorista, informó el periódico británico The Telegraph. Según el informe, la organización se encarga del reclutamiento de terroristas suicidas, que incluye el pago de 20.000 dólares a sus familias. Además, la agrupación planeó desde Turquía los asesinatos de altos funcionarios israelíes, entre los que se encontraba el ex comisionado de la Policía de Israel, Roni Alsheikh.



The Telegraph publicó transcripciones de interrogatorios de la Policía israelí, de las que se desprende que el grupo está operando desde Estambul. La publicación señaló, además, que según los servicios de inteligencia de Israel y Egipto, al menos 11 altos miembros de Hamás residen en la ciudad. Siete de ellos estaban entre los mil terroristas puestos en libertad por Israel en 2011 como parte del acuerdo en el que fue liberado el entonces soldado de las FDI Gilad Shalit, quien se encontraba secuestrado por Hamás en Gaza.



Entre los miembros de Hamás que residen en Turquía se encuentran, además, uno de los responsables del mortal atentado en el Café Apropo en Tel Aviv en el año 1997, y el tesorero de la organización, sobre quien pesan sanciones económicas recientemente impuestas por Estados Unidos.



De acuerdo con el periódico, Hamás se encuentra en permanente contacto con los servicios de inteligencia turcos.



Según el reporte de The Telegraph, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está al tanto de las actividades del grupo en la ciudad más grande de su país, pero le ha permitido operar con con restricciones mínimas; sólo le pide que se mantenga alejado de las instituciones oficiales.



Tanto Hamás como los funcionarios turcos negaron el informe, y Turquía consideró a la organización palestina como un partido político en lugar de un grupo terrorista.



La semana pasada, Erdogan recibió al líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Estambul, según la Agencia Anadolu de Turquía.



De acuerdo con los informes, Haniyeh también se reunió con Saleh Arouri, un comandante fundador del ala militar de Hamás que vive en Estambul. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Arouri.