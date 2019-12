19/12/2019

Los 10 peores incidentes de antisemitismo y contra el estado de Israel en 2019



El Centro Wiesenthal documentó los ataques cometidos contra la comunidad judía en Estados Unidos y Europa, y advirtió sobre los casos ocurridos en América Latina



El Centro Wiesenthal realizó una lista con los 10 peores incidentes de antisemitismo y contra el estado de Israel ocurridos en el año 2019. La organización documentó hechos que se dieron en Estados Unidos y Europa. Y, aunque en este listado no aparece ningún caso en América Latina, advierte que en esta región también ocurrieron hechos de odio contra la comunidad judía.



“Las campañas de la Federación Palestina, el Club Palestino de Fútbol y la Unión General de Estudiantes de Chile pretendiendo trasladar el conflicto de Medio Oriente a América Latina o la descalificación que Maduro hizo de Guaidó sosteniendo que era un agente de Israel, bien pudieron estar en nuestra consideración”, dijo Ariel Gelblung, director del Centro Wiesenthal para América Latina



1. El liderazgo de Jeremy Corbyn en el partido Laborista del Reino Unido



“En un año inundado de antisemitismo en ambos lados del Atlántico, nadie ha hecho más para incorporar el antisemitismo en la vida política y social de una democracia que el Partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn. El rabino jefe Ephraim Mirvis advirtió que el racismo antijudío era un nuevo veneno que había echado raíces en el partido”, dice el reporte del Centro Wiesenthal.



La ex parlamentaria laborista Louise Ellman se preguntó: ¿Cuántos miembros judíos han sido intimidados, abusados y expulsados del partido? Los laboristas que se han atrevido a denunciar los discursos de odio han sido purgados de ese partido. Sin embargo, advierte el Centro Wiesenthal, que aquellos que han tenido declaraciones antisemitas como "Heil Hitler o “que se jodan los judíos (fuck jews)” no han tenido ningún problema.



“No es de extrañar que una encuesta del Consejo de Liderazgo Judío descubrió que el 47% de los encuestados dijeron que considerarían abandonar el Reino Unido si Corbyn se convirtiera en primer ministro”, dice el reporte.



2. Atentados terroristas contra judíos en Estados Unidos y Alemania



El pasado 10 de diciembre un mercado kosher en Jersey City, Nueva Jersey, fue objetivo de un atentado terrorista. Los atacantes, David Anderson y Francine Graham, eran miembros del grupo de odio “Israelitas negros”. Anderson había tenido expresiones antisemitas. Ese día asesinaron a un oficial de policía y luego dispararon a diestra y siniestra contra el personal de la tienda kosher matando a tres personas. Gracias a la acción rápida de un agente, la masacre no fue mayor. Los terroristas tenían como misión atacar a una escuela judía que estaba al lado del mercado.



“Al otro lado del Atlántico, unos 80 judíos que rezaban en una sinagoga alemana en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, escaparon milagrosamente de un atentado a manos de un neonazi, quien no logró romper una puerta de seguridad de la sinagoga en ubicado Halle, Alemania. Después de no poder ingresar al templo, Stephan Balliet, de 27 años, armado con una ametralladora y explosivos, mató a dos civiles cercanos e hirió a otros dos. Balliet admitió que estaba motivado por su odio a los judíos. En su manifiesto, declaró: ‘Matar a todos los anti-arios que sea posible, preferentemente judíos'. A pesar de los crecientes actos antisemitas, las autoridades alemanas no colocaron ninguna seguridad afuera de la sinagoga durante los servicios de Yom Kippur”, denunció en su reporte el Centro Wiesenthal.



“En los Estados Unidos, las sinagogas siguieron siendo blanco de ataques. Aún recuperándose de la masacre del 2018 donde 11 judíos murieron en el templo Tree of Life en Pittsburgh, Pensilvania, la comunidad judía estadounidense sigue lidiando con incidentes horribles”.



En San Diego, un hombre armado abrió fuego contra judíos que oraban dentro de una sinagoga. Lori Gilbert-Kaye, de 60 años, murió y el rabino del templo fue herido. El atacante declaró que estaba “defendiendo a nuestra nación contra el pueblo judío, que está tratando de destruir a todos los blancos”.



En noviembre, el FBI arrestó a un supremacista blanco de 27 años, quien iba a poner una bomba en la sinagoga Temple Emanuel en Pueblo, Colorado, y que además tenía planes de envenenar el agua potable del templo.



3. La policía tuvo que proteger a una senadora italiana de 89 años y sobreviviente Auschwitz de amenazas de muerte



“Liliana Segre, sobreviviente de Auschwitz de 89 años, quien sirve como senadora vitalicia en el Parlamento italiano, recibió innumerables amenazas de muerte a través de las redes sociales después de proponer una comisión nacional para combatir el odio y la intolerancia. Como un resultado, las autoridades locales asignaron dos policías para protegerla 24/7 (las 24 horas, los siete días de la semana). El Papa Francisco expresó alarma por el resurgente antisemitismo: ‘En el siglo pasado vimos tanta brutalidad contra el pueblo judío, y todos estábamos convencidos de que se terminó. Pero hoy, hermanos y hermanas, la costumbre de la persecución de los judíos ha renacido'”.



4. El asesino de una maestra judía de jardín de infantes fue dejado en libertad en Francia Fiscales franceses retiraron los cargos de asesinato contra Kobili Traore, quien golpeó brutalmente a Sarah Halimi, una maestra judía de jardín de infantes, y luego la arrojó por el balcón. Las autoridades decidieron que el asesino había sufrido un “episodio psicótico masivo” después de fumar marihuana. Cuando Traore ingresó de manera violenta en el departamento de Halimi, recitó versos coránicos mientras la atacaba. A pesar de las evidencias y de la forma salvaje como la mujer fue asesinada, el atacante afirmó: “Me sentí perseguido. Cuando vi la Torá y un candelabro en su casa, me sentí oprimido“. Incrédulo y sorprendido ante lo declarado, el abogado de la familia Halimi, Francis Szpiner, dijo: “Quiere decir que las personas pueden salir libres después de llevar a cabo una acción penal porque supuestamente no estaban al tanto de la situación por los efectos de drogas u otras sustancias. ¿Esto también se aplicará a los conductores ebrios que matan niños en la carretera?".



5. Congresistas estadounidenses arremeten en contra del estado de Israel y los judíos "Rashida Tlaib, quien es la primera congresista estadounidense de ascendencia palestina, lanzó su carrera en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al arremeter contra colegas que apoyaron una resolución que buscaba debilitar el movimiento anti-Israel, Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) cuando tuiteó: "Se olvidaron de qué país representan. La resolución también tenía como objetivo sancionar a los financiadores del régimen criminal de Assad en Siria”. "Tlaib también enfureció a la comunidad judía cuando declaró que tenía un 'sentimiento cálido sobre la forma en que los palestinos ‘proporcionaron’ una patria para los sobrevivientes del Holocausto... ‘Me encanta la forma en que mis antepasados proporcionaron eso...’ En respuesta, Danny Danon, el embajador de Israel ante la ONU, dijo: ‘Debería tomarse un tiempo para aprender la historia antes de intentar reescribirla’”.



En febrero, la recién elegida representante de Minnesota, Ilhan Omar, hizo otra declaración contra Israel: “Quiero hablar sobre la influencia política en este país que dice que está bien presionar por la lealtad a un país extranjero”. Cuando se le preguntó sobre el apoyo generalizado que tiene Israel en Estados Unidos, realizó una referencia antisemita al referirse al “dinero judío”, un tema que era invocado por Hitler: “Se trata de los Benjamins (billetes de cien dólares), bebé”, dijo Omar. Y cuando otro usuario de Twitter le preguntó a la congresista somalí estadounidense quién le estaba pagando a los políticos proisraelíes en Estado unidos, la congresista respondió: “¡AIPAC!” (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos - Israel).



6. Judíos agredidos en las calles de Nueva York



En noviembre, el comisionado de policía de Nueva York, James P. O’Neill, informó que los judíos eran víctimas de más de la mitad de los crímenes de odio en la ciudad con que tiene la mayor población judía en el mundo. De 309 incidentes reportados, 159 fueron dirigidos a un judío. El Centro Wiesenthal aseguró que las autoridades neoyorquinas no han tomado las acciones necesarias para prevenir estos ataques.



27 de agosto: el rabino Avraham Gopin fue golpeado con una gran roca que le voló dos dientes y le rompió la nariz.



29 de agosto: le arrojaron un bloque de hielo a un hombre judío que iba conduciendo y lo hirió en el ojo.



31 de agosto: un joven judío que regresaba a su casa desde la sinagoga fue insultado por un atacante con dichos antisemitas y golpeado con un cinturón.



18 de septiembre: un judío jasídico fue perseguido por cuatro bribones que los golpearon y patearon en suelo.



12 de octubre: un hombre judío fue golpeado por un ciclista que lo llamó “judío sucio”.



1 de noviembre: tres ataques fueron llevado a cabo en una noche por un grupo de hombres en un auto que golpearon a hombres y niños judíos jasídicos.



10 de noviembre: una mujer judía fue atacada por hombres que le lanzaron huevos.



7. El embajador de Alemania ante las Naciones Unidas equiparó los “bulldozer israelís” con los “cohetes de Hamas” y dijo que había emitido 25 votos anti-israelíes



“Cuando Alemania asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los comentarios de su embajador en la ONU, Christoph Heusgen, generaron repudio cuando corrió la voz sobre el número de votos antiisraelíes que había emitido y, además, al igualar los 130 cohetes disparados por la organización terrorista Hamas contra civiles israelíes en una semana en marzo con la demolición de las casas de los terroristas”.



Heusgen declaró: “Creemos que el derecho internacional es la mejor manera de proteger a los civiles y permitirles vivir en paz y seguridad y sin el temor a las excavadoras israelíes o las cohetes de Hamas".



Bild, el periódico más vendido de Alemania, acusó a Heusgen en un editorial de “pura malicia” contra el estado judío. “Heusgen emitió 16 votos contra Israel en la ONU en 2018, absteniéndose una vez. En 2019, votó a favor de nueve resoluciones anti-Israel, incluida una que etiqueta los sitios más sagrados de Jerusalén como ‘Territorio Ocupado Palestino’, mientras se abstuvo tres veces y se opuso a una sola resolución anti-Israel. Angela Merkel declaró en un discurso de 2008 en la Knéset de Israel: ‘La seguridad de Israel nunca es negociable para mí como Canciller alemana’. Parece que Heusgen nunca recibió el memo”, asegura el Centro Wiesenthal.



8. Judíos y el estado de Israel son víctimas de ataques en universidades en Estados Unidos y Canadá



El Centro Wiesenthal documentó ataques contra estudiantes judíos y contra el estado de Israel en universidades norteamericanas de élite. Muchos de los ataques se escondieron detrás del “antisionismo” y de la libertad de expresión.



• La Unión de Estudiantes Graduados de la Universidad de Toronto negó una solicitud a un estudiante judío para apoyar una campaña para ofrecer comida kosher en el campus, argumentando: “Dudo que el Comité Ejecutivo se sienta cómodo recomendando esta moción dado que la organización que lo alberga (Hillel) es abiertamente proIsrael”, y agregó que la campaña de alimentos kosher podría ser contrario a “la voluntad de los miembros”.



• La Sociedad de Estudiantes de la Universidad McGill de Montreal inicialmente amenazó con acusar a un miembro judío, Jordyn Wright, por aceptar una invitación a visitar Israel bajo los auspicios de Hillel. Los estudiantes pro-BDS consiguieron forzar que el estudiante de segundo año cancelara su viaje al estado judío.



• Un evento de noviembre organizado por estudiantes judíos en la Universidad de York de Toronto, que contó con jóvenes soldados israelíes, fue rechazado con la campaña “No a los asesinos en el campus”, organizada por grupos antiisraelíes. La campaña incluyó volantes que retrataban una imagen de Photoshop de un soldado de las Fuerzas Israelís en la que parecía estar estrangulando a un niño. Los manifestantes intentaron boicotear el evento al confrontar de manera violenta a los participantes, lo que causó lesiones a los estudiantes.



Por otra parte, en las principales universidades de EEUU, como Columbia, Barnard, NYU, Vassar, Duke, UNC, Oberlin, ASU y UCLA, hubo incidentes anti-israelíes y antisemitas.



• La Universidad de Syracuse tuvo 16 incidentes en noviembre, incluido ataques racista en las residencias donde se escribieron graffiti contra afroamericanos, judíos, asiáticos y entre otros.



• Un profesor judío-mexicano recibió un mensaje amenazante que decía: “Métete en el horno donde perteneces, monstruo”.



• Una esvástica dibujada en un dormitorio estaba acompañada de insultos dirigidos a afroamericanos y asiáticos.



9. Ataque de odio en Escandinavia en el aniversario de la “Noche de los Cristales Rotos”



En el 81° aniversario el 9 de noviembre de la “Noche de los Cristales Rotos” cuando la mayoría de las sinagogas alemanas fueron incendiadas por los nazis, stickers neonazis fueron pegados en múltiples sitios judíos en Dinamarca y Suecia. En Dinamarca, las pegatinas se colocaron en residencias privadas y 84 lápidas en un cementerio judío fueron vandalizadas. En Suecia el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito informó un récord de 280 incidentes antisemitas, un salto de 53% sobre su última auditoría.



Mientras que los judíos no representan más de una quinta parte del uno por ciento de la población de Suecia, más del 4% de todos los incidentes de odio en el país están dirigido a los judíos. Autoridades suecas han fallado en proteger a la comunidad judía y contrarrestar los ataques de los neonazis.



10. Un pastor evangélico digo en la televisión estadounidense que el impeachment contra Trump es un “golpe de estado de los judíos”



Rick Wiles, un pastor evangélico y un popular locutor de radio que promueve el racismo y teorías antisemitas de conspiración, dijo que el impeachment contra Trump es “golpe de estado de los judíos”. En un video del 21 de noviembre que se volvió viral, Wiles declaró: "Así es como trabajan los judíos. Ellos engañan. Ellos traman. Ellos mienten. Hacen lo que tengan que hacer para lograr su agenda política “. Y añadió: ¿deberían los judíos tomar el control país? Ellos llevarán a cabo una purga... Eso es lo que va a suceder cuando los judíos se apoderen del país: mataran a millones de cristianos".