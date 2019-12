Descubren la bodega “cruzada” más grande

19/12/2019

Impresionante: La bodega “cruzada” más grande jamás descubierta en la Galilea



En el pintoresco y tranquilo pueblo de Mi’ilya, en el norte de Israel, se encuentra lo que podría ser la bodega Cruzada más grande.



La bodega se remonta al siglo XII y hoy se encuentra bajo una propiedad privada perteneciente a la familia Assaf.



Fue descubierto por Salma Assaf, cuya familia del esposo ha sido propietaria de la propiedad durante 260 años.



La familia se mudó del Líbano durante el período otomano, se instaló en las ruinas del castillo de los cruzados en Mi’ilya y construyó una casa allí.



Las ruinas datan de alrededor de 1160 CE, cuando el rey Balduino III construyó el castillo en la cima de la montaña y gobernó sobre Galilea.



The Jerusalem Post visitó la antigua bodega como parte de una gira prenavideña de la aldea católica griega patrocinada por Media Central. El pueblo se encuentra a pocos kilómetros de la frontera libanesa.



Rabei Khamisy, un arqueólogo del Instituto Zinman de Arqueología de la Universidad de Haifa, explicó que una de las características más singulares de la bodega es cómo “fue construida de manera sofisticada y hermosa por los cruzados”.



Explicó que la mayoría de las bodegas de la época solo tenían un piso para pisar, pero esta bodega, que era parte del Reino de los cruzados francos, tenía dos. Un piso tiene una ligera pendiente que conduce a una tina de recolección para depositar líquidos y semillas.



A partir de ahí, se pondría en frascos y “se tomaría para la fermentación”, dijo Khamisy. “Los bizantinos tenían bodegas mucho más grandes; hasta donde sabemos, los cruzados no tenían nada similar a ese tamaño“.



Unos 800 años después, los pisos de la bodega todavía están en buenas condiciones y los detalles únicos de las decoraciones aún están intactos.



“También encontramos un agujero de 6 metros, que creemos que se usó para almacenar los frascos de vino para fermentar”, dijo, y agregó que sospechan que pertenecía a los señores que viven en el castillo de los cruzados, cuyas ruinas se encuentran al lado de la ubicación de la bodega.



Khamisy, quien nació y creció en Mi’ilya, explicó que la profundidad del hoyo en el momento del uso era de aproximadamente 5 metros. La capa de abajo fue utilizada por los romanos, “como encontramos cerámica romana: el pozo estaba aquí antes. Puede ser del primer o segundo siglo“.



Cuando se le preguntó cómo encontró la bodega, Assaf explicó que mientras limpiaban su casa hace tres años, algunos trabajadores encontraron “una grieta en el piso”.



Explicó que los trabajadores encontraron una piedra suelta, y cuando la movieron y miraron dentro del agujero, “nos dimos cuenta de que había algo allí.



“Sospeché, pensé que tal vez era una tumba inicialmente, porque era esta gran piedra debajo de la casa”, dijo Assaf.



Llamó a Khamisy, quien dijo que creía que era una bodega. Regresó con las herramientas correctas y comenzó las excavaciones.



Assaf pagó las excavaciones de la bodega con su propio dinero, ya que creía que era un hallazgo importante.



“Tenía mis dudas al hacer las excavaciones al principio… pero junto con mis hijos decidimos hacerlo”, dijo, y agregó que le pidieron a Khamisy que obtuviera permiso de las autoridades gubernamentales para hacerlo.



“Comenzamos a excavar la primera habitación y nos dimos cuenta de que había más”, destacó Assaf, refiriéndose a la habitación donde se encontró el agujero para almacenar el vino fermentado. “Queríamos cerrar, pero luego decidimos continuar excavando”.



Agregó que estaba muy emocionado por encontrar la bodega debajo de su casa.



Hace tres meses, su hogar se expandió y se convirtió en un restaurante y bed and breakfast. Esperan eventualmente abrir un museo donde se encuentre la antigua bodega.



En 2017, Khamisy también logró recaudar NIS 200,000 de residentes en Mi’ilya para un proyecto para preservar las ruinas desmoronadas del castillo, después de haber sido descuidadas durante muchos años. Dijo que los lugareños dieron las cantidades que pidió sin dudar, y que se realizaron trabajos de conservación en las paredes del castillo.



Khamisy enfatizó que esto mostró “cuán importante es la arqueología para la gente de Mi’ilya.



“Noventa y nueve por ciento de las personas que viven aquí ahora no poseen propiedades en Mi’ilya, pero sienten que tienen el deber de preservar el castillo”, dijo.



Khamisy agregó que planean hacer más excavaciones y preservación de las torres y otras partes en el futuro cercano.