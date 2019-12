El Holocausto en la URSS

23/12/2019

El Holocausto desconocido en la antigua Unión Soviética



“Durante muchos años, el Holocausto fue simbolizado por dos lugares – Auschwitz y el Gueto de Varsovia. Estos son comúnmente percibidos como los símbolos primarios. Pero esa no es la historia completa del Holocausto”.



El Dr. Arkadi Zeltser, director del Centro Moshe Mirilashvili para la Investigación del Holocausto en la Unión Soviética en Yad Vashem, el Centro Mundial de Recordación del Holocausto, dice que para comprender plenamente el Holocausto y su impacto, uno debe ir más allá de Auschwitz y del Gueto de Varsovia, y aprender acerca de los eventos del Holocausto en áreas como la Unión Soviética ocupada. Esta es la misión del Centro Moshe Mirilashvili, fundado en 2016 y que opera bajo los auspicios del Instituto Internacional para la Investigación del Holocausto en Yad Vashem. El centro inicia y promueve investigaciones innovadoras relacionadas con la historia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial que vivían dentro de las fronteras de la Unión Soviética a partir del 22 de junio de 1941, fecha en que la Alemania nazi atacó a la URSS.



Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en junio de 1941, los equipos móviles de matanza de las SS, conocidos como Einsatzgruppen, así como otras unidades policiales, e incluso algunos soldados de la Wehrmacht encargados de ejecutar a los opositores al Reich (incluidos comunistas y judíos), acompañaron a las fuerzas alemanas.



“La matanza de judíos comenzó inmediatamente después de la invasión del ejército alemán a la URSS. “A finales de agosto de 1941, 23.000 judíos fueron asesinados en Kamenets-Podolski en Ucrania”, dice Zeltser.



A finales de septiembre de 1941, 33.700 judíos fueron asesinados durante un período de dos días en Babi Yar, cerca de Kiev, y para finales de 1941 se calcula que más de 700.000 judíos habían sido asesinados en las zonas de la URSS.



“El Holocausto, como una campaña de asesinatos en masa, comenzó en estas áreas”, señala. “Gran parte de la población no murió en los campos; fueron asesinados en las inmediaciones de sus ciudades de origen, donde habían vivido durante años antes de la guerra”.



Durante la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad -aproximadamente 2,6 millones de los 5,1 millones de judíos de la Unión Soviética ocupada en junio de 1941- fueron asesinados por los nazis y sus aliados con la ayuda de colaboradores locales.



A pesar de estos hechos horribles, los acontecimientos del Holocausto en la URSS eran relativamente desconocidos en comparación con la historia icónica del Holocausto en áreas de Europa Central y Occidental. Sólo gracias a los esfuerzos de los estudiosos contemporáneos, incluidos los que llevan a cabo actividades de investigación actuales, estamos ahora mejor equipados para comprender la historia del Holocausto en la Unión Soviética.



“El objetivo del Centro Moshe Mirilashvili para la Investigación del Holocausto en la Unión Soviética en Yad Vashem es investigar y dar a conocer este aspecto menos conocido del Holocausto”.



Una de las iniciativas innovadoras del Centro Mirilashvili para conmemorar y documentar el Holocausto en la ex Unión Soviética (FSU) es un proyecto de investigación en línea titulado “Historias no contadas”: Sitios de asesinato de los judíos en los territorios ocupados de la URSS”. El objetivo de este extenso proyecto es proporcionar un panorama completo de los más de 2.600 sitios de exterminio diseminados por toda la ex Unión Soviética donde más de dos millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto.



“Queremos escribir acerca de cada sitio de asesinato que estuvo en el área”, dice Zeltser. “Para fines de este año, habremos investigado y documentado 1.500 lugares”.



El proyecto consta de tres secciones: una historia de las comunidades; una reconstrucción histórica de los acontecimientos en los lugares de matanza; y una descripción de los marcadores y monumentos conmemorativos en las ciudades, pueblos y aldeas. Cada una de las secciones contiene documentos relevantes, testimonios en video y fotos.



El proyecto “Historias no contadas” permite al público interesado seleccionar ciudades y pueblos específicos de la antigua Unión Soviética donde se encuentran estos campos de exterminio. Una vez que se ha seleccionado un pueblo, aparece otra pantalla que muestra las coordenadas del lugar en Google Maps, fotografías y una descripción de lo que ocurrió en ese pueblo o ciudad. La historia de cada comunidad se basa en los registros oficiales alemanes y soviéticos de la época, los testimonios de los sobrevivientes y de sus vecinos no judíos, así como en las últimas investigaciones académicas. Miles de documentos y fotos, así como cientos de video clips de entrevistas con sobrevivientes y testigos, están disponibles en línea, permitiendo a los visitantes entender las historias específicas, así como comenzar a captar la atmósfera general del período.



“Nuestra misión es investigar lo que ocurrió en estos lugares”, explica Zeltser.



“Los familiares de todo el mundo quieren ir a estas zonas, visitar los lugares de la matanza y decir kaddish en memoria de sus seres queridos. Les proporcionamos una herramienta. Pueden ir al sitio web de Yad Vashem y encontrar la ubicación exacta de estas fosas comunes, ya sea en Bielorrusia, Rusia, Lituania o Ucrania”. En muchos lugares, cualquier persona puede acceder fácilmente a esta información desde cualquier dispositivo o computadora y encontrar el pueblo o el monumento específico que están buscando”.



El proyecto ha atraído la atención del público en general, así como de los investigadores del Holocausto de todo el mundo que están estudiando la historia del Holocausto en la FSU. La accesibilidad que el proyecto proporciona ha hecho de ‘Historias no contadas’ una importante fuente de información.



Un proyecto adicional del Centro Moshe Mirilashvili, “Judíos en el Ejército Rojo, 1941-1945”, explora la identidad judía de los soldados de las fuerzas armadas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 350.000 y 500.000 judíos sirvieron en esos años en diferentes ramas del Ejército Rojo, entre ellas la infantería, el cuerpo de blindados, la artillería, la fuerza aérea y la flota de submarinos. Además, los judíos sirvieron como traductores, médicos, corresponsales militares y oficiales políticos.



Curiosamente, un número relativamente grande de mujeres judías sirvieron en el Ejército Rojo como médicas, enfermeras y traductoras, así como directamente en combate, como pilotos o navegantes en la fuerza aérea o en unidades de artillería. A medida que se conocieron mejor los detalles del asesinato masivo de judíos por parte de los nazis, creció la conciencia étnica de una gran proporción de soldados y oficiales judíos, y fue cada vez más una fuerza motivadora en sus combates.



El proyecto “Judíos en el Ejército Rojo” contiene las biografías de varios cientos de soldados judíos, muchos de los cuales recibieron reconocimiento formal como Héroes de la Unión Soviética. La información recopilada proviene de muchas fuentes, incluyendo memorias, diarios, cartas, informes militares y recomendaciones de medallas. Las biografías relatan sus experiencias de preguerra como miembros de la intelectualidad, oficiales militares de carrera o trabajadores de fábricas, y sus memorias de posguerra.



Cuando hablamos de la participación de los judíos en la Segunda Guerra Mundial”, dice Zeltser, “normalmente nos centramos en sus actos heroicos”. Este proyecto tiene como objetivo mostrarlos como individuos, con su pasado de preguerra, su actividad durante la guerra y sus vidas de posguerra. Algunos de ellos eran intelectuales, otros eran personas comunes; algunos eran oficiales de alto rango y otros tenían el rango de soldado raso. No podemos medir completamente su identidad judía, porque no hubo encuestas sociológicas durante el período de la guerra. Sin embargo, a través del proyecto, mostramos que la identidad étnica de los soldados judíos soviéticos fue un factor importante para los soldados y debe ser considerada como parte de este fenómeno histórico”.



Hasta la fecha, se han subido al sitio unas 500 biografías de soldados judíos.



EI centro Moshe Mirilashville es activo en el mundo académico, organizando una serie de conferencias y talleres internacionales, incluyendo encuentros sobre “La familia judía en la Unión Soviética bajo la ocupación alemana”, “Liderazgo judío en los guetos lituanos”, y la conferencia más reciente del Centro sobre “El Holocausto reflejado en el discurso público en la Unión Soviética durante el período estalinista”.



Estas conferencias han atraído a los mejores académicos de todo el mundo, como los profesores Christoph Dieckmann, Natalia Aleksiun, Atina Grossman, Anna Shternshis, David Shneer, Gennady Estraikh, Mikhail Krutikov, David Fishman y otros.



Después de la última conferencia, el Prof. Shternshis de la Universidad de Toronto escribió: “Tengo que decir que esta fue la mejor conferencia a la que he asistido en los últimos 10 años, si no la mejor de todas. Su enfoque, su imaginación y su rigor fueron increíbles. Aprendí mucho y también disfruté de un maravilloso ambiente universitario. Es muy inspirador ver cómo Yad Vashem fomenta este tipo de conversación interdisciplinaria productiva en el campo. No puedo esperar para continuar! Gracias por incluirme en esta discusión. Siento que he estado en la vanguardia del campo”.



“Estas conferencias traen a destacados académicos de todo el mundo a Yad Vashem, para explorar el destino de los judíos en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial”, señala Zeltser. Son una importante plataforma para discutir diferentes aspectos de la historia y aprender sobre nuevas direcciones en la investigación”. Muchas de las conferencias de Yad Vashem están abiertas al público, lo que permite tanto al público como a los investigadores obtener nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, ser testigos del desarrollo del proceso de investigación contemporáneo”.



El Centro también ha inspirado nuevas investigaciones sobre el tema por parte de jóvenes académicos. En los últimos dos años, el Centro organizó talleres anuales para jóvenes investigadores en cooperación con el Centro Jack, Joseph y Morton Mandel de Estudios Avanzados sobre el Holocausto del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos. Esta actividad conjunta ayuda a aquellos que dan sus primeros pasos en el mundo académico a avanzar en sus investigaciones.



A través de los continuos esfuerzos del Centro Moshe Mirilashvili en Yad Vashem, el estudio y la comprensión de los acontecimientos menos conocidos del Holocausto en la Unión Soviética hasta el momento se colocarán en la perspectiva que les corresponde y continuarán siendo una parte importante de la investigación del Holocausto.