24/12/2019

¿El final de la presencia judía en Europa?









PorIsrael- por Guy Milliére (Gatestone Institute)



«Aunque los judíos representan menos del uno por ciento de la población, la mitad de los actos racistas cometidos en Francia se cometen contra los judíos». – Miembro del parlamento francés Meyer Habib. El antisemitismo avanza en todo el continente y, a menudo, tiene un reparto de Oriente Medio. Sin embargo, las autoridades también hablan solo del antisemitismo de derecha. El antisemitismo de izquierda está presente en toda Europa. Sus seguidores, como en Francia, hacen todo lo posible para ocultar y proteger el antisemitismo del Medio Oriente. La transformación demográfica que tiene lugar en Francia también está ocurriendo en toda Europa occidental, y la creciente sumisión al Islam está siendo aceptada silenciosamente por las autoridades gobernantes en casi todas partes.



El 3 de diciembre, la Asamblea Nacional de Francia aprobó una resolución adoptando la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. La resolución enfatizó que la definición» abarca manifestaciones de odio hacia el Estado de Israel justificadas únicamente por la percepción de este último como un colectivo judío». El diputado Meyer Habib, que apoyó la resolución, pronunció un discurso apasionado y conmovedor, destacando el alcance de la amenaza antisemita en la Francia actual y los estrechos vínculos entre el odio a los judíos y el odio hacia Israel:



«Desde 2006, doce franceses han sido asesinados en Francia porque eran judíos. Aunque los judíos representan menos del uno por ciento de la población, la mitad de los actos racistas cometidos en Francia se cometen contra los judíos. El antisionismo es una demonización obsesiva de Israel y un abuso de la retórica antirracista y anticolonial para privar a los judíos de su identidad”.



Agregó que obtener los votos para aprobar la resolución fue extremadamente difícil debido a la falta general de «coraje político»; lamentablemente, una cualidad a menudo ausente en Francia cuando se trata de antisemitismo e Israel.



Los líderes políticos franceses a menudo declaran que luchar contra el antisemitismo es de suma importancia; Lo dicen cada vez que un judío es asesinado en el país. Sin embargo, el único antisemitismo que parecen listos para luchar es el antisemitismo de derecha. Aparentemente se niegan a ver que todos los judíos asesinados o asaltados en Francia desde 2006 fueron víctimas de antisemitas musulmanes, y los líderes políticos franceses nunca pronuncian una sola palabra al respecto. Parecen esconder el antisemitismo islámico, incrustado en el Corán y los Hadices y reforzado en la década de 1930 por la amistad de los nazis con el Gran Muftí de Jerusalén, Haj Amin al-Husseini, bajo el odio musulmán hacia los judíos. sobre un odio musulmán supuestamente «legítimo» a los ‘crímenes sionistas’«.



Los líderes políticos franceses también se niegan a ver otra forma de antisemitismo que está en aumento: el antisemitismo de izquierda. Es precisamente este antisemitismo de izquierda el que usa la máscara del antisionismo para difundir el odio antijudío.



Los líderes políticos franceses nunca hablan sobre la forma en que los principales medios franceses hablan sobre Israel, o sobre las consecuencias de esos artículos e informes. Constantemente, y falsamente, describen a Israel como un país malvado cuyos soldados matan caballerosamente a los árabes diariamente y cuyos ciudadanos «ocupan ilegalmente» territorios (a pesar de haber estado allí durante más de 3.000 años) que podrían pertenecer a otras personas a quienes privar cruelmente de todo.



Los líderes políticos franceses no critican los artículos e informes antiisraelíes: la forma en que la mayoría de ellos hablan de Israel es tan antiisraelí como los peores artículos antiisraelíes. El gobierno mismo no lo hace mejor. Cuando los judíos israelíes son asesinados en un ataque terrorista, el gobierno francés publica una declaración «lamentando» el ataque e instando a Israel a «mostrar moderación» y evitar «iniciar un ciclo de violencia». Cuando se produce un ataque en la parte oriental de Jerusalén o en Cisjordania, la declaración menciona que «Jerusalén oriental» y Cisjordania son «territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel». Es una forma de decir que los judíos no deberían estar allí, que las víctimas son los culpables y que quienes los atacan tenían buenas razones para hacerlo.



El 12 de noviembre, cuando el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que las comunidades judías en los territorios en disputa no contravienen el derecho internacional, el gobierno francés emitió de inmediato una declaración diciendo que la política israelí de colonización en los territorios palestinos ocupados es ilegal según el derecho internacional». en particular el derecho internacional humanitario«.



Esta reacción está en línea con las posiciones tomadas por el gobierno francés en los últimos años: cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada de los Estados Unidos allí, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que la medida fue «grave». error «y subrayó que la embajada de Francia permanecería en la capital de fantasía de Israel, Tel Aviv. Una declaración oficial agregó que Francia es «la amiga de Palestina» y apoya «la creación de un estado palestino, con Jerusalén como su capital». Francia no reconoce a Jerusalén como parte del territorio de Israel: el consulado francés en Jerusalén se describe en los documentos oficiales franceses como «el Consulado francés en Jerusalén»; se omite la palabra «Israel». Cuando los ciudadanos franceses que residen en Israel votan, los votos de aquellos en Jerusalén se cuentan por separado de los votos de aquellos en otras partes de Israel.



En el Instituto del Mundo Árabe, financiado por el gobierno francés y los países árabes, abrió sus puertas en el centro de París en 1987, las conferencias y exposiciones a menudo están imbuidas de odio anti-israelí. Actualmente, en una exposición llamada «AlUla, maravilla de Arabia», los visitantes pueden ver un mapa donde toda la tierra de Israel está cubierta con las palabras «territorios palestinos». Cuando las organizaciones judías protestaron, la palabra, Israel finalmente se agregó al lado de «territorios palestinos».



Casi todos los asesinatos de judíos en Francia no solo fueron cometidos por antisemitas musulmanes, sino por musulmanes que identificaron injustamente a judíos franceses con el «Israel criminal». Mohamed Merah, quien asesinó a escolares judíos en Toulouse, le dijo a un oficial de policía que mató a niños judíos porque «los judíos matan a niños palestinos» y que vio «muchos informes en la televisión francesa que lo muestran». Lo que dijo no incitó al gobierno francés a pedirle a las estaciones de televisión francesas que sean más cuidadosas para evitar cualquier cosa que pueda considerarse una incitación al odio y al asesinato.



Por el momento, Meyer Habib es casi el único diputado francés que denuncia el antisemitismo, el antisionismo y el sesgo antiisraelí en los medios de comunicación franceses y las posiciones antiisraelíes del gobierno francés y de muchos políticos. A menudo recibe amenazas de muerte antisemitas; su familia y él necesitan vivir bajo protección policial las 24 horas. Representa a ciudadanos franceses que viven en el extranjero: en Israel, Italia y Turquía; No podía ser elegido en ninguna parte del territorio francés.



Habib también ha dicho que la resolución del 3 de diciembre es solo una resolución. Solo una minoría de parlamentarios votó a favor. La única razón por la que se aprobó es que muchos parlamentarios decidieron abstenerse. Varios votaron en contra y una vez más anunciaron que eran orgullosamente «antisionistas». De cualquier manera, la resolución no se convertirá en una ley y no tendrá consecuencias.



Los medios de comunicación franceses, los líderes políticos y el gobierno seguramente no cambiarán sus posiciones hostiles con respecto a Israel. Ningún líder político francés apoya a Meyer Habib ni se atreve a estar en desacuerdo con las declaraciones del gobierno francés con respecto a Israel, excepto para decir que el gobierno francés todavía es demasiado pro-Israel.



Como se está produciendo rápidamente un cambio demográfico en Francia, los medios de comunicación, los líderes políticos y el gobierno del país se están comportando en consecuencia. Los judíos se han convertido en una parte cada vez más reducida de la población (0.6%) y no tienen peso político. La población musulmana francesa está creciendo rápidamente, a más del 12% del total. Se ha vuelto prácticamente imposible ganar una elección en Francia sin contar ahora con el voto musulmán.



Las pocas personas que aún critican el Islam y el antisemitismo musulmán en Francia son hostigadas sin piedad por las organizaciones islámicas e incluso más severamente condenadas por los tribunales. Hace unos días, el 4 de diciembre, un fiscal le pidió al tribunal que sentenciara a Christine Tasin, presidenta del movimiento antiislámico Resistencia Republicana. En junio de 2017, escribió un artículo que contenía las declaraciones: «Los actos de ira contra los musulmanes son inevitables a corto o mediano plazo en todos los países europeos, incluida Francia, que están sufriendo una invasión musulmana» e «el Islam puede ser incompatible con Occidente civilización». Tasin fue acusado por el Colectivo contra la islamofobia en Francia (CCIF) de incitar al «terrorismo antimusulmán». El CCIF, es una organización creada por musulmanes de Francia, la rama francesa de la Hermandad Musulmana. El fiscal dijo que el cargo presentado por el CCIF era «perfectamente válido» y que Tasin «necesita una lección». Ella podría ser la primera persona en Francia en ser enviada a prisión por el «crimen» de «islamofobia».



Muchos participantes en la manifestación islámica e izquierdista contra la «islamofobia» en París el 10 de noviembre gritaron consignas explícitamente antisionistas, como «Israel Assassin» y «Palestine will win». Varios manifestantes portaban banderas palestinas y de Hamas. Por el contrario, una manifestación una semana después, denunciando el terrorismo islámico, reunió a menos de 2.000 participantes.



El 30 de octubre en París, cuando el presidente Macron inauguró el Centro Europeo para el Judaísmo, nombró a todos los judíos asesinados recientemente en Francia. Sin embargo, no nombró a los asesinos. Simplemente denunció a la «bestia asquerosa», una expresión creada por Bertolt Brecht y que ahora se usa a menudo en Francia para incriminar a simpatizantes nazis. Mencionó las amenazas planteadas por «aquellos que quieren sembrar el odio y la división» y expresó su apoyo a los musulmanes heridos en un ataque fallido contra la mezquita en Bayona, en el suroeste de Francia. Habló positivamente de una época en que gran parte de España era musulmana y dijo que allí, en Andalucía, «los judíos, a pesar de su condición de dhimmi, desarrollaron una cultura extraordinaria».



La autora Barbara Lefebvre vio en estas palabras un elogio para los judíos: una aceptación de dhimmitude [ser gobernado bajo el Islam como ciudadano «tolerado» de tercera clase, a veces pagando un impuesto de «protección»] y de la sumisión que viene con él. Ella escribió que «convocar a la peste marrón y las horas oscuras de nuestra historia para evocar la amenaza que enfrentan los judíos que viven en Francia es un insulto histórico, conmemorativo y político», y que el discurso de Macron allanó el camino para condenar a los judíos franceses a » salir del país o encerrarse en una burbuja comunitaria, como dhimmis en la tierra del Islam».



En Alemania, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución realizó un estudio que analizaba los ataques musulmanes perpetrados contra los judíos allí en 2017, pero se negó explícitamente a decir que estos ataques eran antisemitas, y en su lugar los atribuyó a «religiosos y culturales creencias que los inmigrantes musulmanes traen «a Alemania».



El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, agregó, como si fuera una excusa, que los musulmanes que llegan a Alemania «provienen de países en los que los poderosos incitan al odio hacia los judíos e Israel». Un estudio realizado en el Reino Unido por el Instituto de Investigación de Políticas Judías mostró que el antisemitismo es mucho más frecuente entre los musulmanes británicos que entre otros ciudadanos del país, pero el estudio se informó solo en la prensa judía británica.



El antisemitismo de izquierda está presente en toda Europa. Sus seguidores, como en Francia, hacen todo lo posible para ocultar y proteger el antisemitismo del Medio Oriente.



En el Reino Unido, los antisemitas ingresaron al Partido Laborista a través de la izquierda. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, fue acusado recientemente por el gran rabino británico Ephraim Mirvis de «racismo antijudío».



La mayoría de los principales medios europeos son tan antiisraelíes como los principales medios franceses. En julio, Josef Schuster, presidente del Consejo Central de Judios en Alemania, describió un artículo publicado por la revista Spiegel como el uso de «clichés antisemitas» para vilipendiar a Israel. No es el único artículo de este tipo en la prensa alemana. Shuli Davidovich, un agregado de prensa israelí en Londres, dijo hace una década:



«Definitivamente, algunos periódicos nunca le dan crédito a Israel … para algunas personas, especialmente en documentos como The Guardian, el rostro humano de Israel no existe. Siempre es el casco, el rifle, el agresor, el ocupante».



Hoy nada ha cambiado. The Guardian a menudo publica artículos que apoyan el boicot económico y cultural de Israel. Manfred Gerstenfeld, un comentarista, señaló la creciente abundancia de dibujos animados antisemitas que ahora acompañan a los artículos antiisraelíes en la prensa europea. Las caricaturas antisemitas, señaló, abundan en Noruega, un país con solo 700 judíos. Muchas caricaturas, dijo, representan a los judíos como «parásitos», exactamente como en la prensa de los países musulmanes.



La mayoría de los líderes políticos de Europa son tan hostiles a Israel como lo son los líderes políticos de Francia. La Unión Europea defiende obstinadamente la idea de que Israel debe volver a la línea de armisticio de 1949, a menudo denominada «las fronteras de 1967». La UE afirma que Israel ocupa ilegalmente «territorios palestinos». Cada vez que Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión Europea hasta el mes pasado, habla sobre Oriente Medio, describe a Israel como una «potencia ocupante». Su sucesor, Josep Borrell, aboga por el reconocimiento unilateral del estado palestino. «Irán quiere acabar con Israel», ha dicho; «No hay nada nuevo sobre eso. Tienes que vivir con eso». Nueve de los 28 Estados miembros de la Unión Europea – Suecia, Chipre, Malta, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania – reconocen un «estado de Palestina» pero ignoran que la Autoridad Palestina nunca ha renunciado a su plan para destruir a Israel y tomar su lugar, ni dejar de cometer actos de terrorismo.



La transformación demográfica que ocurre en Francia también se está extendiendo por toda Europa occidental, y la creciente sumisión al Islam está siendo aceptada silenciosamente por las autoridades gobernantes en casi todas partes. Los partidos políticos opuestos a la islamización son empujados a los márgenes. Algunos líderes centroeuropeos, el primer ministro Viktor Orbán en Hungría, el primer ministro Mateusz Morawiecki en Polonia y el presidente Miloš Zeman en la República Checa, son los únicos que rechazan explícitamente la islamización de sus países y toman medidas para frenar la inmigración musulmana. A menudo son condenados por líderes de Europa occidental que quieren obligarlos a recibir inmigrantes por miles.



Los informes muestran, no es sorprendente, que el aumento en el número de inmigrantes musulmanes ha llevado a un aumento aún más amplio del antisemitismo.



En 2018, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE encuestó a judíos en los 12 países europeos con las mayores poblaciones judías. El informe concluyó que «el 28% experimentó alguna forma de acoso por ser judío», «el 47% se preocupa por el insulto o acoso verbal antisemita y el 40% por el ataque físico», «el 38% ha considerado emigrar en los últimos cinco años por seguridad miedos».



Otro estudio, realizado por la Universidad de Bielefeld de Alemania en 2011, mostró que el 40% de los adultos europeos estaban de acuerdo con la declaración: «Israel se comporta con los palestinos como los nazis se comportaron con los judíos».



En un artículo llamado «Judenrein Europe», el comentarista político estadounidense Joel Kotkin escribió que todos los datos disponibles muestran que el odio anti-judío y los prejuicios anti-Israel continuarán extendiéndose por toda Europa, y que podría significar el fin de la presencia judía en el continente:



«Durante milenios, después de la destrucción del Segundo Templo y el comienzo de la diáspora, Europa fue el hogar de la mayoría de los judíos del mundo. Ese capítulo de la historia ha terminado. A medida que los judíos continúan huyendo del continente, a finales de este siglo todos lo que queda será un cementerio judío».