26/12/2019

La década deportiva en Israel











Israel Noticias



Los cinco mejores momentos deportivos de Israel en la última década



Se ha escrito mucho sobre las hazañas innovadoras de Israel en la ciencia, la tecnología y la defensa. De hecho, su reputación como líder global en estos campos le precede. Cuando se trata de deportes, por otro lado, los logros de Israel son un poco menos impresionantes, por decirlo suavemente. Sin embargo, eso no significa que nuestra pequeña “Nación Startup” no haya tenido momentos memorables e incluso notables en las alfombras de judo, las pistas de carreras y las canchas de baloncesto en la última década.



Sin embargo, nuestra elección para el momento deportivo más importante de la década pasada tuvo lugar en otro ámbito completamente distinto y, si la tendencia continúa, abrirá la puerta a aún más éxitos en la próxima década, tal vez en lugares todavía fuera del alcance de los atletas israelíes. Hasta entonces, tenemos la esperanza de que la próxima década comience con una nota alta, en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, donde Israel se está preparando para enviar su mayor delegación de la historia.



5: David mata a Goliat por un improbable título de Euroliga en 2013-2014



El número cinco en la lista de los logros deportivos más importantes de la década es también el único que involucra a un equipo o individuo que no representa la bandera azul y blanca.



En 2013-2014, un indescriptible Maccabi Tel Aviv entró con dificultad en el torneo de baloncesto de la Euroliga como algo más que una idea de último momento. Incluso los expertos más optimistas esperaban que el equipo jugara de forma respetable antes de que se le mostrara la puerta.



Sin embargo, en una de las carreras de desvalidos más notables de la historia del baloncesto moderno, Maccabi desató un espíritu valiente para superar una serie de poderosos oponentes y alzar el codiciado trofeo.



Encabezado por el entrenador David Blatt, el capitán Guy Pnini y un grupo de importaciones extranjeras, incluido el futuro jugador de la NBA Joe Ingles, el Maccabi utilizó dos grandes remontadas, en el primer partido de las eliminatorias contra el EA7 Emporio Armani Milan y en las semifinales contra el CSKA de Moscú, para ganar el impulso necesario para vencer al poderoso Real Madrid en el partido de campeonato.



En el primer partido, el Maccabi sorprendió a los anfitriones de Milán al convertir una desventaja de 7 puntos a falta de 30 segundos para el final en una victoria en la prórroga de 101-99.



En semifinales, el Maccabi remontó el partido para derrotar al favorito CSKA de Moscú con una jugada de última hora de Tyrese Rice.



El 18 de mayo de 2014, el Maccabi ganó su sexto campeonato de Euroliga, derrotando al Real Madrid en la prórroga por un marcador de 98-86.



Blatt dijo después del histórico partido por el título: “Intentamos traer a muchos chicos de carácter a nuestro equipo y tuvimos éxito. Cuando tienes a chicos como Devin Smith, Ricky Hickman, Yogev Oyahon y Guy Pnini, y cuando tienes a chicos experimentados como David Blu, Joe Ingles y Sofo (nacional de Grecia) e incorporas a nuevos chicos como Rice y (Alex) Tyus, entonces tienes una muy buena oportunidad de tener éxito desde dentro, desde el vestuario. Todo empieza ahí, en el vestuario”.



Y aunque pueda parecer una tontería que el Maccabi gane un título, el equipo ha ganado 6 campeonatos de Euroliga (incluyendo la Supliga FIBA de 2001), un campeonato de la Liga Adriática, 52 campeonatos de la Liga Israelí, 44 títulos de la Copa Estatal Israelí y 7 títulos de la Copa de la Liga Israelí, la mera magnitud de su inexplicable carrera de David contra Goliat en 2014 justifica con creces su lugar en esta lista.



4: Movimiento juvenil: El futuro del baloncesto israelí sigue brillando en 2019



El futuro del baloncesto israelí, a diferencia de su futuro en el campo de fútbol, brilló con fuerza en 2019.



El pasado mes de julio, por segundo año consecutivo, la selección israelí de baloncesto juvenil ganó el Campeonato Europeo Sub-20 de la Federación Internacional de Baloncesto, derrotando a una selección española invicta por 92 a 84.



El mejor jugador del equipo, el prospecto del draft de la NBA Deni Avdija, anotó 23 puntos y se llevó el premio al Jugador Más Valioso.



El equipo juvenil ha estado en la final durante tres años consecutivos, ganando su primer campeonato en 2018, en Alemania. En 2017 el equipo perdió contra Grecia.



El equipo israelí se aseguró su puesto en el campeonato de este año con su victoria 81-70 sobre Francia el sábado.



Avdija es una estrella en ascenso del baloncesto israelí y en 2017 fue fichado por el Maccabi de Tel Aviv.



3: La fondista israelí Lonah Chemtai-Salpeter ha eliminado los récords en 2019.



“Estoy feliz de haber batido el récord europeo y voy en la dirección correcta”, dijo Chemtai Salpeter con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, donde, con un poco de suerte, podría encabezar la mayor delegación israelí de la historia. El resultado de Chemtai Salpeter de 30:04 también se convirtió en un nuevo récord femenino israelí de la distancia, así como en un récord de la carrera de diez millas de Tilburg.



En septiembre, marcó un tiempo de 30:04 en la carrera Tilburg Ten Miles en la ciudad holandesa de Tilburg, lo que le quitó 17 segundos al récord europeo femenino de los 10 kilómetros, establecido por la legendaria corredora Paula Radcliffe en 2003.



2: Bateador en ascenso: El equipo nacional de béisbol marca un histórico boleto a Tokio



El equipo nacional de béisbol de Israel hizo historia y capturó la atención del país en septiembre al asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.



Será la primera vez que un equipo israelí participe en el torneo de béisbol de las Olimpiadas y, de hecho, sólo la segunda vez que Israel participa en un deporte de equipo en las Olimpiadas desde que el equipo nacional de fútbol compitió en las Olimpiadas de Montreal en 1976.



En su camino hacia este hito histórico, Israel ganó 5 de los 6 partidos del torneo de clasificación, convirtiéndose en el único país que hasta ahora se ha asegurado un puesto en el evento de béisbol.



Sólo otros cinco equipos nacionales de béisbol podrán competir por una medalla en los juegos de verano.



El equipo de béisbol israelí está compuesto en su mayoría por judíos estadounidenses que ya juegan en las ligas de Estados Unidos.



Varios de los jugadores y entrenadores han visto acción en las grandes ligas, mientras que un puñado más pequeño son israelíes nativos, como el lanzador Shlomo Lipetz, nacido en Tel Aviv, y el receptor Tal Erel, nacido en Ramat Gan.



Entre los ex jugadores de grandes ligas se encuentran Danny Valencia, un jugador de campo que ha jugado en siete clubes de la MLB durante ocho años, y el utilero Ty Kelly, que jugó en los Mets y los Phillies entre 2016 y 2018.



1: Los viejos muros se derrumban como nuevos horizontes abiertos a los atletas israelíes



Irónicamente, el mayor logro deportivo de Israel en esta década se produjo en el ámbito diplomático, ya que las antiguas barreras comenzaron a derrumbarse en todo el mundo árabe, abriendo la puerta a las delegaciones israelíes por primera vez en la historia. Como resultado de los incansables esfuerzos diplomáticos, las campañas públicas y los cambiantes intereses regionales, este nuevo horizonte para los competidores israelíes no puede ser subestimado mientras el Estado judío lleva su lucha por la aceptación regional a la próxima década.



El 28 de octubre de 2018, el himno nacional israelí sonó por primera vez en un país árabe después de que el yudoka israelí Sagi Muki ganara la medalla de oro en el Grand Slam de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.



“Hicimos historia”, escribió la ministro de Cultura y Deportes Miri Regev después.



En noviembre, el Hatikvah se jugó de nuevo en Abu Dhabi después de que Alon Leviev, de 17 años, recibiera la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ju-jitsu.



También en noviembre, una delegación de adolescentes israelíes ocupó el segundo lugar en las “Olimpiadas de Robótica” no oficiales en Dubai.



El primer ministro Benjamín Netanyahu, que se reunió con los adolescentes a su regreso a casa, elogió su logro y dijo que su participación era “indicativa de lo que está por encima del agua” en las relaciones de Israel con los Estados del Golfo.



En agosto de 2018, la Federación Tunecina de Ajedrez acordó permitir que la niña israelí Liel Levitan, de 7 años, participara en el Campeonato Mundial de Ajedrez Escolar Individual en Susa.



En enero, mientras tanto, el Comité Paralímpico Internacional despojó a Malasia del derecho a ser sede de los campeonatos mundiales de natación en 2019 después de que el país prohibiera a los atletas israelíes participar.



El deporte, como sabemos, es singularmente capaz de conectar a personas de orígenes diferentes y a veces hostiles. Por ello, nuestra esperanza para la próxima década es que se abran más puertas en todo el mundo árabe para los competidores israelíes, mientras que nuestras puertas permanecen totalmente abiertas a cambio.