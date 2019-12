Cocina judía de hace 5 siglos

26/12/2019

Cubanoamericana de origen judío publica libro con recetas culinarias de hace 500 años



La cubanoamericana Genie Milgrom publicó un recetario de cocina que ha estado en varias generaciones en su familia, incluso desde la época de la Inquisición en España y Portugal.



Milgrom, quien es residente en Miami, comentó a NPR que al enfermarse su madre revisó sus cosas y encontró varias recetas antiguas escritas en papeles amarillentos y con la tinta ya descolorida.



Mientras las fue revisando descubrió que tenía raíces judías secretas, ya que varios procedimientos de preparación de alimentos están vinculados con esta religión y eran similares a costumbres alimentarias que le enseñó su abuela materna.



A través de las recetas pudo confirmar que hace 500 años sus familiares fueron obligados a convertirse al catolicismo durante la época de la Inquisición, aunque algunos practicaron el judaísmo en secreto por lo que fueron bautizados como cripto judíos.



Luego de estudiar en una universidad católica y terminara su matrimonio, decidió convertirse en judía porque esta fe le atraía desde hace años.



“Siempre me he sentido judía, ya sea por la epigenética, está en mi cabeza, está en mi cerebro, está en mi alma, no me estoy volviendo religioso sobre esto, sea lo que sea, estoy donde pertenezco en este momento”, comentó.



El libro de cocina lo tituló “Recetas de mis 15 abuelas” y es parte de varios que ha escrito sobre su viaje a una aldea ancestral de su familia llamada Fermoselle, ubicada en la frontera entre España y Portugal.



Con ayuda de historiadores logró descubrir que sus abuelas eran judías y además encontró un linaje materno que data de 1405 y uno de su padre que tiene sus inicios en el año 1110.



Además, encontró registros donde se señalan que 45 de sus parientes murieron en la hoguera por ser judíos, lo que llevó a su familia a esconder las raíces de esta religión, pero ahora Milgroom le gusta hablar de su herencia judía.



Una de las recetas que descubrió se llama “chuleta”, pero en vez de ser carne de cerdo, realmente se trata de tostadas francesas freídas en forma de este alimento y aderezadas con una mermelada hecha a base de tomate y pimientos.



Milgrom comentó que por motivos religiosos los judíos no consumen carne de cerdo y por ello, en el siglo XV, echaban una chuleta al fuego para que el hogar oliera a ella mientras comían las tostadas.



El nuevo libro de cocina fue presentado en el Museo Judío de Florida en Miami Beach por Tudor Parfitt, profesor de estudios judíos en la Universidad Internacional de Florida, quien comentó que en Latinoamérica un gran número de personas creen tener ascendencia judía.



Actualmente, Milgrom es parte de un equipo de trabajo enfocado a la digitalización de los registros de los tribunales de la Inquisición en España, Portugal, México, Perú y otros países.



La idea es que estos registros estén disponibles en Internet para que más personas como ella puedan rastrear sus raíces familiares y descubrir cinco siglos de historia judía reprimida.