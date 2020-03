20/03/2020

Nueva aplicación israelí alerta a los usuarios si han estado expuestos al coronavirus











Por Ricky Ben David (Nocamels.com)



La aplicación, Track Virus, obtiene datos recopilados por el Ministerio de Salud israelí que realiza entrevistas con pacientes confirmados sobre su paradero y publica la información públicamente para ayudar a detener la propagación del coronavirus en Israel. El país tiene 529 casos confirmados al 14 de marzo, según datos del ministerio, y unas 45,000 personas se encuentran actualmente en cuarentena, ya sea porque habían viajado al extranjero o habían entrado en contacto con alguien diagnosticado con la enfermedad.



Israel ha tomado algunas de las medidas de mayor alcance fuera de China, el epicentro del brote de coronavirus, para ayudar a frenar la tasa de infección en el país. Desde finales de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública, Israel ha frenado los viajes internacionales, prohibiendo la entrada a extranjeros de varios países asiáticos y europeos, y ordenando cuarentenas hospitalarias o domiciliarias obligatorias de 14 días para cualquier persona que llegue del extranjero. El país también prohibió las reuniones sociales de más de 10 personas y ordenó el cierre de todas las guarderías, escuelas y universidades, así como lugares públicos como centros comerciales, restaurantes, gimnasios, teatros, entre otros.



Cada caso confirmado en Israel se investiga y, aunque no se divulga el nombre de la persona, su paradero, incluidas las fechas y horas, antes del diagnóstico se publicitan ampliamente en anuncios oficiales del gobierno y en los medios de comunicación. Esto se hace para alertar a otros que pueden haber entrado en contacto con ellos y que luego se someten a pruebas o se les ordena la cuarentena domiciliaria de 14 días.



La nueva aplicación busca simplificar este proceso y minimizar las conjeturas, así como limitar la ansiedad ante posibles encuentros. Funciona verificando la ruta de un usuario con las rutas de pacientes confirmados de coronavirus según lo enumerado por el Ministerio de Salud. En caso de que un usuario haya estado en la misma ubicación frecuentada por un paciente confirmado, recibirá una notificación para avisarle (esto funciona desde el momento en que un usuario descarga la aplicación, y no retroactivamente).



La información, enfatizan los desarrolladores, es anónima y no se carga en la nube, y la aplicación no solicita ninguna forma de identificación, aunque los usuarios otorgan permisos de geolocalización para sus teléfonos inteligentes.



Lanzado a fines de la semana pasada, Track Virus es una creación de Ori Fadlon, ex gerente de redes sociales de Maccabi Tel Aviv FC, quien se asoció con la compañía israelí de desarrollo de software PandaOS para implementar la aplicación rápidamente.



«Hicimos tres o cuatro meses de trabajo (desarrollo, diseño, programación) en cuestión de tres o cuatro días, pero la urgencia fue real y todo sucedió muy rápidamente», le dice Fadlon a NoCamels en una entrevista telefónica.



La aplicación actualmente tiene más de 75,000 descargas y ese número está creciendo rápidamente, dice. Está disponible en hebreo e inglés para usuarios de Android y pronto se lanzará en iOS.



“Estamos haciendo esto para ayudar a las personas, para salvarlas. Es por el bien de la sociedad”, explica Fadlon.



Track Virus se asoció con United Hatzalah de Israel, una organización de atención médica de emergencia basada en voluntarios, para ayudar a rastrear la información que llega del Ministerio de Salud.



“A medida que aumenta el número de pacientes con coronavirus, se hace más difícil para el público realizar un seguimiento de todos los diferentes lugares en los que han estado y las actualizaciones del Ministerio de Salud. Además, las personas a menudo tienen dificultades para recordar exactamente dónde han estado y cuándo. La aplicación resuelve ambos problemas”, dijo el vicepresidente de operaciones de United Hatzalah, Dov Maisel, en un comunicado.



Seguimiento y privacidad



Fadlon reconoce las preocupaciones de privacidad que conlleva el uso de tecnología avanzada de teléfonos inteligentes, pero destaca que la información obtenida a través de la aplicación es anónima y no se almacena en un sistema central basado en la nube. «En estos tiempos, la privacidad es muy importante para nosotros y nos la tomamos muy en serio», dice.



Los desarrolladores no son notificados si alguien recibe una alerta a menos que esa persona los contacte, explica.



Fadlon le dice a NoCamels que él y sus cofundadores están respondiendo 20-30 consultas diarias de agencias estatales, inversores, profesionales de desarrollo empresarial y otros, especialmente del extranjero.



“Hemos recibido correos electrónicos de California, Florida, Italia; incluso obtuvimos uno de Irán «, dice. Las preguntas se centran en si la aplicación estará disponible en otros países y en otros idiomas.



Hasta el 14 de marzo, más de 162,000 personas en 146 países en todo el mundo han contraído el virus y más de 6,000 personas han muerto. La mayoría de los casos han sido en la provincia de Hubei más afectada de China continental, pero Italia ha visto un brote importante en las últimas semanas con más de 20,000 casos confirmados y más de 1,400 muertes.



Track Virus está trabajando actualmente en una versión italiana, Fadlon le dice a NoCamel