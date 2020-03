140 años de ORT

23/03/2020

Por Charlotte de Grunberg, Directora General de Universidad ORT Uruguay (artículo de 2005)



La historia de ORT es una de las más notables de la vida judía moderna, nació de una necesidad persistente y floreció gracias a su habilidad para adaptarse al cambio. Oficialmente, la historia de ORT comenzó en 1880, pero una serie de circunstancias previas crearon las condiciones que hicieron imperativo el surgimiento de la organización.



UN PUEBLO ANTIGUO, UNA VISIÓN MODERNA



Cuando grandes extensiones de Polonia fueron absorbidas por Rusia hacia fines del siglo XVIII, la población judía de ese país aumentó considerablemente por lo que un decreto recluyendo a la mayoría de los judíos en un área conocida como “Zona de exclusión” fue promulgado en 1794. Los judíos no podrían abandonar la Zona ni poseer tierras fuera de ella. Fueron sacados de sus aldeas y llevados a otras que estaban dentro de la Zona, pudiéndose dedicar solamente a un número restringido de profesiones delimitadas por ley. Las condiciones de hacinamiento y las barreras legales que les impedían el acceso a gran parte de las profesiones existentes fueron sumiendo a los cuatro millones de habitantes de las zonas de exclusión en una terrible pobreza y sin medios de subsistencia.



A pesar de los grandes cambios introducidos por el Zar Alejandro Segundo (1855-1881) que puso fin a la servidumbre y alentó las reformas económicas, los judíos se vieron afectados negativamente.



Tradicionalmente, los judíos habían sido posaderos, cerveceros, y destiladores, vendedores ambulantes y cocheros. Perdieron sus empleos habituales en las grandes propiedades de los terratenientes feudales y se encontraron aún más marginados por el nuevo sistema que requería de peones de fábrica y obreros calificados. Los judíos no tenían la capacitación necesaria para la nueva producción, ya que por ley habían sido excluidos de muchas ocupaciones.



LOS PRIMEROS VEINTISEIS AÑOS



Por iniciativa del científico Nikolay Bakst, a principios de 1880, Samuel Polyakov, en nombre de un grupo de judíos muy importantes de San Petersburgo, solicitó al Ministerio del Interior la aprobación para la creación de una sociedad judía de beneficencia, en honor del 25º aniversario del reinado del Zar Alejandro II. Gracias a los esfuerzos del Barón Horace de Gunzburg dicho proyecto tuvo la aprobación de las autoridades.



El permiso para establecer el Comité Provisorio de ORT fue obtenido el 22 de marzo de 1880. Este Comité Provisorio incluía a los más prominentes hombres de negocios judíos, el rabino y un gran número de intelectuales judíos de San Petersburgo. La autorización ministerial fue el estímulo para que las cosas comenzaran a moverse. Se había abierto una ventana de oportunidad y las autoridades de la recientemente creada organización no la desperdició.



En un lapso sorprendentemente corto el 10 de abril, 18 días después de su fundación, 10.000 cartas fueron enviadas a través de todo el imperio ruso a las comunidades judías tanto religiosas como laicas.



En ellas, cinco voluntarios con recursos propios: Samuel Polyakov, Horace de Gunzburg, Abran Zak, León Rosenthal y Meer Fridland, solicitaban apoyo para crear un fondo para capacitar a sus hermanos judíos en oficios que les permitieran mantenerse y aliviar sus penurias.



Desde el principio, el llamamiento tuvo buena respuesta. Se formó un comité con el profesor Bakst como su Director Ejecutivo y de este modo pudo comenzar sus actividades la organización ORT, que tendría un efecto tan significativo en las vidas de mucha gente marginada. Sin embargo, en menos de un año a Alejandro II lo sucedió un nuevo emperador que rechazó todas las iniciativas judías y ORT tuvo que funcionar como “Comité Provisorio” por más de 27 años. Gracias al tacto y a la energía de los líderes de ORT las actividades de la sociedad se desarrollaron exitosamente en Rusia, a pesar de las condiciones adversas.