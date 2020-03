Religiones reunidas en Presidencia: CCIU presente.

26/03/2020

Abordaron la situación creada por el coronavirus y resolvieron hacer celebraciones religiosas sin público.



En Uruguay las celebraciones por la Semana Santa no se realizarán con presencia de fieles.



Convocados por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, representantes de diversas religiones del país se reunieron para evaluar las medidas a tomar ante la crisis que provoca el nuevo coronavirus Covid-19.



El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla dijo a Subrayado que todas las religiones están de acuerdo en no hacer celebraciones litúrgicas que provoquen la aglomeraciones de personas.



En el caso de los católicos Sturla adelantó que las misas y demás acciones se realizarán via online, pero también las otras religiones utilizan medios electrónicos y diversas plataformas para conectarse.



La Iglesia Católica puso a disposición del gobierno instalaciones para utilizar en caso de ser necesario por la expansión del coronavirus.



Participó de la reunión el Presidente del CCIU, Samy Canias, y los rabinos Max Godet (Comunidad Israelita del Uruguay) y Daniel Dolinsky (Nueva Congregación Israelita), junto al Cardenal Daniel Sturla, Mons. Arturo Fajardo, Pastor Pedro Lapadjian (Iglesia Evangélica Armenia) y Obispo Daniel Genovesi (Iglesia Anglicana).