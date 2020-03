26/03/2020

Coronavirus, terrorismo y odio











Gatestone Institute- por Bassam Tawil



Extremistas musulmanes explotan el coronavirus para promover el terrorismo y el odio A medida que los países de todo el mundo se están volcando para evitar la propagación del coronavirus, los extremistas y terroristas musulmanes han estado gastando su energía en promover ataques terroristas contra otros musulmanes, así como «infieles».



Estos terroristas y extremistas probablemente están rezando para que los «infieles» descubran una vacuna contra el virus, lo que les permite regresar a sus mezquitas y reanudar sus llamados para matar a los «infieles». Muchos países árabes e islámicos han prohibido las oraciones en las mezquitas para ayudar a prevenir el contagio durante la guerra contra el coronavirus.



Mientras los científicos y otros «infieles» de todo el mundo, incluido Israel, trabajan las 24 horas para encontrar una vacuna contra el virus, la organización de la Hermandad Musulmana y algunos de sus aliados emiten fatwas (opiniones religiosas islámicas) que exponen objetivos peligrosos, un ideología peligrosa y desprecio por la vida humana.



El jeque Aid al-Qarni, por ejemplo, afiliado durante mucho tiempo a la rama Sahwah («Despertar») de la Hermandad Musulmana, dijo, antes de su detención, sentencia de muerte y retractación pública en Arabia Saudita:



«Ruego a Alá que haga caer a los enemigos en su propia trampa y que destruya a los judíos y sus ayudantes entre los cristianos y los comunistas, y que los convierta en el botín de los musulmanes. Alabo la Jihad, el sacrificio y la resistencia contra los ocupantes en Iraq. Los maldecimos a todos ellos todas las noches y rezamos para que Alá los aniquile, los desgarre y nos conceda la victoria sobre ellos… » En otro video, al-Qarni comentó: «Las gargantas deben cortarse y los cráneos deben romperse… Este es el camino a la victoria, a la shahada y al sacrificio». Un escritor egipcio, Amr Hosny, publicó un artículo en el diario egipcio Al-Tahrir, acusando a la sociedad árabe y musulmana de ser demasiado sensible con respecto al honor del Islam, y lo llevó a ser violento y asesino hacia los demás: «Cada vez que un extremista musulmán comete un horrible crimen contra la humanidad, algunas personas salen y gritan que no tiene nada que ver con el Islam, mientras ignoran el hecho de que los puntos de vista y las ideologías no existen como entidades abstractas, sino que toman forma en las mentes y el comportamiento de quienes creen en ellos de acuerdo con la cultura circundante que define la naturaleza de sus relaciones con los demás. La cultura de nuestras sociedades islámicas en esta generación, particularmente las sociedades árabes, produce un Islam violento cuyos creyentes simplemente asesinan a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos con el pretexto de ofenderse. Esto, mientras ellos [los musulmanes] nunca consideran los sentimientos de nadie más que los suyos…



«Omar Mateen, el joven musulmán estadounidense de origen afgano que masacró a 50 homosexuales, se ofendió porque vio a dos hombres besándose, pero no [se ofendió] por [el acto de] asesinar a 50 personas. Después de todos estos crímenes, miembros de otras culturas aceptan más fácilmente el extremismo en nombre de sus gobiernos y personas contra los musulmanes [en general] y los árabes en particular, ya que [a sus ojos] son [todos] terroristas potenciales que deben ser desarraigados de sus sociedades. «Debemos reconocer la existencia de una falla en la cultura islámica, particularmente la árabe [cultura islámica], que late en el corazón del musulmán… y hace que se convenza de que el otro merece ser asesinado si ofende [la sensibilidad religiosa de los musulmanes]… «[Tahrirnews.com, 14 de junio de 2016]. El Dr. M. Zuhdi Jasser, en una audiencia ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, señaló las palabras en el logotipo de la Hermandad Musulmana: «La siguiente diapositiva mira el logotipo… No han cambiado su logotipo. Y en la parte inferior, debajo de esas espadas, que no son pacíficas, que no son símbolos violentos, dice wei du (pu) [la paz sea con Él]… del capítulo 8, versículo 16 [60, ed. El registrador evidentemente escuchó mal] del Corán, y dice «prepárate». Y no es «Prepararse, prepararse» de los Boy Scouts (p 41)



Para el registro, el Capítulo 8, versículo 60 del Corán dice: «Y prepárense contra ellos todo lo que puedan de poder, incluidos los corceles de guerra (tanques, aviones, misiles, artillería, etc.) para amenazar al enemigo de Allah y su enemigo, y otros además de quién, puede que no sepan sino a quién Allah sabe … «- Traducción de Mohsin Khan. El Dr. Jasser continuó: «Y si miras el lema que dice, como se ha señalado, que la muerte por Dios es su mayor aspiración» La Hermandad Musulmana nunca ha condenado teológica o ideológicamente el uso del terrorismo. Y si lo han hecho, ha sido una tapadera, ya que han vuelto a eso repetidamente». «Recep Erdogan, el jefe del grupo de la Hermandad Musulmana en Turquía, también conocido como el AKP, dijo: La democracia es como un tren; lo montamos hasta llegar a donde queremos ir y luego nos bajamos». (p.41) La organización Global Fatwa Index (GFI), afiliada a Dar al-Ifta de Egipto y la Secretaría General de Fatwa Authorities Worldwide, reveló el 16 de marzo que había estado monitoreando y analizando numerosos fatwas en el coronavirus.



El índice GFI concluyó que «las organizaciones extremistas y los grupos terroristas están explotando el brote del virus para implementar su ideología, difundir el caos, el terror y el pánico, y cuestionar las instituciones y los líderes de la nación». Según el informe, la Hermandad Musulmana y el ISIS, a través de una serie de fatwas, han pedido a los musulmanes que produzcan «armas biológicas humanas» para atacar a los enemigos del Islam. También han dictaminado que los musulmanes que mueren por el coronavirus son considerados «mártires». El informe decía que la Hermandad Musulmana y el salafismo, un movimiento revivista dentro del Islam sunita que tuvo sus raíces en el movimiento Wahhabi del siglo XVIII que se originó en la actual Arabia Saudita, han dictaminado que el virus es un «castigo divino para aquellos quien prohibió el niqab «, una prenda de vestir que cubre la cara, usada por algunas mujeres musulmanas como parte de una interpretación del hijab (vestido modesto).



Los dos grupos, la Hermandad Musulmana y el salafismo, también han dictaminado que el estallido del coronavirus fue un castigo divino por la persecución de los musulmanes uigures por parte de China. En agosto de 2018, un comité de la ONU escuchó que hasta un millón de musulmanes uigures y otros grupos musulmanes podrían haber sido detenidos en la región occidental de Xinjiang de China, donde se dice que se encuentran en programas espeluznantes de «reeducación». Según el informe de GFI, la Hermandad Musulmana y algunos salafistas «continúan usando el [virus] para implementar parte de su literatura, ya que han relacionado el estallido de la epidemia con la prohibición del niqab dentro de las universidades e instituciones egipcias». El informe señaló que el 55% de los fatwas «no oficiales» de la Hermandad Musulmana y los salafistas se centraron en el tema del castigo divino, y algunos afirmaron que el coronavirus era la «venganza» de Dios contra China por su persecución de los musulmanes. Además, el 35% de la grasa se consideró que el brote del virus subrayó la necesidad de que las mujeres usen el niqab.



El informe señaló que el clérigo islamista Osama Hijazi afirmó recientemente que usar el niqab es un «tratamiento efectivo» para el coronavirus. En su opinión, «la Organización Mundial de la Salud debería ordenar a los países del mundo que obliguen a hombres y mujeres a usar el niqab».



Algunos extremistas musulmanes y terroristas, por otro lado, están tratando de obtener ganancias financieras del coronavirus, agrega el informe.



«El coronavirus es tratado por los seres queridos del profeta Mahoma», dijo recientemente un jeque mauritano, Yahthia Ould Dahi, «y no hay necesidad de preocuparse. Están preparados para viajar a China para tratarlo, si Dios quiere. El costo de tratar esto la epidemia varía según los pacientes, sus circunstancias y sus capacidades (financieras)«.



Un fugitivo de la Hermandad Musulmana egipcia, Bahjat Saber, ha estado utilizando el brote del virus para pedir ataques terroristas contra las autoridades egipcias. Sabre instó a los musulmanes que tienen gripe, o que se sospecha que están infectados con el coronavirus, a ingresar a las estaciones de policía y otras instituciones gubernamentales para propagar la enfermedad.



El informe señaló que un documento de inteligencia filtrado por el Ministerio del Interior iraquí reveló que ISIS estaba buscando reclutar a sus miembros infectados con coronavirus para que actuaran como «bombas biológicas humanas» en varias partes de Irak. Entonces, ISIS quiere usar a sus miembros para propagar el virus entre los iraquíes. La buena noticia es que las decisiones de los terroristas y extremistas no representan los puntos de vista de las principales autoridades religiosas islámicas en la mayoría de los países árabes e islámicos. La mala noticia es que los musulmanes extremistas y sus aliados están exponiendo nuevamente su desprecio por la vida humana, incluida la vida de los musulmanes que se oponen a su ideología, terrorismo y yihad. Estos son los musulmanes (aparte de Sheikh al-Qarni) que necesitan urgentemente la ayuda del mundo.