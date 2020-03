Una historia de paramédicos

27/03/2020

Paramédicos musulmán y judío hacen una pausa para rezar juntos. Uno de los muchos momentos inspiradores en la crisis del coronavirus



Avraham Mintz y Zoher Abu Jama acaban de responder a una llamada sobre una mujer de 41 años que tiene problemas respiratorios en la ciudad de Be’er Sheva, en el sur de Israel.



El paramédico judío Avraham Mintz se enfrenta a Jerusalén, con el chal de oración colgando de sus hombros. El paramédico musulmán Zoher Abu Jama se arrodilla frente a La Meca, con su alfombra de oración desplegada ante él.



Antes de eso, estaban revisando a un hombre de 77 años. Habría más llamadas por delante. De eso, no había duda.



Cuando el reloj se acercaba a las seis de la tarde, Mintz y Abu Jama se dieron cuenta de que podría ser su único descanso del turno. Los dos miembros de Magen David Adom (MDA), el servicio de respuesta de emergencia de Israel, se detuvieron para rezar.



Mintz, un judío religioso, estaba de pie frente a Jerusalén, con su chal de oración blanco y negro colgando de sus hombros. Abu Jama, un musulmán observador, se arrodilló frente a La Meca, con su alfombra de oración granate y blanca desplegada debajo de él.



Para los colegas, la oración conjunta no era nada nuevo. Para otros, fue una imagen inspiradora.



Una foto de los dos hombres tomada por un compañero de trabajo rápidamente se volvió viral, obteniendo miles de Me gusta en las redes sociales y apareciendo en la cobertura de los medios internacionales.



Un usuario respondió en Instagram: “Estoy orgulloso de todos los servicios de rescate, no importa de qué comunidad o religión”. En Twitter, otro usuario dijo: “¡Una pelea! ¡Una victoria! Unámonos”.



“El hecho de que sea tan simple lo hace tan poderoso. Creo que Zoher y yo y la mayoría del mundo entendemos que tenemos que levantar la cabeza y rezar. Eso es todo lo que queda”, dijo Mintz a CNN. Un padre de nueve hijos que vive en Beer Sheva, de 42 años, es un trabajador de tiempo completo de la MDA que capacita a voluntarios.



Abu Jama, padre de siete hijos de la cercana ciudad beduina de Rahat, fue uno de esos voluntarios. Dejó su trabajo como instructor de manejo para ayudar lo más posible ahora. “En términos de creencia y personalidad, creemos en las mismas cosas y tenemos algo en común”, dijo a CNN el hombre de 39 años. “Creo que es una persona que da y toma el sentimiento de honor y eso es importante”.



En todo Israel, los equipos de la MDA han recibido 100.000 llamadas en los días pico, más de 10 veces su volumen normal, según Zaki Heller, un portavoz de la MDA.



Además del trabajo normal de los paramédicos y los técnicos de emergencias médicas, los equipos de la MDA son responsables de llevar a los pacientes con coronavirus al hospital o a los hoteles de cuarentena designados, realizar pruebas de coronavirus, recolectar donaciones de sangre y más. A principios de este mes, incluso dieron cabida a los colegios electorales para las personas en cuarentena.



El director general de la MDA, Eli Bin, se mostró orgulloso cuando habló de su equipo, compuesto por 2,500 empleados a tiempo completo y 25,000 voluntarios. “La gente de MDA se enfrenta al virus, mirándolo a los ojos. Los trabajadores de MDA están trabajando con sus manos, sus guantes y sus máscaras”, dijo a CNN. “Somos los héroes de Israel”.



Si Mintz y Abu Jama se ven a sí mismos como héroes, ciertamente no lo dejaron ver. Conocen su trabajo y conocen su fe. “Todos tienen miedo del virus”, dijo Mintz. “Nosotros también, pero creemos que todo está bajo el control de Dios, bendito sea Él. Ambos creemos esto”.



Abu Jama se hace eco de su compañero. “Creo que Dios nos ayudará y superaremos esto. Todos debemos rezar a Dios para que nos ayude a superar esto, y superaremos esta crisis mundial”.



Los dos oraron por unos 15 minutos. Luego regresaron a la ambulancia. Y de vuelta al trabajo.