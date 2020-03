31/03/2020

La ONU calificó como "excelente" la cooperación entre Israel y los palestinos en el combate de la pandemia.











Las Naciones Unidas (ONU) elogió a Israel por su «excelente» cooperación con la Autoridad Palestina en la lucha contra el coronavirus.



El portavoz del gobierno de la Autoridad Palestina, Ibrahim Milhem, mencionó repetidamente el trabajo realizado junto con Israel en sus sesiones informativas diarias. Sin embargo, otros altos funcionarios palestinos han seguido condenando al Estado judío, acusándolo de abusar cruelmente de la crisis de salud para violar los derechos humanos palestinos.



“Mantenemos discusiones y consultas todos los días con los funcionarios relevantes de la ONU. Escuchamos de ellos elogios para el Estado de Israel por la coordinación y la buena cooperación en el tratamiento de la crisis del coronavirus, que en nuestra opinión es esencial y necesaria para una respuesta efectiva a la propagación del virus», declaró Alon Bar, subdirector general para la ONU y las organizaciones internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.



Funcionarios israelíes y palestinos, después de haber trabajado juntos durante mucho tiempo en materia de seguridad y asuntos civiles, recientemente establecieron un mecanismo especial para comunicarse «momento a momento» sobre todos los asuntos relacionados con el virus, declaró a The Times of Israel un importante funcionario palestino.



Pero si bien los palestinos generalmente no hablan demasiado sobre su coordinación con Israel, varios funcionarios de la ONU se esforzaron durante la semana pasada para resaltarlo.



El martes pasado, la rama de Palestina de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que no es conocida por sus elogios por las actividades del gobierno israelí, publicó su primer «informe de situación de emergencia», señalando «una cooperación sin precedentes en los esfuerzos destinados a contener la epidemia» entre las autoridades israelíes y palestinas.



«Representantes de ambos ministerios de salud, así como del Coordinador de Israel para Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) se han reunido regularmente para acordar asuntos de interés mutuo, como los entendimientos sobre los trabajadores palestinos empleados en Israel», destacaron.



La AP la semana pasada también reconoció que Israel había transferido 25 millones de dólares en concepto de impuestos retenidos anteriormente, después de que el ministro de Finanzas de la AP, Shukri Bishara, y su homólogo israelí, Moshe Kahlon, se reunieron, según el Ministerio de Finanzas de la AP, para discutir el impacto económico del coronavirus en Israel y los palestinos.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mencionó la estrecha cooperación entre Jerusalem y Ramallah el miércoles durante una conferencia de prensa anunciando el lanzamiento del «Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19». Todos los enviados especiales de la ONU en áreas volátiles han estado instando a las partes beligerantes a acordar un alto el fuego, dijo, y agregó que se sintió alentado por el hecho de que estas llamadas han resonado en algunas áreas.



«Veo… diferentes partes en un conflicto cooperando para responder a esta dramática situación», dijo. «Para dar un ejemplo, en la lucha contra COVID-19, la Autoridad Palestina e Israel han podido trabajar juntos, incluso si conocemos la división extrema que existe políticamente entre los dos», agregó.