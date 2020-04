El 31 de marzo en la historia judía. No es una fecha más…

01/04/2020

Por Lic. Rafael Winter (Rufo)



Un día como hoy pero hace 528 años, el 31 de marzo del año 1492, los Reyes Católicos de España Fernando de Aragón e Isabel de Castilla promulgan el Edicto de expulsión de los judíos de España.



Una fecha de triste recuerdo.



El comienzo de la salida de los judíos de España tiene lugar 4 meses después, lo que se hace coincidir con la fatídica fecha de Tisha Beav.



España, Sefarad, era muy querida por los judíos españoles, sefaradim. La cultura judía de Sefarad -Edad de oro de los judíos de España de por medio- fue uno de los hechos más notables, no solo de la historia judía en Sefarad, sino de toda la historia judía. Cultura sefaradí que se manifestó en los más distintos campos, pero que se personifica especialmente en una enorme personalidad: el Rambam, Maimonides.



Pasaron 528 años.



La cultura judía sefaradí permaneció, permanece y deberá permanecer siempre, a través del ladino, plegarias, canciones, gastronomía, tradiciones y costumbres en general.



Aquí en nuestro país es, desde hace muchos años, la Comunidad Sefaradí -como no puede ser de otra forma- la que recuerda esta triste fecha a través de un acto siempre digno, emotivo y multitudinario.



Por razones obvias, en esta ocasión el acto no tendrá lugar, pero el recuerdo SIEMPRE debe tener lugar.



Sefarad ha sido para los judíos mucho más que un marco geográfico.

Sefarad es parte de la identidad judía.