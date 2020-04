Biblioteca judía online

01/04/2020

CJL: Biblioteca popular judía – 190 títulos disponibles online



«La gente ya no lee libros, lee folletos. Pasamos del pueblo del libro al pueblo del folleto», decía sobre el formato Marc Turcow, director e ideólogo de la colección. Sus palabras parecen imitar a las de los promotores de la cultura de cada época, que buscan siempre adaptarla a los nuevos lectores. Con esa filosofía en mente, hoy los 190 títulos de la colección se encuentran disponibles online.



Si alguien aprovecha estos días para hacer un poco de orden en la casa donde vivió una familia de la colectividad judía durante las últimas décadas, es difícil que no se tope con algunos de estos libros de pocas páginas, que pueden pasar por folletos o panfletos con tapas coloridas. Se trata de los títulos de la Biblioteca Popular Judía, una colección que sirvió a curiosos, intelectuales y escuelas de la comunidad judía para transmitir cultura durante décadas y sigue presente en estantes y memorias.



«Es raro que alguien de la comunidad de 25 años para arriba de no haya visto uno de estos libros en la casa donde creció. Primero la difusión fue boca en boca, después empezamos a mandar por suscripción y las escuelas empezaron a pedirlos. Estudiaban en los shules con estos libros», cuenta Roberto Brzotowski, secretario de publicaciones de la Biblioteca Popular Judía, que en una primera etapa llevaba personalmente algunos libros a las estaciones de subte y quioscos de diarios.



«Nadie trabajaba gratis, pero tampoco nadie hacía plata con esto. Los libros costaban unos cincuenta pesos de ahora, un tercio de un paquete de cigarrillos. Llegaban muchos que querían publicar y yo era el primer filtro, si me gustaba, después pasaba por Turcow», cuenta Roberto, uno de los últimos testigos de esta aventura que sigue viva en miles de bibliotecas del país y la región. Autores como Jaime Barylko publicaron obras en la Biblioteca Popular Judía por primera vez. También aportaron su trabajo autores como León Dujovne, Lázaro Schallman y el propio Turcow.



La colección se divide en las secciones Personalidades, Judaísmo, Antisemitismo, Holocausto, Comunidades Judías, Historia, Medio Oriente, Israel, Tradición Judía, Sionismo y Segunda Guerra Mundial. Las primeras migraciones judías a la Argentina, la historia de Gerchunoff, de los pampistas e incluso del pogrom durante la semana trágica se cuentan en estas páginas que son parte de la historia cultural de la colectividad. Kafka, Einstein y Martín Buber tienen títulos dedicados a ellos.



«La biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la de Israel también tienen ejemplares, los pidieron», agrega Brzotowski, que estaba al frente del puesto del Congreso Judío Latinoamericano en la Feria del Libro en esos años y recuerda el interés del público por las colecciones, desde las ediciones que se realizaron en la plaza del Obelisco o la misma calle Florida.



Uno de los propósitos fue impulsar autores latinoamericanos, que predominan, pero también hay obras clásicas firmadas por Chaim Weismann o Theodoro Herzl cuando lo permitía la propiedad intelectual.



El Congreso Judío Latinoamericano plantea como próximo desafío seguir adaptando esta colección a nuevos formatos y poder lanzar en el mediano plazo nuevos títulos en formato digital bajo esta misma colección.