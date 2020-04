02/04/2020

Dos mujeres a prueba de catástrofes











Clarín, Argentina- por Ginia Bellafante (The New York Times)



Dos mujeres a prueba de catástrofes: sobrevivieron a la gripe española, la Depresión y el Holocausto.



Para la mayoría de nosotros, es casi imposible comprender la ferocidad y la regularidad con la que la vida fue trastocada durante la primera mitad del siglo XX. La plaga y el conflicto aparecieron en una escala épica, una y otra vez. Las pérdidas y las restricciones eran rutinarias; el desastre era una estación en sí misma.



A los 101 años, Naomi Replansky, poeta y militante por los derechos laborales, lo ha soportado todo. Nacida en el apartamento de su familia en la calle 179 Este del Bronx en mayo de 1918, su llegada al mundo coincidió con el inicio de la gripe española.



La gripe española, que se cobró decenas de millones de vidas, muchas de ellas de niños menores de 5 años, no fue una emergencia de salud pública aislada. La poliomielitis había sido catalogada como una epidemia en la ciudad de Nueva York en junio de 1916.



Ese año, 2000 personas murieron de la enfermedad en la ciudad. De los que vivieron, muchos habrían tenido además recuerdos vívidos de la erupción de tifoidea que asoló la ciudad nueve años antes.



Hasta la aparición de la vacuna contra la polio en la década del 50, había brotes en alguna parte del país prácticamente todas las primaveras. Las reuniones públicas se cancelaban regularmente; la gente rica de las grandes ciudades se iba al campo. La hermana de Naomi sufrió la enfermedad a principios de la década del 20, lo que le dejó una de sus piernas permanentemente paralizada.



Su madre había depositado sus esperanzas en las terapias acuáticas desplegadas por Franklin Roosevelt en Warm Springs, Georgia, pero esa esperanza fue en vano.



"Era un estímulo para la moral, un lugar alegre", me dijo Naomi recientemente, "pero no era algo curativo".



Más tarde, cuando tenía 12 años, su hermano de 15 años desarrolló una mastoiditis. Como no había antibióticos para tratarla, murió rápidamente de algo que básicamente no es más que una infección de oído.



Hace dos fines de semana, mientras los neoyorquinos absorbían la enormidad de la crisis actual, Naomi y su esposa de 95 años, Eva Kollisch, estaban en su casa en su apartamento de una habitación en el Upper West Side de Manhattan, escuchando a Marian Anderson en vinilo. El álbum era "Spirituals" y fueron atendidos por uno de sus ayudantes habituales.



No estaban inquietas.



"El confinamiento no me molesta", me escribió Naomi en un correo electrónico. "Mi cuerpo tembloroso puede soportar más confinamiento".



Historia de un amor



Naomi y Eva se conocieron gracias a la escritora Grace Paley, que fue quien las presentó en un evento para leer algunos de sus escritos en los años 80.



Ya habían pasado la mediana edad, mucho después de que las tragedias y los trastornos sociales de las décadas anteriores las hubieran afectado de formas tan íntimas. Cuando la catástrofe ocurre de forma secuencial, los sobrevivientes eventualmente aprenden a recibir el terror con la serenidad de los iluminados.



Tanto Eva como Naomi experimentaron el antisemitismo a una edad temprana. Eva, que se crió en una familia de ricos intelectuales judíos en las afueras de Viena, recuerda haber sido golpeada por un grupo de niños por ser una "judía sucia" cuando tenía 6 años.



Durante su infancia en el Bronx, Naomi sabía de las proclamas fascistas que el padre Coughlin enunciaba por la radio, que siempre emanaban de las ventanas abiertas de Tremont Este durante el verano.



Sus abuelos habían escapado de los pogroms en Rusia, y llegaron a Estados Unidos a principios de siglo cuando los hábitos de los inmigrantes --considerados sucios e ignorantes-- eran chivos expiatorios constantes sobre los cuales caía la culpa por la propagación de enfermedades.



El primero de los trastornos de Eva vino con la guerra. Un año después de la anexión nazi de Austria, en 1939, huyó a través del Kindertransport, una serie de esfuerzos de rescate que colocaron a niños judíos en hogares británicos. Eva, que entonces tenía 13 años, viajó con sus hermanos, primero en tren a los Países Bajos y luego en barco a Inglaterra.



"En el momento en que llegamos a Holanda, nos pareció tan maravilloso que había gente amable en el andén de la estación", dijo Eva una vez a un entrevistador para un proyecto sobre historia oral feminista. "Te daban jugo de naranja y te sonreían". Al principio, había pensado en todo esto como una aventura.



"Y luego, cuando llegamos en Inglaterra," dijo, "me di cuenta rápidamente de que estaba extremadamente sola". Eva y sus hermanos fueron dispersados en diferentes hogares, mientras sus padres se quedaron atrás. En 1940, la familia escapó del Holocausto y se reunió en EE.UU., más precisamente en Staten Island, Nueva York.



Para entonces, los padres de Eva lo habían perdido todo, por lo que su madre trabajaba enseñando inglés a los refugiados por 25 centavos la hora para ganar el dinero para convertirse en masajista. Su padre, que había sido un prominente arquitecto en Austria, vendía aspiradoras. A lo largo de sus vidas, Naomi y Eva han demostrado una especie de intrepidez hábilmente alimentada por la desgracia. Después de terminar el secundario en Nueva York, Eva fue a Detroit a trabajar en una fábrica de autos.



"Flexible y ágil, su trabajo consistía en saltar sobre los capós de los Jeeps que rodaban por la línea y colocar los limpiaparabrisas", me dijo recientemente su nuera, Mary-Elizabeth Gifford. Por las tardes, ella era organizadora laboral de un grupo trotskista. Viajaron a dedo a lo largo de todo el país.



Naomi terminó el secundario en el momento más sensible de la Depresión, en 1934. Durante años trabajó en oficinas, en líneas de ensamblaje y como tornera antes de reunir los recursos para ir a la Universidad de California, Los Ángeles.



Fue una de las primeras programadoras informáticas. Su primera colección de poesía, publicada en 1952, fue nominada para el Premio Nacional del Libro. Mantuvo una estrecha amistad con Richard Wright y Bertolt Brecht, a quien tradujo al inglés.



El sexismo y la homofobia hicieron sus inevitables apariciones. La madre de Eva pensaba que ella debía tener un hotel o un salón de belleza. Pero Eva era ferozmente ambiciosa, y deseaba para sí un cierto tipo de vida urbana e intelectual. Eventualmente se convirtió en profesora de literatura comparada en el Sarah Lawrence College. Se casó con dos hombres. Tuvo un hijo con uno de ellos. Fue amante de Susan Sontag.



Hasta la aparición del coronavirus, Eva y Naomi salían a menudo. La mayoría de los días daban largos paseos. Participaban activamente de una sangha budista en un centro de meditación. Compraban en el mercado de productores y comían almuerzos vegetarianos en Effy's en la calle 96 Oeste.



Más que temor por lo que puede venir, sienten nostalgia por lo que han perdido. Se preocupan más por su "generación", como dijo Naomi, que por ellas mismos, a pesar de que Naomi tuvo un ataque de neumonía hace seis años.



Como poeta, Naomi se inclinó por el orden del formalismo. En la "Canción del anillo", utiliza versos ligeros para transmitir los ritmos abruptamente cambiantes de la privación y la satisfacción, la sensación de que la felicidad es, en última instancia, un reflejo humano tanto como una aspiración:



Cuando vivo de mano en mano



Desnudo en el mercado que estoy parado.



Cuando estoy de pie y no me venden



Hago un fuego contra el frío.



Cuando el frío no destruye



Salto de la emboscada en mi alegría...