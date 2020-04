02/04/2020

Dos series para ver











Diario Judío México- por Daniel Ajzen



Unorthodox, la serie en Yiddish de Netflix que hay que saber ver



Netflix y HBO compiten estas semanas por la atención del mundo y ambos recurren, cada uno a su manera, a la temática judía para establecer su primacía.



HBO inicio la transmisión de la serie “The Plot Against America” del libro La Conjura contra América de Phillip Roth quien en una mezcla de personajes reales, y ficción realidad narra lo que piensa hubiera sucedido en América si en vez de ganar Roosevelt hubiera ganado el filonazi de Lindbergh.



La obra de Roth hubiera quedado solo en la memoria de unos cuantos de nosotros de no haber sido por la victoria electoral de Trump y la enorme cantidad de coincidencias ideológicas, discursivas y tantas similitudes entre el mundo real pronazi de Lindbergh y el de Trump (Make America Great Again es una frase de Lindbergh), la creencia en una América que solo puede ser grande si es blanca y cristiana que además explica el odio a la inmigración que además de traer gente pobre, trae gente morena al seno de los Estados Unidos.



Fue la victoria de Trump lo que convenció a los productores a retomar la obra de Roth y volverla miniserie, desafortunadamente transmitida semanalmente, los lunes en la noche, por HBO.



Y digo desafortunadamente porque NETFLIX ya nos acostumbró a que podemos ver una serie capitulo por capitulo o de una sentada (aunque sea de varios días) si así lo preferimos.



Y ya entrados en NETFLIX debemos subrayar UNORTHODOX una serie extraordinaria por múltiples razones (también basada en un libro autobiográfico de Deborah Feldman: “UnOrthodox: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas”).



Una, porque se desarrolla en Nueva York y en Berlín, ciudad que se ha convertido en la meca de la diáspora israelí (si, los israelíes que no quieren vivir en Israel) y sus hijos que se niegan a hablar hebreo al igual que la generación de los Mendelsohn que sabían que, para integrarse, había que hablar alemán.



UNORTHODOX además nos lleva a Berlín, a Wannsee, al “Beis Oilom” (cementerio judío) donde se unen el pasado y el futuro.



UNORTHODOX, filmada en Yiddish, presenta la vida de una mujer Satmar, la secta jasídica de Hungría que salió de allá para reconstruirse por medio de sus pocos sobrevivientes en Williamsburg bajo la teoría de que solo cuando eres congruente con tus creencias estas a salvo. Los Satmare Jasidim son una secta dentro de una secta y en esta serie se convierten en realidad en el receptáculo de todo lo judío y al mismo tiempo el centro de reciclaje del mismo.



Gracias a los Satmar el Yiddish ha sobrevivido a la guerra y al ataque total de Israel en su contra, uniendo así a los ortodoxos extremos (Satmar Jasidim) con la izquierda socialista judía, en su comprensión de que en este idioma y solo en él,radica la posibilidad de sobrevivencia de un judaísmo independiente, contradictorio, de mil facetas donde hay lugar para todo y para todos en plena contradicción con las opciones asimilatorias actuales que logran, al olvidarlo, alejar al individuo de cualquier posibilidad de identidad cultural judía, dejándole como únicas opciones una identidad religiosa relativa y limitada solo a ciertas fechas y momentos, una identidad post sionista que la maneja como nacionalidad y no como identidad cultural y al final la opción que han preservado los Satmare Jasidim de ser diferentes porque quieren serlo.



Los Jasidim, y no solo los Satmar se han convertido en el receptáculo, el envase de la preservación del judaísmo del siglo XIX que con su existencia parecen negar o más bien, superar la guerra y la destrucción casi total de este mundo, receptáculo del cual, como planetas en órbita se desprenden algunas estrellas que no soportan el calor del sol central y que al desprenderse crean sus propios universos, pero siempre con un fuerte ingrediente de identidad judía, aunque aparentemente traten de huir de ella cuando en realidad están usando su convicción para crear nuevos centros de desarrollo.



Grabar en Berlín, en Yiddish, con un conjunto de cien “Satmars” confrontados con la tecno-ideología alemana, en una situación que debe ser muy similar a la que se encontraron quienes en los 1800 – 1900 salieron de Europa oriental para encontrarse con el mundo ahí, en las calles de Berlín donde hasta el arte, la ciencia y la tolerancia brillaban hasta la llegada de los nazis.



Ver UNORTHODOX no es fácil, y menos como judío porque representa muchas cosas de las que hemos huido toda nuestra vida y sin embargo, precisamente por esto es que es tan necesario, tan importante verlo y quizás hasta verlo con los hijos y los hijos de los hijos pero eso sí, primero véala solo, medítela, maneja las reacciones guturales naturales que provoca y luego véala con otros para que sus primeros comentarios no sean las reacciones intestinales que la serie produce, sino las conclusiones maduras de un adulto pensante.



A mí me parece que en buena medida todos los que veamos esta serie tenemos un poco de Satmar, un poco de alemanes y un poco de israelíes en nosotros todas estas facetas que se presentan conflictuadas en esta serie de tan solo 4 capítulos, fáciles de ver, difíciles de olvidar.



Ver las dos series nos dará la visión del mundo desde dos perspectivas: la judía en un microcosmos judío (UNORTHODOX) y la judía desde el ángulo de la comunidad asimilada o en proceso de serlo en Estados Unidos, la primera UNORTHODOX de lo que es y la segunda Plot Against America de lo que podría ser si nos descuidamos.