03/04/2020

Un niño genio











Aish Latino- por Yvette Alt Miller



Un adolescente judío dirige el sitio web más popular del mundo sobre el coronavirus



Una entrevista de AishLatino.com con Avi Schiffman, el niño genio que es el cerebro detrás de un popular sitio web que hace un seguimiento del COVID-19.



Cuando el COVID-19 recién comenzó a aparecer en los titulares a principios del 2020, Avi Schiffman, un estudiante secundario de Seattle, quiso aprender todo lo que fuera posible sobre la nueva enfermedad. “Era muy difícil encontrar información. Tuve que buscar en todos los sitios webs del gobierno chino. Por eso decidí comenzar mi propio sitio web para seguir al virus”, explicó Avi en una entrevista exclusiva a AishLatino.



El sitio que Avi comenzó (ncov2019.live) es ahora el sitio web más popular para obtener actualizaciones de último momento sobre la enfermedad.



Avi vive con sus padres, un hermano y una hermana menor en un barrio con gran población judía en el área de Seattle. Su familia es tradicionalista en la observancia judía y cenan juntos en la noche de Shabat. Cuando Avi era pequeño, su familia vivió en Israel durante un año y tienen allí muchos parientes. “Puedo leer en hebreo, pero no siempre entiendo lo que leo”, dice Avi.



La familia se mudó al estado de Washington cuando Avi tenía once años. Para ese entonces, él ya estaba fascinado con la programación y durante muchos años había creado sus propios sitios web y videojuegos. “Estuve programando durante casi una década, lo cual es bastante loco porque sólo tengo diecisiete años”, explicó Avi. Todo lo que sabe sobre codificación lo aprendió por sí mismo a partir de artículos en línea y videos. Así logró crear programas y dirigir sitios web.



Él experimentó con varios sitios web antes de que emergiera el COVID-19 en el 2019, y aplicó las lecciones que había aprendido en diseño de sitios web para crear un nuevo sitio en el que la información sobre el número de casos de COVID-19 y su ubicación pudiera seguirse en tiempo real. El padre de Avi es redactor de textos médicos y su madre es médica. Sus conocimientos son útiles cuando se trata de entender la ciencia y la medicina detrás del COVID-19.



Para que su sitio web sea fácil de utilizar, Avi acudió a una idea brillante que le permite mantener la información actualizada a tiempo real.



“Usé algo llamado web scraping”, explica Avi. Su sitio web constantemente monitorea organizaciones de salud pública nacional en jurisdicciones de todo el mundo, esperando que ellos emitan información actualizada. La cantidad de sitios que tiene que monitorear es enorme. Sólo China cuenta con autoridades de salud local en cada provincia. Cada vez que se publica una nueva información, sin importar en qué lugar del mundo, ncov2019.live se actualiza para reflejar esos números. El resultado permite ver de un vistazo la cantidad de casos de COVID-19 que hay en todo el mundo.



Para Avi, un objetivo clave es contar con información de último momento. “En esta época no debería ser difícil encontrar la información que uno desea. Debería ser un derecho humano básico”. Con tantas personas por todo el mundo viviendo encerradas en sus casas y ansiosas por el COVID-19, ncov2019.live se convirtió en un fenómeno popular a nivel global.



Lanzado en enero, el sitio ya recibió 250 millones de visitas. “Cada 24 horas hay otros 25 millones de visitas”, señaló Avi. Hay gente que entró al sitio desde todos los países del mundo, incluso de Groenlandia. “Es algo muy loco”, dice Avi. Alrededor de la mitad de los usuarios vienen de los Estados Unidos y el resto de otras partes del mundo. Hasta la fecha, los israelíes vieron su sitio diez millones de veces.



El sitio no contiene publicidad, aunque el hecho de aceptarlas podría permitirle a Avi ganar grandes sumas. “No quiero abarrotarlo de cosas”, dice Avi sobre su sitio web. Además, él siente que incluir anuncios convertiría a su sitio en un emprendimiento interesado en el dinero. “Eso arruinaría la experiencia del usuario, a la gente no le gustan los anuncios”.



Cada día, miles de personas le envían a Avi e-mails desde todos los rincones del mundo, y él se esfuerza por leer y responder cada mensaje. Algunos usuarios le explicaron cuánto significa para ellos el sitio. Un empresario norteamericano que tuvo que hacer cuarentena en Beijing le escribió a Avi y le dijo que ncov2019.live era su única fuente de información independiente sobre el virus y que estaba muy agradecido por poder leer algo que no estuviera controlado por el gobierno chino.



Algunos usuarios se quejaron de que una versión previa del sitio web era extremadamente negativa, porque sólo enumeraba la cantidad de casos de COVID-19 y las fatalidades, pero no decía nada sobre la cantidad de personas que se habían recuperado. Tras recibir ese feedback, Avi comenzó a incluir también la cantidad de personas que se recuperaban. “Eso hizo que el sitio tenga un toque de esperanza”, siente Avi.



”Yo soy sólo un niño que aprendió todo por sí mismo”



La escuela de Avi suspendió las clases hace un par de semanas, y desde entonces él pasó virtualmente todo su tiempo dirigiendo y mejorando su sitio. “Tuve muchas oportunidades maravillosas y aprendí cómo dirigir un sitio web con mucho tráfico”, observó. También hubo mucha presión: él no quiere que su sitio experimente problemas técnicos ni siquiera por un momento. “Incluso si es de noche y yo estoy durmiendo, en África es de día y hay miles de personas tratando de visitar el sitio”.



Con ayuda de Dios, la pandemia de COVID-19 no durará eternamente. Después, Avi espera tomarse un año sabático para entrar en competencias de programación y luego ir a la universidad, posiblemente para estudiar negocios o ciencias informáticas. A pesar de dirigir uno de los sitios web más populares del mundo y de tomar clases en el colegio comunitario local, Avi se define a sí mismo como un “terrible estudiante” de secundaria. “Sobre todo se debe a que paso el 100% de mi tiempo en otras cosas interesantes”, explica entre risas.



Por ahora, todo el mundo se está beneficiando de la pasión de Avi por la programación y del sitio web que él dirige. Él espera que su experiencia inspire a otros a esforzarse para desarrollar su potencial. “Yo no tomé clases universitarias para aprender cómo hacer este sitio web. Yo soy sólo un niño que aprendió todo por sí mismo. Eso puede ser muy inspirador para otras personas que sueñan con seguir sus pasiones y dejar su marca en el mundo”.