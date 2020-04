06/04/2020

Coronavirus: el pretexto perfecto para el antisemitismo











Por Bertha Merikanskas



No es novedad que cuando surge alguna crisis en el mundo, se culpa a los judíos.



Y es importante conocer diferentes puntos de vista y saber que hacer o cómo actuar al respecto.



Por eso diariojudio.com realizó una interesante entrevista con Leah Soibel fundadora y directora de Fuente Latina y con Karmel Melamed, periodista experto en la política de Iran y actualmente radicado en Estados Unidos.



Acá les dejamos algunos puntos de esta conversación que seguramente aclararan algunos factores importantes de que ha pasado, pasa y sigue en futuro en el tema del Antisemitismo y el COVID19.



La pandemia actual no es la excepción sino todo lo contrario. Liderada en gran parte por Irán, hoy vemos una virulenta campaña en redes sociales y medios digitales que asegura al mundo que el coronavirus es “una conspiración sionista”. HispanTV, el canal de noticias en español financiado y manejado por el gobierno de Irán, publicó hace unas semanas una nota afirmando que el coronavirus es el resultado de la guerra biológica lanzada por EEUU e Israel. La nota continúa culpando a Israel de usar sus influencias en el mundo para impedir que llegue apoyo humanitario y médico a Irán durante la crisis, e incluso de propagar el virus dentro y fuera de Irán para beneficiarse económicamente.



HispanTV tiene más de 100,000 seguidores en Twitter, miles de seguidores en otras redes sociales, perfiles locales en casi todos los países de Latinoamérica y transmite contenido a través de su página web y empresas de cable 24 horas al día los 7 días de la semana. Más preocupante aun es que HispanTV contrata periodistas profesionales en toda la región para diseminar sus “fake news” antisemitas y que medios de comunicación latinoamericanos frecuentemente (a veces inadvertidamente) toman esta información y la replican.



“El Régimen iraní y los terroristas del mundo quieren seguir generando odio. Generar odio contra un pueblo, una comunidad, un país entero a través de desinformación, propaganda y mentiras. Esta ha sido su estrategia a lo largo de muchos años. Ya lo hacían desde antes, pero ahora con la crisis de esta pandemia lo vemos peor que nunca. Están educando con odio, dando fuego a las campañas de BDS,” explicó Soibel.



El periodista y activista Karmel Melamed, iraní judío que reside en Los Ángeles desde niño aclara que el problema es con el régimen y no con la gente persa. El régimen sabe que está perdiendo a su gente. El año pasado, en noviembre, miles de iraníes protestaron en las calles contra el gobierno iraní debido a la corrupción, la falta de alimento y los problemas económicos. La gente está enojada con el ayatolah por financiar las guerras de Siria e Irak en lugar de alimentar y cuidar a su gente.”



Leah continúa aclarando que Irán invierte cantidades exorbitantes de dinero en diseminar este tipo de mentiras a través de sus canales de comunicación y sus proxies, especialmente en estos momentos. “Es clave para ellos. Lo hemos visto con los iraníes así como con los palestinos. ¿Por qué tratar con temas locales cuando puedes echarle la culpa a un país externo y tu pueblo y tu población no van a saber si es la verdad o no? Es una manera de mantener el orden, y así esconder sus propios problemas de derechos humanos.”



Melamed reafirma el punto: “El coronavirus ha sido una manera de controlar a las masas. Cuando la gente está preocupada por sobrevivir y ve a sus compatriotas muriendo en la calle y en los hospitales, no piensa en derrocar al régimen.”



Melamed resumió diciendo que el gobierno Iraní “tiene un odio muy profundo hacia los judíos que no es ideológico, sino religioso. Esto es algo que el occidente no comprende.”



Al preguntarle a Leah cuál es su solución, explica: “Nosotros, en Fuente Latina, estamos contrarrestando lo que están tratando de hacer en los medios. Nuestra estrategia es sacar a la luz en todas las publicaciones posibles por todo el mundo, con hechos, lo que Israel y Estados Unidos están haciendo contra el coronavirus y por el bien de la sociedad, lo que están haciendo para salvar vidas. El mundo quiere una solución, y el país que ayude a acercarnos a esa solución, que ayude a conseguir la seguridad global, es el que saldrá a relucir.”



“Esto no terminará con el coronavirus, siempre va a haber alguien que culpe a los judíos. Tenemos que estar más preparados. Ante todo, saber cómo hablar con los medios, cómo ofrecerles información, cómo hablar con las otras comunidades y tener aliados,” afirma.



“También es importante levantar la voz cuando identificamos algo anti-semita. Como israelíes, vemos una bolsa sola en la calle y llamamos a la policía. Debemos seguir el mismo criterio cuando vemos en un artículo, un video, un tweet, o un post, una mentira sobre la comunidad judía o sobre Israel. Tenemos que luchar como siempre.”