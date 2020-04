Pascua y el poder de la resistencia judía

08/04/2020

Noticias de Israel- por Ronald S. Lauder



Este miércoles, los judíos de todo el mundo celebrarán el regalo divino de la supervivencia y la comunidad judía. Celebraremos Séder, ya sea personalmente o, en muchos casos, virtualmente, para conmemorar el éxodo del pueblo judío de la casa de esclavitud en Egipto, contando la historia del viaje de la esclavitud a la libertad, junto con las canciones, las costumbres y la comida.



Durante el Séder de la Pascua, es costumbre que el niño más pequeño de la mesa pregunte “¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás?”.



Y en nuestra nueva normalidad de distanciamiento social, no es un eufemismo que este Séder será diferente de todos los demás Séder. En pocas palabras, el coronavirus ha cambiado muchas de las tradiciones que se han convertido en sinónimo de Pascua para la mayoría de los judíos americanos.



Aunque es decepcionante, confío en que lo superaremos gracias a la fuerza y la resistencia del pueblo judío.



En el centro de la historia de la Pascua están las 10 plagas, y vale la pena recordar que esta no es la primera vez que el pueblo judío ha enfrentado la plaga o la persecución. Desde la persecución del pueblo judío durante la Peste Negra en el siglo XIV, cuando los judíos fueron irracionalmente considerados responsables de la propagación de la enfermedad, e incalculables miles de hombres, mujeres y niños inocentes fueron cruelmente masacrados, y comunidades judías enteras fueron aniquiladas como si nunca hubieran existido, a los pogromos anti-judíos en el Paleto Ruso del siglo 19, el pueblo judío ha enfrentado la adversidad al más alto nivel, y ha, una y otra vez, superado, se ha hecho más fuerte y ha prosperado.



No hay que mirar más allá de la fundación del Estado de Israel, que surgió de las cenizas del Holocausto, posiblemente la tragedia humana más horrible de la historia de la humanidad. Y hoy, vale la pena celebrar que los judíos han regresado a la prometida.



La tierra, cualesquiera que sean sus fracasos y debilidades políticas, podría desempeñar un papel central para sacar al mundo de la crisis del coronavirus.



Me han alentado las recientes noticias de que el Instituto de Investigación Biológica de Israel ha hecho “progresos significativos” hacia una vacuna contra el coronavirus que pronto probará en animales, y que las audaces y rápidas medidas de contención aplicadas por el gobierno israelí parecen estar funcionando.



Como jefe del Congreso Judío Mundial, puedo decir que estamos haciendo todo lo posible por las comunidades judías de todo el mundo en estos tiempos tan difíciles. Y he instado a todos los miembros de la comunidad judía a que adopten una postura inquebrantable contra todos y cada uno de los esfuerzos por vilipendiar a cualquier individuo, comunidad, pueblo o nación por la crisis que se está desarrollando a nuestro alrededor. No se equivoquen, superaremos la crisis del coronavirus, como lo hemos hecho con tantas amenazas aparentemente existenciales en los últimos 2.000 años.



Por encima de todo, insto a los judíos a prestar atención a las lecciones de la historia de la Pascua. De hecho, incluso los más seculares entre nosotros pueden y deben recordar que el gran y duradero espíritu del pueblo judío nos llevará a través de esto, como lo ha hecho durante milenios. Como leeremos este Séder: “Este año somos esclavos. El año que viene, que todos seamos libres… L’shana haba’ah b’Yerushalayim”.