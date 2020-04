14/04/2020

Marcha por la Vida lanza una iniciativa virtual para el recuerdo del Holocausto



«Este año, por primera vez en 32 años, no podemos marchar en Auschwitz-Birkenau», dice el doctor Shmuel Rosenman, presidente mundial de la Marcha de los Vivos, «pero eso no nos detendrá. Continuaremos educando a la próxima generación con los valores que hemos estado enseñando durante tres décadas”.



Debido a la pandemia mundial de Coronavirus, Marcha por la Vida 2020 no tendrá lugar el Día del Recuerdo del Holocausto, pero la organización sigue comprometida a avanzar el mensaje educativo de la Marcha a pesar de la cancelación de este año. En ese espíritu, Rosenman anunció hoy «#NeverMeansNever», un proyecto único de recordación del Holocausto global que permite a las personas de todo el mundo participar en uno de los momentos personales más significativos de la Marcha al componer un mensaje personal, y «colocarlo» en el contexto de las infames vías del tren en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau.



El proyecto refleja la determinación continua de la Marcha por la Vida para promover la importancia de la memoria mediante el uso de tecnología innovadora para enseñar las lecciones atemporales del Holocausto. Rosenman agregó: «Nuestro compromiso con las víctimas y sobrevivientes del Holocausto y con las generaciones futuras es que siempre estaremos aquí para recordarle al mundo el evento más horrible de la historia de la humanidad y las terribles consecuencias del racismo y el antisemitismo».



Marcha por la Vida es la mayor experiencia internacional anual sobre el Holocausto como programa de educación en el mundo y ha tenido lugar en Polonia sin interrupción desde su creación en 1988. Cada año miles de participantes de 150 comunidades en todo el mundo participan en la marcha, incluyendo a los sobrevivientes, estudiantes, adultos, libertadores y educadores de los Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Brasil, Panamá, Italia, Reino Unido, Japón, Alemania, Hungría, Francia, Australia y Polonia.



Hasta la fecha, más de 260.000 participantes de Marcha por la Vida han recorrido los 3.2 kilómetros desde Auschwitz hasta Birkenau en homenaje a la mayor pérdida en la historia del pueblo judío y de toda la humanidad.



"Nos decepcionó mucho tener que posponer la Marcha por la Vida de este año. Sin embargo, seguimos decididos a garantizar que la tragedia sin precedentes del Holocausto permanezca a la vanguardia de la conciencia mundial. Dado el angustioso aumento reciente del antisemitismo global y la necesidad actual de una mayor compasión y tolerancia, las lecciones del Holocausto son más relevantes que nunca”, comentó la presidenta Phyllis Greenberg Heideman.



En este contexto apuntó: «La campaña ‘#NeverMeansNever’ es una oportunidad importante para que las personas en todo el mundo no solo recuerden el Holocausto sino que se comprometan a construir un futuro mejor para todos los miembros de la familia humana».



El presidente de Israel, Reuven Rivlin, fue el primero en colocar una placa virtual, con el siguiente mensaje: “75 años después del Holocausto, la terrible tragedia de nuestro pueblo, cuando el antisemitismo levanta su fea cabeza una vez más en todo el mundo, las naciones del mundo deben mantenerse unidas. Juntos en la lucha contra el racismo. Juntos en la lucha contra el antisemitismo y el extremismo. Juntos por la protección de los valores democráticos y la dignidad humana. Esta es la misión de nuestro tiempo. Este es nuestro desafío. Si podemos unirnos en torno a estas cosas, entonces podemos estar a la altura del desafío”.



Además del presidente Rivlin, varias figuras internacionales prominentes también han colocado placas virtuales, incluido el icono de los derechos humanos y el ganador del Premio Génesis, Natan Sharansky, el embajador de los Estados Unidos en Israel, David Friedman, el presidente de la Agencia Judía Isaac Herzog y el rabino Lord Jonathan Sacks.