17/04/2020

COVID-19 y los judíos: La peste negra de hoy



La gente en Occidente se enteró de la plaga cuando golpeó a Estambul. Conocida entonces como Constantinopla, las historias que se dirigían al oeste se movían casi tan rápido como lo hacen hoy en día. El noventa por ciento de los muertos, algunos dijeron. El hijo de 13 años del emperador bizantino, Andronikos, fue abatido, según otros. Abrumado por el dolor, el emperador Ionnes IV abdicó de su trono. Para todas las víctimas, según los informes, la muerte fue horrible, a veces tomando víctimas en un solo día. Gorgoteo, retorcimiento, escupir, tos, ardor con fiebre, sonaba como el infierno en la tierra.



¿Pero eran noticias falsas? Era una historia horrible y terriblemente emocionante, el material de las historias de miedo contadas alrededor de una fogata, o hoy en día en los medios de comunicación social. Incluso si había algo de verdad en las anécdotas, los oyentes razonaban, que estaban sucediendo muy, muy lejos. Trágico, pero gracias a Dios no nosotros, era el sentimiento en Italia, Francia, Alemania, España, Inglaterra y entre sus otros hermanos del estado nacional.



Entonces, en un día de otoño de octubre de 1347, 12 barcos aparecieron en Sicilia. Su aparición no causó ninguna alarma. Las flotas a menudo hacían puerto allí, entregando mercancías comúnmente importadas desde el Este. Esta vez, sin embargo, las mercancías eran diferentes. Esta vez el cargamento principal estaba compuesto por pulgas que transportaban millones de bacterias llamadas “Yersinia Pestis”, más comúnmente conocidas hoy en día como “Y. Pestis”. Llevados por las tripulaciones de los barcos que desembarcaban de día y las ratas de noche, los ciudadanos de Messina, en la isla de Sicilia, se enfrentaron a las conocidas picaduras de las molestas pulgas sin tener en cuenta la transferencia de la nueva bacteria microscópica.



Fray Michele describió lo que pasó.



“Una especie de forúnculo… del tamaño de una lenteja estalló en el muslo o el brazo, [luego] las víctimas tosieron violentamente sangre, y después de tres días [de] incesantes vómitos… para los que no había remedio, murieron… y con ellos murieron no sólo todos los que habían hablado con ellos, sino también todos los que adquirieron, tocaron o pusieron las manos sobre sus pertenencias”.



Los padres aterrorizados rechazaron a sus propios hijos infectados, los casados a sus cónyuges, los sacerdotes a sus feligreses, dejando a las víctimas agonizantes para que sufran y mueran solos.



En el otoño de 1348, sólo un año después de que la flota de la muerte llegara a puerto, John Kelly, autor de La gran mortalidad, describe el paisaje siciliano.



“Los muertos habían venido a habitar Sicilia tan insistentemente como los vivos. Se podían encontrar restos humanos en todas partes de la isla: en los desolados páramos volcánicos del interior, en los suaves valles verdes cerca de las llanuras costeras y a lo largo de las playas doradas de la isla. Un tercio de Sicilia puede haber muerto en la plaga; nadie lo sabe con certeza”.



Como un tsunami en cámara lenta, la enfermedad invisible había entrado en Europa Occidental. Una vez que lo hizo, esa mitad del continente supo que la amenaza era real. Pero hasta que Y. Pestis golpeó sus propias ciudades y pueblos, la mayoría se negó, incapaz o no quiso creer que podían ser afectados.



Mientras Y. Pestis se deslizaba por Génova, Venecia y luego Florencia, dejando una devastación y una muerte inimaginable, la Europa cristiana se tambaleó en shock. Nadie estaba exento, ni los ricos, ni los sacerdotes o monjas, ni los educados o analfabetos, ni los justos o los malvados, y ciertamente no los pobres. Incluso el ganado fue devastado.



Cuando los ciudadanos asustados del sur de Francia oyeron las noticias implacables, hubo una búsqueda frenética para encontrar una razón para la plaga. Una teoría propuesta por André Benezei, el vicario de Narbonne, dijo que fue causada por dos cosas: el alineamiento planetario y el envenenamiento. Incapaz de exigir una retribución contra los planetas, la teoría de la conspiración que se impuso fue el envenenamiento.



Los “diabólicos” infectados fueron identificados como agentes encubiertos haciéndose pasar por monjes viajeros y peregrinos, rociando paquetes de polvo en la comida, el agua y en los bancos públicos. Durante un tiempo se teorizó que los agentes eran enemigos políticos que intentaban apoderarse del país. Sin embargo, al igual que en los planetas, no había una forma significativa de actuar. Pero la convicción permaneció: la plaga era un complot y sus conspiradores tenían que pagar.



Había un sospechoso obvio y tangible que rápidamente se convirtió en convincente, los judíos.



La narrativa profundamente arraigada de la Europa Cristiana era, “Los judíos mataron a Jesús” y por lo tanto fueron maldecidos por Dios como un ejemplo vivo para toda la humanidad. Como tales, debían ser soportados, hasta cierto punto. Pero, a pesar de la amable tolerancia por los tratos financieros de las vocaciones relacionadas indignas de los buenos cristianos, los judíos continuaron en secreto su campaña de crucifixión socavando y atacando la religión del Cristo que mataron.



Este marco o lente para entender a los judíos comenzó casi al principio de lo que se conoció como cristianismo. En algún momento tardío de su reinado, quizás en el 49 CE, el emperador romano Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. La consecuencia que esto tuvo en la nueva secta judía, El Camino, dejó sólo a sus conversos gentiles para llevar adelante la causa, y hacerlo al mismo tiempo que la sede de la secta se trasladaba de Jerusalén a Roma.



Reconocida en el Libro de los Hechos del Nuevo Testamento, capítulo 18, la expulsión dio lugar a la narración de que Dios había abandonado a los judíos porque rechazaron a Jesús como su Mesías. Ignorando el hecho de que la secta comenzó exclusivamente por judíos en discipulado a un rabino judío aclamado como el Moshiach, los líderes gentiles en Roma se volvieron beligerantes hacia los judíos que no lo hicieron, eventualmente pintando a todos ellos con la misma raya retórica.



En su carta a los seguidores de El Camino en Roma, el discípulo judío de Jesús educado por Gamliel, Shaul, rebautizado como Paulus, advirtió a los creyentes romanos contra la narrativa anti-judía que se estaba imponiendo.



“Digo entonces, Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿verdad? ¡Que nunca lo sea! Porque yo también soy un israelita, descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que conocía de antemano… …porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables”. (Romanos 11)



No seas arrogante, imploró. Desafortunadamente para los judíos desde entonces, las amonestaciones de Pablo fueron un fracaso abyecto. Desde los primeros días del cristianismo en Roma, la narrativa prevaleciente rechazó flagrantemente la noción de que Dios no había rechazado a los judíos, afirmando entonces, y con raras excepciones desde entonces, que los había rechazado, que estaban bajo su maldición y que, de hecho, los cristianos habían tomado el lugar de los judíos como el pueblo elegido de Dios.



Con este concepto corrupto codificado en su ADN colectivo, el cristianismo se convirtió en el principal instigador del antisemitismo en Occidente. Para el tiempo de la Peste Negra, había extensos precedentes de brotes asesinos contra los judíos. Seis cruzadas para tomar la Tierra Santa para el cristianismo incluyeron la matanza al por mayor de comunidades judías enteras. Las razones dadas casi siempre incluían alegaciones de que, en una sanguinaria oposición a Cristo y sus seguidores, los judíos estaban aliados con el mismo diablo.



No se conocen las cifras exactas, pero una estimación razonable de los asesinados supera fácilmente los doscientos mil.



No es de extrañar, entonces, que los objetivos de Y. Pestis a principios del siglo XIV volvieran su furia hacia los judíos, culpándolos del brote. El primero de numerosos “Pogromos de la Peste Negra” ocurrió la semana antes de la Pascua en Toulon, Francia. El sábado 13 de abril de 1348, unos 40 judíos, que dormían en medio de la noche, fueron masacrados por sus vecinos cristianos. Los pogromos subsiguientes se propagaron como un virus moral: 300 judíos asesinados en Tárrega, España; 20 en Barcelona; en Vizelle, Francia, varios judíos fueron quemados en la hoguera. Luego, explotó en el norte en las naciones de habla alemana.



Según Heinrich Truchess, el canónigo de Constanza, Alemania, “Dentro de la revolución de un año, es decir, desde el día de Todos los Santos [1 de noviembre] de 1348 hasta Micaela [29 de septiembre] de 1349, todos los judíos entre Colonia y Austria fueron quemados y asesinados”.



Fue una masacre al por mayor. Los judíos eran apaleados hasta la muerte, llevados en manada a las casas para ser quemados vivos en masa, desnudados y marchados a una masacre colectiva. En el estado alemán de Brandenburgo, fueron asados vivos en un inimaginable tipo de barbacoa comunitaria.



¿Podría COVID-19 encender un brote de antisemitismo?



Hay sorprendentes similitudes entre el brote del siglo XIV de Y. Pestis y la pandemia de COVID-19 del siglo XXI. También comenzó en el Lejano Oriente y se desarrolló en condiciones de confusión. Como China puso rápidamente en cuarentena a millones de sus ciudadanos, hubo una aparente disparidad entre los informes oficiales y lo que fue transmitido a través de los medios sociales por la gente en medio del brote. ¿Fue peor que lo que dijeron los funcionarios? ¿Murieron más personas de las que reflejaban las cifras del gobierno?



La negación es el primer rasgo común con la Peste Negra. A medida que el brote de COVID-19 en China fue noticia, incluyendo su devastador impacto, para casi todo el mundo en Occidente parecía muy, muy lejano. Cuando golpeó a Corea del Sur y luego explotó en Italia, el peligro mortal de la amenaza ganó algo de credibilidad, pero para muchos, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, todo fue exagerado. Tan tarde como el 9 de marzo, el presidente Donald Trump twitteó, “El año pasado 37.000 estadounidenses murieron de la gripe común. Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En este momento [en los EE.UU.] hay 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes. ¡Piensa en eso!”. Ese mismo día también dijo: “Los falsos medios de comunicación… están haciendo todo lo que está a su alcance… para inflamar la situación del coronavirus, mucho más allá de lo que los hechos justificarían. Cirujano General, ‘El riesgo es bajo para el americano medio’”.



Una semana después, se publicó una enorme y muy creíble refutación. El 16 de marzo de 2020, el Equipo de Respuesta COVID-19 del Colegio Imperial, en nombre de la Organización Mundial de la Salud, emitió su evaluación estrictamente científica del riesgo de infección para los Estados Unidos y el Reino Unido. Comenzó con estas palabras:



“El impacto global de COVID-19 ha sido profundo, y la amenaza a la salud pública que representa es la más grave que se ha visto en un virus respiratorio desde la pandemia de gripe H1N1 de 1918”.



Los números son otra característica común. Mientras que la tasa de mortalidad de COVID-19 no se acerca a la de Y. Pestis, el número de personas que podrían morir podría ser sorprendentemente comparable.



¿Qué tan grave será si los Estados Undos y el Reino Unido no toman ninguna medida?



Según el informe del Imperial College, las muertes proyectadas para finales de agosto en los EE.UU. son 2,2 millones; y en el Reino Unido, 510.000. Haga una pausa y lea esas dos últimas frases de nuevo.



No menos aleccionadora es una de las conclusiones del informe: “Incluso si todos los pacientes pudieran ser tratados, predecimos que todavía habría en el orden de 250.000 muertes en Gran Bretaña, y 1.1-1.2 millones en los Estados Unidos”.



Tomando el mejor escenario para los Estados Unidos, 1.1 millones de muertes por COVID-19, la tasa de mortalidad para los EE.UU. será de 0.336%.



Ese mismo porcentaje en relación con la población mundial actual de 7.700 millones significa… 26 millones de muertes por COVID-19, y ese es el mejor escenario posible. El recuento final es probable que sea varias veces esa cifra.



De cualquier manera, decenas de millones de personas podrían morir por COVID-19. Y eso es sólo el costo de la mortalidad. El costo económico global y las vidas perdidas por ello pintan una escena casi tan horrible como la descrita por el fraile Michele en el siglo 14.



Las teorías de conspiración abundan hoy en día no menos que en el siglo XIV. Todas ellas llevan un tema central: alguien o algún grupo manipula los eventos para lograr algún objetivo: alguna cábala de élite está reduciendo deliberadamente la población mundial asustando a las masas y matando a los indeseables, todo por el bien de aumentar su propia riqueza y poder. Por ejemplo, Trump lo ha provocado para desarraigar el “Estado Profundo”, cancelando las elecciones a finales de este año y declarándose presidente para otro mandato; los EE.UU. crearon el virus, diseñándolo para destruir a los iraníes en un acto de guerra biológica; China desarrolló el virus en sus laboratorios, lo liberó deliberadamente en Wuhan como tapadera de su verdadero programa para lograr el dominio económico mundial paralizando a Occidente; y más.



Otro rasgo común del mundo actual con Europa occidental en 1348 es un sentimiento antisemita preexistente y profundamente arraigado. Esta vez, sin embargo, no es sólo de un vestigio corrupto del cristianismo, sino también de una vibrante expresión del Islam extremista. En los últimos 10 años, ha habido un alarmante resurgimiento del antisemitismo en Oriente y Occidente. Imágenes y retórica repugnantes, de Teherán a Ramallah y de Estambul a Washington, han provocado una creciente ola de violencia antisemita contra los judíos tanto en Israel como en toda la diáspora.



Como lo hicieron en el siglo XIV, las teorías de conspiración harán metástasis en el antisemitismo.



Es una dinámica prácticamente inevitable: Las conspiraciones globales se convierten en conspiraciones judías; la élite invisible se convierte en la élite judía; los manipuladores políticos se convierten en manipuladores “sionistas”; el uno por ciento rico se convierte en el uno por ciento de los Rothschild; y los ataques contra los europeos chinos o los americanos se convierten en ataques contra los europeos o los americanos judíos.



A medida que las culturas, las comunidades y los individuos se enfrentan a las pérdidas de sus seres queridos y de sus medios de vida, el ciclo de dolor de siete partes, y que se repite para cada uno, tiende a unirse y a estancarse en la conocida etapa de la ira. Cuando eso sucede, industrias enteras capitalizan el sentimiento, agitándolo, alimentando su furia, convirtiéndolo en una rabia no menos viral que la de Y. Pestis o COVID-19.



Hace casi 600 años, esa rabia encendió pogromos asesinos contra las comunidades judías que, en su mayoría, vivían en armonía con sus vecinos no judíos. Para cualquiera que haya pensado que no podría volver a suceder, es hora de pensar de nuevo.



No sólo Israel y las comunidades judías de otras partes del mundo deben hacer esfuerzos para minimizar el brote de COVID-19 y su impacto económico, sino que también deben preparar planes de contingencia para un brote viral de antisemitismo mundial.



Amarlo, odiarlo o simplemente tolerarlo, lo que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo en una entrevista televisiva el 21 de marzo es cierto.



“Puede que estemos en medio no sólo de la peor crisis en un siglo, sino de la peor desde la Edad Media. Todos los servicios médicos del mundo se enfrentan a un colapso porque el número de pacientes será astronómico”.



A pesar de que Israel actuó rápidamente, añadió, “todavía podríamos tener decenas de miles de muertos. Esto no es un giro”.



Mientras la ciencia y el gobierno hacen todo lo que pueden, el primer ministro enfatizó un imperativo correspondiente aún mayor: “Debemos rezar al Dios del mundo para que esta plaga termine”.



En efecto, y especialmente en un momento como éste.