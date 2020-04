HOY: Acto Central Recordatorio del Día del Holocausto y el Heroísmo

20/04/2020

Hoy se conmemora Iom Hashoá, Día del Holocausto y del Heroismo.



El Acto Central Recordatorio del Día del Holocausto y el Heroísmo viene siendo reconocido, desde hace más de dos décadas, como uno de los eventos comunitarios de mayor trascendencia y poder de convocatoria.



Bajo el liderazgo de la Comunidad Israelita del Uruguay (Kehilá) -donde tiene lugar el evento- y con la participación y apoyo de numerosas organizaciones (Centro Recordatorio del Holocausto, Federación Juvenil Sionista, Comité Central Israelita, Proyecto Shoá, entre otras), se ha ido configurando a lo largo de los años un acto pionero e innovador, donde la historia y la memoria de la Shoá son representadas de manera artística y dinámica, prescindiendo de discursos y otras formalidades protocolares (un ejemplo de forma no convencional de representar la Shoá se puede ver aquí: La Shoá contada a través de sombras).



Sobrevivientes y jóvenes participan activamente en todos los procesos de planificación y ejecución del evento, que convoca a instituciones comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, autoridades políticas y público general. Cada año, el instituto Yad Vashem (Jerusalem) sugiere una temática diferente para destacar. Aquí en Uruguay, una comisión conformada por profesionales, docentes y activistas voluntarios/as, adapta esos contenidos a la realidad local, emitiendo cada año un mensaje particular o denuncia, relevantes para nuestra sociedad: la lucha contra todo tipo de discriminación, la alerta ante el auge de antisemitismo, el llamado a un compromiso activo con la memoria, la exportación a estudiar e investigar más sobre la Shoá como un símbolo universal del mal, el reconocimiento a quienes se resistieron al nazismo y a la persecución, etc. Estas temáticas suelen estar presentes prácticamente en todas las ediciones del acto. El eje conceptual del acto suele ser el siguiente: vida judía previa a la guerra; el proceso que llevó al nazismo al poder y la legislación antijudía; la Segunda Guerra Mundial y el avance nazi; la vida en los guetos; el comienzo del exterminio y la “Solución Final”; resistencia y heroísmo judío; acciones de rescate de los “Justos entre las Naciones” -gentiles que salvaron judíos-; la liberación de los campos, el “regreso a la vida”, inmigración al Uruguay. Estas etapas suelen ser representadas por medio de videos audiovisuales especialmente editados con material de archivo. Los contenidos reflejan tanto el carácter particularista de la Shoá como su sentido más universal. Otros hitos presentes en cada acto son el recitado de un rezo alusivo (“Izkor” o “El Malé Rajamim”), canción o canciones de recuerdo -interpretadas por cantantes profesionales o amateurs o por coro- y el encendido de velas recordatorias por sobrevivientes de la Shoá.



Este año, y ante la declaración por parte del Gobierno de la emergencia sanitaria por el Covid19, entre cuyas medidas se encuentran “la suspensión de todos los espectáculos públicos y la recomendación de evitar reuniones multitudinarias, eventos y fiestas tradicionales…”, el Equipo Coordinador del Acto resolvió prestar un homenaje a travès de las redes y página web diseñada especialmente para esta ocasión con fines educativos y conmemorativos. El mismo será emitido hoy a través de distintos canales (televisivos, web, redes sociales), buscando lograr un gran alcance de público en el momento y días posteriores.



Desde donde estemos, nos unimos a través de las pantallas, combatiendo las distancias y encendiendo una luz por la memoria.



