20/04/2020

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), para CCIU

“Y le contarás a tu hijo”















Estas palabras -en el original hebreo Vehigadta levinja-se encuentran en la Hagadá de Pesaj, en el contexto del relato del Éxodo de Egipto.



Palabras que representan tradición y continuidad.



Si escribiésemos la Hagadá de la Shoah, en otro contexto muy distinto, también habría que contarle a nuestro hijo. ¿Lo qué?



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que Seis Millones de judíos fueron asesinados por la bestia nazi y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que fueron asesinados- y de las formas mas increíbles y mas horrendas- por el solo hecho de ser judíos.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que si bien en la Segunda Guerra Mundial, contexto dentro del cual tuvo lugar la Shoah, murió infinidad de gente y por supuesto provoca gran tristeza y dolor, el ÚNICO pueblo condenado a un exterminio total -Solución Final- fue el pueblo judío.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que entre ellos, alrededor de un millón y medio de niños y adolescentes judíos fueron asesinados.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que en términos de porcentaje, uno de cada tres judíos fueron asesinados. Un tercio de la población judía mundial



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que seis de cada diez judíos europeos fueron asesinados.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que miles de comunidades judías europeas -y con ellas su vida cultural y religiosa- fueron totalmente aniquiladas.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que durante la Shoah no hubo redención de arriba ni salvación desde abajo.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que no obstante, hubo muchos gentiles, no judíos, que dejaron la indiferencia de lado y arriesgando sus vidas ayudaron a salvar judíos, siendo conocidos como Justos entre las Naciones. Honra a su memoria!!



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que NO fuimos como ovejas al matadero. Que hubo resistencia pasiva y también activa, en la peor situación límite que nos marcó la historia.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que ,en cuanto a la resistencia activa, se simboliza por sobre todo en la Rebelión del Ghetto de Varsovia y su Comandante Mordejai Anielewicz; pero también hubo revueltas en otros ghettos,campos de concentracion-exterminio y bosques. Y que el Shir Hapartizanim, la canción de los partisanos es un símbolo de esta resistencia heroica.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que los movimiento juveniles sionistas, bundistas y comunistas tuvieron un papel destacado. Heroicos: hombres y mujeres.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que aún en esas condiciones inhumanas, imposibles, muchos pero muchos judíos se las "ingeniaban" para seguir, hasta donde les fuese posible, las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que en ejércitos de varios países que lucharon contra los nazis, también hubo una considerable cantidad de judíos, conscientes de que también estaban luchando en su condición de judíos.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que hubo una niña emblema de la Shoah llamada Ana Frank, que escribió un célebre diario, un documento-testimonio que es imprescindible conocer.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que de las cenizas (literalmente) de la Shoah nació, pocos años después el Estado de Israel, tabla de salvación del pueblo judío.



EXHORTARÁS A TU HIJO aque, precisamente porque nos pasó lo que nos pasó, debemos luchar contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación tanto o más que nadie.



Y LE CONTARÁS A TU HIJO que los sobrevivientes pudieron de alguna forma "Volver a vivir después de Auschwitz" (Auschwitz simboliza todo),rehacer su vida y con el paso del tiempo ir relatando testimonios y experiencias personales. Pero van quedando muy pocos. Por lo tanto…



LE CONTARÁS A TU HIJO para que, además de saber lo que pasó, él se lo cuente al suyo y así Bejol dor vador, de una generación a otra, para que se conozca esta terrible historia y no desaparezca jamás de la memoria de la gente.



LIZKOR VE LO LISHKOAJ !!

RECORDAR! JAMÁS OLVIDAR !!