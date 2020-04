Cómo el coronavirus está afectando la actividad terrorista de Hezbolá

21/04/2020

El portavoz de las FDI, el General de Brigada. Hidai Zilberman dijo recientemente a los periodistas que la pandemia del coronavirus había golpeado duramente en algunos países de la región y que había “una disminución de la actividad hostil hacia Israel”. El grave brote de la enfermedad en Irán ha reducido el volumen de su actividad militar contra Israel en lo que respecta al suministro de armas y la financiación del terrorismo.



La plaga golpeó al Líbano durante una crisis económica en curso. La grave situación de ambos países ha tenido un profundo efecto en Hezbolá, la organización terrorista que es apoyada por Irán y que es parte integral del gobierno libanés.



En un artículo publicado por investigadores del Instituto Nacional de Investigación de Seguridad, Orna Mizrahi y Yoram Schweitzer afirman: “En estas circunstancias hay una mayor presión sobre Hezbolá, que es responsable del nombramiento del actual ministro de sanidad”. Mizrahi y Schweitzer recomendaron que “las FDI deberían seguir aprovechando la oportunidad de atacar a las fuerzas de Hezbollah en Siria y desbaratar sus esfuerzos por llevar armas al Líbano”. Parece que las FDI estuvieron de acuerdo con la evaluación de ambos.



Según publicaciones extranjeras, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo recientemente una serie de ataques en Siria, algunos para impedir que la organización obtuviera misiles guiados de largo alcance, y otros contra la unidad del “Archivo del Golán” que Hezbolá ha establecido en los Altos del Golán.



Epidemia o no, desde la Segunda Guerra del Líbano, Hezbolá ocupa el primer lugar en la tabla sobre escenarios de amenaza preparada por las FDI. El hombre que más se preocupa es el comandante del Comando Norte de las FDI, el Mayor General. Amir Baram.



El pasado mes de febrero, Baram habló en una conferencia celebrada en memoria del comandante de la compañía de reconocimiento de la brigada de paracaidistas (Sayeret Tzanhanim), el Mayor Eitan Balachsan, que murió en una escaramuza con operativos de Hezbolá en el Líbano en 1999.



Baram dijo en la conferencia que él y Balachsan “se reunieron muchas veces durante el servicio en el Líbano, como jóvenes comandantes de los paracaidistas”. También fue el hombre llamado a tomar el mando de la compañía después de que su comandante fuera asesinado.



El hombre que recomendó llamarlo fue el comandante de la brigada a la que Balachsan pertenecía, junto con el comandante de la compañía de Baram cuando se unió a la compañía antitanque de paracaidistas, Aviv Kochavi (ahora el jefe de estado mayor de las FDI).



De hecho, a pesar del duro golpe a la compañía, Baram volvió a convertirla en una unidad operativa líder. Unos meses después, Baram dirigió una fuerza de la compañía en una operación enredada en el Líbano. El resultado fue la muerte de dos operativos de Hezbolá.



La siguiente vez que Baram operó en el sector libanés fue cuando comandó la unidad de élite de Maglan (antes de eso fue mi comandante de batallón en la Brigada de Paracaidistas). Aunque la mayor parte de la actividad durante esos años fue en Judea y Samaria y Gaza, Baram presionó para activar la unidad también contra Hezbolá.



En junio de 2005, una fuerza de la unidad, comandada por Itamar Ben-Haim, también oficial de la Brigada de Paracaidistas (y ahora comandante de la Brigada de Hebrón), tendió una emboscada a tres agentes de Hezbolá en el Monte Dov. La fuerza de Ben-Haim mató al comandante de la brigada que participó, resultó ser, en la emboscada en la que murió Balachsan. Los otros dos agentes huyeron y uno resultó herido.



La muerte del comandante del escuadrón ha tenido un profundo efecto en el alto mando de Hezbolá en la zona. En un informe posterior a la acción, Baram escribió, ” Hezbolá también tiene caras y nombres. No es un demonio que sale de la tierra, para el que la gente también es querida. Los heridos y muertos son extremadamente difíciles para ellos”.



Desde 2005, las FDI han luchado en dos campañas contra Hezbolá; una en el verano de 2006, y otra secreta, larga y Sísifo. El ex jefe de gabinete de las FDI, el teniente general Gadi Eisenkot, describió en su momento el trato con Hezbolá como “un enorme iceberg, parte del cual es visible para el público y los medios de comunicación, y la mayor parte está oculto a la vista”.



El principal ejemplo es el proyecto insignia de la organización: los túneles de penetración excavados en la frontera norte, que las FDI sorprendentemente destruyeron en la Operación Escudo Norte.



En la conferencia, Baram dijo que a pesar de las afirmaciones del gobierno libanés de que Hezbolá no comparte sus decisiones, son “dos caras de la misma moneda”.



El presidente libanés prometió en una entrevista a los medios franceses que Hezbolá obedecía la resolución 1701 de las Naciones Unidas, que en ese momento puso fin a la Segunda Guerra del Líbano e incluía el despliegue de una ONU armada y del ejército libanés en el sur del Líbano para evitar que Hezbolá siguiera operando desde allí.



“Pero lo que dicen en francés no sucede en el terreno en árabe”, dijo el general del Comando Norte, señalando que la organización, patrocinada por el estado libanés, “viola violentamente la decisión”.



Como ejemplos, trajo la actividad militar en las aldeas chiítas del sur del Líbano y el empeño de la organización en equiparse con misiles de largo alcance y alta precisión con el objetivo de dañar el frente doméstico israelí.



En su discurso, Raman advirtió: “Si vamos a luchar, sabremos reclamar un alto precio a esta organización y a quienes la patrocinan; también a sus patrocinadores en el noreste, también a la capital del Estado libanés, Beirut, y ciertamente a las aldeas chiítas del sur del Líbano, que sirven de refugio y base a las fuerzas terroristas de Hezbolá”.



Las FDI, como todo Israel, se enfrentan ahora a una pandemia. La 98ª División de Paracaidistas, comandada por el General de Brigada. Yaron Finkelman, que anteriormente había comandado el Batallón de Reconocimiento de Paracaidistas en la Operación Plomo Fundido y la Brigada Givati, fue desplegada a Bnei Brak, como parte de un esfuerzo para detener el grave brote de la epidemia que se descubrió en antes de que pueda expandirse a círculos más amplios fuera de la ciudad.



Eso tiene mucho sentido, ya que es una potencia flexible y portátil, pero la 98ª División es la punta afilada de las Fuerzas de Tierra de las FDI para la guerra. En la siguiente ronda contra Hezbolá, es una herramienta significativa en la capacidad ofensiva de las IDF de la que habló el comandante del Comando Norte, a través de rápidas, mortales y flexibles maniobras terrestres en el frente y detrás de las líneas enemigas. Para estar listos para la guerra al día siguiente de que el coronavirus disminuya, las FDI tendrán que recuperar su ya desaparecida capacidad de combate.



Hezbolá se encontraba en un nivel bajo en el pasado, durante los tiempos difíciles de la guerra civil siria y después de la Segunda Guerra del Líbano. Pero incluso cuando estuvo bajo, Hezbolá se negó a abandonar la lucha en Israel. Hoy en día, las FDI centran sus esfuerzos cerca de casa, invirtiendo recursos, tropas y herramientas en la búsqueda de soluciones a la plaga. Pero sería mejor mirar hacia el futuro, también, porque la plaga finalmente pasará, y Hezbolá está aquí para quedarse.