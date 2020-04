Para recordar a las víctimas

22/04/2020

Universidad de Haifa inaugura un centro de innovación para recordar a víctimas del Holocausto



El Estado de Israel es conocido por su espíritu emprendedor, y ahora esa energía se está reorientando hacia una causa novedosa: mantener vivo el recuerdo de los muertos en el Holocausto.



A medida que el número de sobrevivientes del Holocausto disminuye año tras año, el número de jóvenes que no han oído hablar de la atrocidad va en aumento.



Un estudio publicado en enero encontró que dos tercios de los estadounidenses millenials no sabían qué era Auschwitz, mientras que el 22% dijo que no habían oído hablar del Holocausto o no estaban seguros de qué era, el doble del porcentaje de adultos americanos en su conjunto que dijeron lo mismo.



Otros estudios en Canadá y Francia encontraron resultados similares: uno de cada cinco jóvenes canadienses nunca había oído hablar del Holocausto, mientras que en Francia, un cuarto de los milenios no lo sabía.



Ahora la Universidad de Haifa ha lanzado un programa innovador diseñado para inyectar al trabajo de conmemoración del Holocausto el espíritu empresarial de Israel, para encontrar nuevas formas de involucrar a los jóvenes y enseñarles sobre los horrores del pasado con la esperanza de que nunca se repitan.



La universidad ha lanzado el Centro de Innovación Weiss-Livnat para la Educación y Conmemoración del Holocausto, un prestigioso programa diseñado para apoyar a los estudiantes de postgrado que ya han mostrado un estilo innovador en este campo. Planea proveer un ambiente dinámico, de apoyo y de empoderamiento para los estudiantes apasionados por la importancia de mantener la memoria de las víctimas.



“Un gran número de nuestros estudiantes se dedican al trabajo de museo, a la investigación y a la enseñanza, pero también somos conscientes de la necesidad de estimular la innovación en este campo, fomentar el desarrollo de la tecnología y crear nuevas oportunidades para nuestros graduados. Por ello, la Universidad decidió probar algo nuevo: infundir a la conmemoración del Holocausto un espíritu más emprendedor”, explicó la Dra. Yael Granot-Bein, directora del Programa Internacional de Maestría en Estudios sobre el Holocausto de Weiss-Livnat.



Entre los ejemplos de proyectos de los estudiantes se incluye una experiencia de realidad virtual que cuenta la historia de los niños judíos en Holanda durante el Holocausto; una aplicación de realidad aumentada que superpone los puntos de referencia judíos poco conocidos en Berlín que fueron destruidos, ilustrando la robusta vida judía que existía en la ciudad antes de la guerra; un recorrido culinario por Melbourne que se centra en las panaderías establecidas por refugiados judíos y sobrevivientes del Holocausto; y una comunidad de aprendizaje en línea para jóvenes europeos, que ofrece podcasts y talleres sobre el Holocausto.



Hasta ahora, siete estudiantes han sido aceptados en el programa, de Australia, Alemania, Holanda e Inglaterra. La mayoría de los estudiantes son ex graduados del Programa Internacional de Maestría en Estudios sobre el Holocausto de Weiss-Livnat.



“El centro está dedicado a formar jóvenes de diferentes países y culturas que tengan una idea de cómo enseñar o conmemorar el Holocausto”, dijo Granot-Bein. “El Hub reunió a estas personas apasionadas y creativas y les proporcionó un entorno de apoyo en el que trabajaron con mentores y profesionales que les ayudaron a convertir su visión en una realidad”.