24/04/2020

Iom Hazikaron: Día de los Caídos en defensa de Israel











¿Qué es y cómo se conmemora Yom HaZikarón?



Yom HaZikarón es el día de conmemoración nacional en Israel para recordar a todos los soldados y personas que perdieron la la vida durante la lucha para defender el Estado de Israel. En este día lloramos y recordamos a nuestros soldados caídos y las vidas perdidas por el terror. El día comienza con una sirena a las 20:00 de la noche. En ese momento, los israelíes detendrán lo que están haciendo estén donde estén y se mantendrán firmes para honrar a los que hemos perdido. Los conductores de autobuses detienen el vehículo, se bajan y se ponen de pie. Los empleados de una oficia dejan de trabajar y se ponen de pie. Las personas dejan de comer y se ponen de pie.



Después de la primera sirena, comienza la ceremonia conmemorativa Estatal en el Muro de los Lamentos. El Primer Ministro, el Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor de las FDI, el Tte. Grl. Gadi Eisenkot y el Presidente toman parte de esta ceremonia. El próximo día, hay otra sirena de dos minutos a las 11:00 de la mañana. Esta sirena da el comienzo de las ceremonias conmemorativas privadas (en cementerios o escuelas).



A la noche, la última ceremonia se lleva a cabo en el Cementerio Nacional en Monte Herzl. Esta ceremonia simboliza el fin de Yom Hazikaron y el comienzo del Día de la Independencia israelí.



Generalmente, en otros países, el Día del Recuerdo (Yom Hazikaron) de los soldados caídos y el Día de la Independencia son dos fechas separadas en el año. En Israel se decidió, según la ley, que el Día de la Independencia comienza en el momento en que Yom Hazikaron termina. Esto se debe a que el Estado de Israel no podría celebrar su existencia de no ser por aquellos que dieron su vida. No podríamos tener un día sin el otro. Honramos su memoria y todo lo que lucharon para que hoy podamos celebrar la independencia.