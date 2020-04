24/04/2020

Desinfectante de la canilla









Noticias de Israel



Tecnología israelí transforma el agua de la canilla en desinfectante de virus



Los investigadores de la Universidad de Bar-Ilan han desarrollado nuevas metodologías que, según ellos, producen desinfectantes poderosos y respetuosos con el medio ambiente, basados en el agua de la canilla, que pueden eliminar las bacterias y matar los virus, incluidos los microbios de la familia de los coronavirus.



La capacidad de convertir el agua corriente en materiales para combatir los virus fue desarrollada y patentada por el Dr. Eran Avraham, el Dr. Izaak Cohen, y el Prof. Doron Aurbach, el líder del grupo de electroquímica, en el Departamento de Química y el Instituto de Nanotecnología y Materiales Avanzados de la Universidad de Bar-Ilan. Los materiales fueron probados recientemente por el Dr. Inna Kalt y la Dra. Tatiana Borodiansky Shteinberg en el laboratorio del Prof. Ronit Sarid, de la Facultad de Ciencias de la Vida Mina y Everard Goodman de la Universidad, y se demostró su eficacia en la neutralización de los virus de tipo coronario.



Los desinfectantes son efectivos y seguros de usar, y no contaminan el agua subterránea, dicen los investigadores. La tecnología funciona a través de un conjunto de electrodos de forma nanométrica con propiedades superficiales únicas. El encuentro entre el agua y los electrodos crea un material de limpieza en un entorno acuático único. La combinación de estos compuestos da lugar a una capacidad antibacteriana eficaz para los microorganismos (bacterias, virus y esporas), mientras que al mismo tiempo es segura para los macroorganismos (cuerpos más grandes como las células de la piel).



La plataforma en la que se basa la tecnología permite la preparación de una variedad de soluciones para espacios limpios de bacterias, como aerosoles (para desinfectar superficies, electrodomésticos, camas, armarios, baños, aseos, etc.), contenedores para inmersión (dispositivos de lavado, manos, etc.), toallitas desinfectantes, lavado de manos, lavado de zapatos, cubos para lavar y desinfectar suelos, sistemas de aire acondicionado, lavadoras y purificadores de aire de niebla seca. La capacidad de producir electrodos de diversas formas y texturas hace que la tecnología sea adecuada para casi cualquier aplicación – desde un “cassette” en un aire acondicionado, un contenedor para lavar pescado y carne, hasta la desinfección y eliminación de pesticidas de verduras y frutas, un pulverizador móvil, un dispositivo para la fabricación de paños antibacterianos desechables y muchas otras aplicaciones – incluso mascarillas y guantes.



La capacidad antiséptica es 100 veces más eficaz que la lejía y, por lo tanto, bastan concentraciones bajas de entre 50 y 200 mg de los materiales activos por litro para desinfectar (a diferencia de la lejía, que por el contrario requiere entre 5.000 y 20.000 mg por litro). También son mucho más respetuosos con el medio ambiente y no causan quemaduras ni resequedad en la piel. Por lo tanto, pueden ser eficaces en el tratamiento de heridas, una posibilidad que se está investigando. No causan corrosión, y lo más importante, con la bajísima concentración de 50 mg eliminan todo tipo de virus.



En los contenedores sin electrodos, los desinfectantes pueden permanecer efectivos durante dos meses y pueden ser vendidos en botellas reciclables. Para los productos embotellados reutilizables, se puede aplicar un proceso bastante simple para permitir un uso a largo plazo.



“Examinamos la capacidad de estos materiales para perjudicar la infección por el virus del herpes simple tipo 1 y el coronavirus humano OC43. Ambos virus fueron completamente eliminados cuando fueron expuestos a los desinfectantes durante diferentes períodos de tiempo. Las características estructurales del OC43 son similares a las del reciente SARS-CoV-2, lo que sugiere que este virus también será fácilmente eliminado con este desinfectante”, dijo el Prof. Sarid.