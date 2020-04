27/04/2020

Israel destacado en telemedicina











Ynet Español- por Sophi Shulman (Calcalist)- adaptado por Leandro Fleischer



Empresas israelíes se destacan en el rubro de la medicina a distancia



La pandemia de coronavirus ha llevado a las personas a buscar alternativas tecnológicas con el fin de evitar acercarse a los centros médicos por temor a contraer la enfermedad. ¿Qué servicios ofrecen estas compañías?



En épocas de grandes crisis, uno de los principales temores de la gente es que se produzca una “corrida bancaria”. Sin embargo, esta vez, el miedo está relacionado con una “corrida médica”. Es decir, las personas temen que los hospitales, clínicas y farmacias colapsen. En un contexto de este tipo, los profesionales no lograrían atender a toda la población y, además, el virus se propagaría con mayor rapidez.



Este temor no está instalado sólo en los equipos médicos, sino también dentro de la población. La gente teme acudir a los centros médicos y a las farmacias aunque precisen recibir algún tipo de tratamiento.



Esta situación representa una oportunidad para dar un salto hacia la medicina a distancia. Se trata de un sector del que se ha estado hablando durante años, pero hasta hoy no ha logrado expandirse como se esperaba.



Startups, empresas de capitales de riesgo y compañías aseguradoras han estado explicando durante años que en el futuro las internaciones se reducirán drásticamente y la atención en las clínicas y hospitales también será significativamente más acotada, y se centrará solamente en pocos casos que precisen de la presencia física de un profesional. El objetivo es, desde ya, reducir los contagios.



El rubro de la medicina digital ha atraído mucho dinero; alrededor de un tercio de las inversiones en tecnologías de la salud en los últimos años (entre 2 y 3 mil millones de dólares). Pero la gente aún no se ha acostumbrado a utilizar estos servicios. Por ejemplo, sólo un 10% de los estadounidenses lo hace.



Sin embargo, ahora ha comenzado a suceder ese cambio debido a la pandemia del coronavirus. La gente entiende la necesidad y busca esas herramientas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron oficialmente usar los servicios de medicina a distancia. De hecho, la acción de la empresa Teladoc –una compañía que desarrolló una aplicación que permite la comunicación con médicos– aumentó en Nueva York un 20% en tan sólo un mes. Además, otros startups han estado reportando incrementos en el uso de sus aplicaciones.



“El rubro estaba estancado en muchos aspectos, y a los médicos se les dificultaba acostumbrarse a la nueva tecnología y a otros procesos de trabajo. Además, la lentitud de las regulaciones tampoco colaboró con el asunto”, manifesta Ravit Warsha-Dor, exdirectora del sector del departamento de modernidad del Ministerio de Salud israelí y socia en la empresa de capital de riesgo Kamet, de la conocida aseguradora francesa AXA. “Todo necesitaba atravesar pruebas de larga duración, pero ahora el proceso se ha acelerado debido a la reducción de la burocracia por la pandemia”, explica Warsha-Dor. Según ella, a medida que la crisis disminuya, algunos de los métodos de tratamiento a distancia se incorporarán como procedimientos de rutina, por lo que anticipa un aumento en los lanzamientos de servicios en el rubro en cuestión.



Uno de los jugadores más importantes del mundo en el sector de la medicina a distancia es la empresa británica Babylon, que desarrolló una aplicación para permitir la comunicación veloz con médicos. Ahora lanzó una versión especial, la cual puede ser utilizada por los usuarios para ingresar síntomas a la aplicación con el fin de saber si contrajo el coronavirus. Aquellos que resultaron infectados con esta enfermedad pueden recibir un seguimiento médico remoto, por lo que no es necesaria la internación.



La compañía israelí K Health, que ofrece un servicio similar al de Babylon, el mes pasado logró recaudar 48.000.000 de dólares. La aplicación, que podría reemplazar a Doctor Google, permite a los usuarios ingresar los síntomas y obtener respuestas sobre las posibles enfermedades que sufren basándose en datos de Big Data. Recientemente, ha agregado la opción de brindar un diagnóstico sobre la probabilidad de que los síntomas ingresados correspondan al coronavirus. La compañía, que cuenta con alrededor de 3.000.0000 de usuarios, tiene previsto comenzar a ofrecer sus servicios en Estados Unidos, según se desprende de un acuerdo de la firma israelí con la conocida empresa aseguradora estadounidense Anthem.



Otra destacada compañía israelí del rubro es Healthy.io, que lleva la medicina a distancia un paso adelante y permite convertir el teléfono móvil en un aparato para realizar chequeos. Por ejemplo, fotografiar la orina para que sea analizada puede parecer extraño, pero la FDA ya lo autorizó, y la empresa recibió 60.000.000 de dólares en septiembre por parte de la compañía de capital de riesgo Aleph, del empresario Michael Eisenberg. Aparentemente, pronto podremos realizar análisis de orina en nuestros hogares.



El psicólogo virtual también prospera



Los días de aislamiento también conducen al fortalecimiento de aplicaciones que ofrecen asistencia mental. Uno es Ginger, de la prestigiosa casa de marcos MIT Media Lab. Esta aplicación ha existido durante aproximadamente una década y ha sufrido varias modificaciones, hasta que decidió contactar a los empleadores, y sus clientes incluyen a Netflix y Azafid. Las compañías otorgan a los empleados una suscripción al servicio, que les permite enviar, en cualquier momento, una notificación de la aplicación y recibir una respuesta terapéutica inmediata ante cualquier angustia mental. A fines de febrero, Ginger vio un aumento dramático en las consultas relacionadas con coronavirus y un salto del 25% en sesiones virtuales con terapeutas en comparación con el mismo período del año pasado.