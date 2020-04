La Biblia danesa que niega a Israel

27/04/2020

La falsa Biblia de Dinamarca que omite la palabra “Israel” debe ser revocada



Con la traducción autorizada de la Biblia al danés de 1992, la Sociedad Bíblica Danesa (DBS), sin embargo, emitió un Nuevo Testamento revisado en 2012 omitiendo completamente la palabra “Israel” o reemplazándola por “judíos” o “nosotros”.



La extraña razón de esta extraordinaria acción fue, como recuerdan los daneses, evitar que los cristianos luteranos daneses confundieran el Israel bíblico con el moderno Estado de Israel. Los cristianos daneses protestaron con vehemencia.



Imperturbables, en 2020 DBS publicó una Biblia completa y revisada con la misma versión anti-Israel del Nuevo Testamento intacta, además de una traducción del Antiguo Testamento, reemplazando la palabra “Israel” por “nosotros”, como en el Salmo 121:4 (“El que vela por Israel [DBS: ‘nosotros’] no se adormecerá ni dormirá”), como informa Jan Frost.



Jan Frost presentó los detalles de la falsa Biblia en su página de Facebook. Esta vez, el propio Estado de Israel se unió a la objeción. Habiendo defendido y a menudo pagado caro con la sangre de su pueblo por el bien de la Sagrada Escritura durante más de dos milenios y medio, Israel no acepta el revisionismo de la Sagrada Escritura.



Los cristianos actuaron de manera similar en vista del Nuevo Testamento sin Israel. Durante dos milenios, los cristianos han preservado y defendido cada una de las letras del Nuevo Testamento; tampoco aceptarán una reescritura revisionista de la historia ahora.



El asalto a ambas fes



La Biblia 2020 de DBS es un asalto a la fe de ambos, judíos y cristianos, y un ataque a la historia del Estado Judío de Israel, así como al pueblo judío.



El nombre de Israel se remonta al principio de la historia judía cuando D’os llamó a Jacob “Israel” (Gen 32:28). Los antiguos y modernos Estados de Israel tomaron el nombre de aquí. El primer pacto de D’os con Abraham le regaló a Abraham y a sus descendientes la Tierra de Israel (Gen 15); el regalo nunca fue revocado. Mientras que Israel sigue siendo el primer amor de D’os, las naciones nunca fueron excluidas del amor divino; fue conferido al mundo por el Mesías judío Jesús y sus discípulos judíos.



El hecho de que la historia sagrada se convierta en un juego de niños, como lo hace la DBS, trae consigo el peligro de desarrollar la idolatría. Como en este caso, cambiar “Israel” por “nosotros” no es simplemente reemplazar una palabra por otra; cambia el concepto. La DBS pretende que nosotros tenemos la vigilancia divina. Ha sido robado. El destinatario original, Israel, ha sido reemplazado y se le han robado sus privilegios.



La historia muestra que robar a Israel de sus prerrogativas divinas ha sido con demasiada frecuencia el primer paso hacia la persecución y el asesinato de la comunidad judía. Es cierto que el modo de reemplazo ha sido una atracción a lo largo de la historia, para cristianos y musulmanes. Una y otra vez, los líderes cristianos autorizados han advertido que la sustitución de los judíos por los cristianos es una aberración de la fe cristiana.



La ideología del reemplazo es una herejía. Esto fue aclarado desde los primeros días del cristianismo por defensores de la fe como el Obispo Ireneo (c. 180 CE) y no se detuvo en nuestros días, con el Concilio Vaticano II en 1965. Sin embargo, con demasiada frecuencia en la historia cristiana y musulmana, los tiempos de cooperación con los judíos fueron seguidos de persecución. Desafortunadamente, Martín Lutero no fue la excepción a la herética enseñanza de reemplazar a los judíos y su llamado a su asesinato.



En la modernidad, la herejía, una vez descartada, de que Lutero reemplazara a Israel se puso de moda otra vez y ayudó a la matanza de seis millones de judíos.



Este ídolo maligno sigue vivo, y se manifiesta de manera más prominente en la ideología islamista. Los incitadores de Oriente Medio pretenden reemplazar el Estado de Israel con su propia reclamación islámica de la tierra. Increíblemente, este mensaje ha encontrado el favor de las organizaciones internacionales en Europa y más allá. El movimiento BDS, cuyo objetivo es la aniquilación del Estado de Israel, es una prueba visible de este deseo. Las organizaciones eclesiásticas danesas apoyan el BDS. La Biblia DBS 2020 apunta en la dirección de esa ideología.



Refleja tendencias perturbadoras



Además, la Biblia anti-israelí DBS 2020 refleja aspectos del contexto de los recientes acontecimientos en la sociedad danesa. Reuters, por ejemplo, informa sobre el tema de la inmigración que, durante dos décadas, el número de musulmanes en Dinamarca aumentó de manera constante y se estima que en 2019 será de 320.000 o el 5.5% de la población danesa.



Esto viene acompañado de disputas de alto perfil sobre códigos de vestimenta (en curso desde 2005), caricaturas de Mahoma (en curso desde 2005), islamismo y terrorismo (desde 2014) y leyes de ciudadanía (desde 2018). Judith Bergman de Gatestone nos informa sobre el deterioro de la vida cotidiana en Dinamarca.



Para los judíos daneses, esto significa estar expuestos al creciente sentimiento antiisraelí y a la hostilidad de una creciente comunidad de inmigrantes musulmanes. En 2018, sólo quedaban 6.000 judíos en Dinamarca.



Para los cristianos, también, vivir sus vidas fielmente se ha vuelto más difícil. Se encuentran con el acoso y la denuncia de su fe y sus actitudes cristianas. Un ejemplo de ello es la persecución del cristiano danés Torben Sondergaard y su familia. En 2019 tuvieron que huir de Dinamarca y buscar asilo en los Estados Unidos.



La ECP parece estar intentando descartar a Israel. La sociedad parece estar emulando la actual actitud social que se desarrolla a partir del antiisraelismo de los inmigrantes musulmanes y que es recogida por otras partes de la sociedad danesa. ¿Quién encargó esta edición de la Biblia? ¿Quién la pagó? ¿Quién se beneficia de una Biblia falsa? ¿Quién defiende la verdad de la fe cristiana en Dinamarca?



Hasta ahora, la Iglesia Luterana Danesa local no muestra signos de estar arreglando las cosas. Volvamos, entonces, a la organización paraguas luterana, la Federación Luterana Mundial (FLM). Publicó cuatro documentos (en 1983, 1984, 2001, 2003) que expresan la voluntad de cooperar con el pueblo judío y muestran el aprecio por la fe judía, pero no por el Estado de Israel.



Además, la Iglesia Evangélica Luterana de América publicó dos documentos en los que se denunciaban las enseñanzas antisemitas de Lutero (1994) y se establecían buenas relaciones con la comunidad judía (1998). ¿Son estos motivos lo suficientemente firmes para condenar la destrucción de Israel por la mala traducción de la ECP?



Por el bien de la verdad cristiana y por el bien del Estado de Israel, que casi ahora está resurgiendo de las cenizas del Holocausto, la Iglesia Evangélica Luterana de Dinamarca debe revocar inmediatamente la edición 2020 de la Biblia de la ECP.