Repaso por algunos de los logros de Israel en 72 años de existencia

28/04/2020

Israel21c



Israel celebra el aniversario de su independencia y el sitio es.israel21c.org presenta este viaje a través del tiempo para descubrir cómo el Estado se ha convertido en uno de los más creativos e innovadores.



El país nació como tal el 14 de mayo de 1948, unas horas antes de que expire el mandato británico. Once minutos después, EEUU fue la primera nación en reconocer al estado judío. El 15 de mayo, Egipto, Irak, Jordania y Siria invadieron Israel dando comienzo a los 13 meses de la Guerra de la Independencia.



1955 – La energía solar cambia la historia del país



El físico israelí Harry Tzvi Tabor había desarrollado un nuevo tipo de calentador solar para producir agua caliente para los hogares. En 1955, Tabor y Yehudit Bronicki crearon una turbina de energía solar que usaba un líquido especial para activar un generador eléctrico incluso cuando los rayos del sol no fueran lo suficientemente fuertes. Así, aplicaron esta innovación a la energía geotérmica con gran éxito a través de su empresa global, Ormat.



1964 – El agua llega al Desierto del Néguev



Se completaron las obras que permitieron comenzar a llevar agua del norte de Israel al seco sur del país. Ese desarrollo fue un gran paso para permitir que el país convierta el desierto de Néguev en el centro de producción de cultivos en Israel.



1978 – Israel ganó su primer concurso de canciones de Eurovisión



Por primera vez en su joven historia, Israel ganó el festival Eurovisión de la canción con el tema «A-Ba-Ni-Bi» de Izhar Cohen y Alphabeta. Como resultado, la siguiente edición del certamen (1979) tuvo lugar en Jerusalem. Allí, Israel volvió a ganar: esta vez con la canción «Aleluya», interpretada por Gali Atari y Milk and Honey.



1984 – La Operación Moisés trae a judíos etíopes a Israel



Unos 7.000 judíos etíopes fueron trasladados a Israel desde Sudán en una misión secreta llamada “Operación Moisés”. El objetivo era rescatarlos del hambre y la guerra civil. Durante un período de siete semanas, 30 vuelos trajeron a las personas al país. En 1991, la Operación Salomón trajo a otros 14.000 judíos etíopes a Israel durante un período de 36 horas.



1992 – Israel gana sus primeras medallas olímpicas



En los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 Israel ganó sus dos primeras medallas olímpicas en su décima aparición en las olimpiadas. Yael Arad y Oren Smadja consiguieron una medalla de plata y una de bronce, respectivamente. Desde entonces, Israel ganó siete medallas de bronce más y una de oro (Gal Fridman en vela, año 2004).



2002 – Daniel Kahneman gana el Premio Nobel de Economía



El psicólogo Daniel Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía por su trabajo en respecto del comportamiento y la psicología del juicio humano en la toma de decisiones. En 2015, The Economist lo nombró el séptimo economista más influyente del mundo.



2020 – Israel confronta al coronavirus con innovación e ingenio



La nueva pandemia de coronavirus será la que definirá para siempre al año 2020. En ese contexto, Israel ha respondido a la crisis con el ingenio típico de la comunidad y aplicó de forma veloz muchas tecnologías existentes readaptadas e inventó nuevas para una mejor prevención, diagnóstico, monitoreo y tratamiento de pacientes con COVID-19.