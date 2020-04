De Rivlin a la diáspora

29/04/2020

>EL MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ISRAEL A LA DIÁSPORA POR YOM HAATZMAUT



El presidente de Israel, Reuven Rivlin envió un emotivo mensaje a los judíos de la diáspora de cara a las celebraciones de Yom Haatzmaut que dieron inicio anoche tras la clausura de Yom Hazikaron, a la sombra de las restricciones por el COVID-19.



“¿Quién hubiera creído que ya han pasado 72 años? Recuerdo los informes de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, los bailes, cómo Jerusalén se convirtió inmediatamente en un campo de batalla, el asedio a la ciudad, el emotivo anuncio del establecimiento del Estado el 15 de mayo de 1948, 5 de Iyyar 5708, mezclado con la noticia de que Gush Etzion había caído, y más tarde también el barrio judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Luego los acuerdos de alto al fuego”, expresó Rivlin, de acuerdo al sitio The Jerusalem Post.



“Sentimos la fragilidad del momento, aunado a lo que estamos viviendo. En cada etapa, en días alegres y festivos de Yom Haatzmaut, y en tiempos más difíciles y tristes, siempre nos unimos. Nos afligimos juntos y celebramos juntos”.



“En Yom Haatzmaut, a la sombra del coronavirus y sus víctimas, y de la crisis económica, no debemos renunciar a nuestra unión. No debemos y no lo haremos. Estamos contentos y entusiasmados juntos, a pesar de la distancia”, agregó.



“El Estado de Israel es un milagro y una maravilla. Hemos creado una cultura rica y diversa y nos hemos convertido en un país con una reputación de primera clase en desarrollo e innovación, espíritu empresarial y tecnología, medicina, investigación y ciencia”.



“Hemos demostrado que somos un pueblo antiguo pero también moderno. Un pueblo que saca fuerza, valores y creencias de sus antiguas tradiciones. Un pueblo que sabe cómo desarrollarse, renovarse, atreverse y soñar todos los días. Es por eso que incluso en este Yom Haatzmaut, no hay nadie como el pueblo de Israel”.



“En términos de solidaridad, obligación mutua, voluntad de dar y extender una mano amiga, no hay nadie como nosotros”, continuó. “Estos días requieren que los que pueden, lleguen a los de menor capacidad. Es el espíritu israelí el que nos ayuda a crecer desde las crisis que enfrentamos, a crecer una y otra vez, más fuertes que nunca”.



Rivlin instó a las comunidades de la diáspora a mantenerse en aislamiento Yom Haatzmaut, como en las festividades de Pésaj y adquirir productos locales. “Elijan de nuevo la industria y la agricultura de Israel, apoyen a los trabajadores autónomos y a las pequeñas empresas para fortalecer la economía israelí”.



“La forma en que enfrentemos esta crisis, todos los sectores de nuestra sociedad, todos los grupos y entornos, demostrarán que el espíritu israelí puede superar este desafío también. Este es el espíritu que nos llevará a muchas más celebraciones maravillosas de Yom Haatzmaut, con la esperanza de que sean tiempos de salud, prosperidad y solidaridad social”.



“Aunque este año celebremos de otra manera, ningún virus podrá impedirnos celebrar el milagro del Estado judío y democrático de Israel. Y aunque no podamos estar juntos este año, esta crisis nos ha hecho sentir, más que nunca, que somos una familia con una historia compartida, valores compartidos y un destino común”.



“No es la primera vez que celebramos Yom Haatzmaut en una época de grandes desafíos. Una y otra vez, hemos enfrentado grandes peligros y amenazas, pero la determinación y solidaridad de nuestro pueblo nos permitió superar todos los retos y el Estado de Israel se convirtió en una fuerte democracia”, enfatizó.



“Esta misma determinación y solidaridad nos permitirá también superar los grandes desafíos del coronavirus”.



“Espero celebrarlo con todos ustedes el próximo año en Jerusalén. “¡Jag Atzmaut Sameaj! ¡Jag Atzmaut Sameaj, mis queridos amigos! ¡Jag Atzmaut Sameaj, Israel!”