Reino Unido: retiran libro de historia

29/04/2020

Texto de historia para estudiantes del Reino Unido es retirado por sesgo anti Israel



Una editorial del Reino Unido ha retirado un libro de texto de historia para estudiantes de la Escuela Superior de Estudios Superiores sobre el conflicto árabe-israelí, después de que se encontraran varias inexactitudes y sesgos sólo en el primer capítulo.



Conflicto en el Medio Oriente, 1945-95 es comercializado por el editor, Hodder, como que cubre “los tres temas clave” en el programa de estudios de Edexcel del GCSE: El nacimiento del Estado de Israel, 1945-63; La escalada del conflicto, 1964-73; Intentos de solución, 1974-95.



Según la descripción de marketing en Amazon, el título fue aprobado por la junta de exámenes de Edexcel para los estudiantes que tomaban su programa de estudios.



Sin embargo, un análisis detallado del primer capítulo realizado por UK Lawyers for Israel (UKLFI) ha encontrado una serie de inexactitudes y una falta general de contexto en el libro, lo que ha llevado en general a una presentación sesgada del conflicto árabe-israelí a los escolares del Reino Unido.



La autora del análisis, Noru Tsalic, sostiene que, en efecto, el propio título del texto es problemático. “El libro se centra exclusivamente en el conflicto árabe-israelí, que no fue ni el único ni, posiblemente, el principal conflicto de Oriente Medio”, escribió en su informe. Un título mejor, sugirió, sería: El conflicto árabe-israelí, 1945-1995.



Otras inexactitudes similares incluyen referencias a los árabes, pero no a los judíos, como “palestinos” cuando se habla de la época del mandato británico, durante la cual todos los residentes, tanto árabes como judíos, se habrían entendido como “palestinos”, mientras que al Reino de Judea se le llama “Palestina” cuando los romanos aún no lo habían nombrado así.



Al describir los resultados de la Guerra de Independencia de Israel, el libro de texto afirma que Israel había ganado “más tierra” del conflicto, pero no menciona que los Estados árabes de Egipto y Transjordania ganaron aún más tierra.



Y con frecuencia se refiere al “terrorismo” o a los “terroristas” cuando se habla de las acciones de los judíos, pero no cuando se habla de las llevadas a cabo por los árabes.



Tsalic señala en su informe: “El término juicioso “terrorismo” puede ser empleado en la industria de las noticias, pero está fuera de lugar en las lecciones de historia. Su significado – aún no claramente definido hoy en día – cambió a través de la historia. Es discutible si los intentos de asesinar al Alto Comisionado del Reino Unido (una figura de alto nivel en una administración colonial opresiva) constituye un acto de terrorismo o de lucha violenta por la liberación nacional”.



Continúa: “Además, el término se emplea de forma selectiva: no se utiliza para describir los actos violentos árabes contra civiles judíos, contra objetivos del Reino Unido o contra individuos y organizaciones árabes disidentes; se emplea, en cambio, para describir los actos violentos cometidos por judíos”.



Hodder ha confirmado al UKLFI que el libro ha sido retirado de la venta, añadiendo “reconsideraremos su futuro”. Señalaron que puede tomar algún tiempo para que los canales que venden el libro reflejen el cambio.



Caroline Turner, directora del UKLFI, acogió con beneplácito la decisión de Hodder de retirar el libro, diciendo: “Es muy importante que los niños que aprenden sobre este complejo tema sean enseñados de manera equilibrada y precisa. Nos complace que otro libro de texto escolar engañoso e inexacto, que pretende enseñar sobre la historia de Oriente Medio, sea retirado y reconsiderado”.



La retirada del libro sigue a retiros similares de los libros de texto de Pearson Edexcel GCSE e IGCSE tras una crítica similar por parte de UKFLI.