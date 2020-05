04/05/2020

Herzl y Golda Meir: dos aniversarios











Golda Meir, la dama de hierro israelí.



Política israelí, nació el 3 de mayo de 1898 en Kiev, Ucrania



Nació en el seno de una familia humilde en Kiev y, siendo todavía niña, emigró junto a sus padres y hermanos a Estados Unidos huyendo de las persecuciones de las que los judíos eran objeto en Europa por aquel tiempo; fue en Milwaukee donde Golda Meir terminó sus estudios de maestra y se casó. Ya casada, se sumó al movimiento sionista socialista que defendía el establecimiento de un estado propio para los judíos, por eso ella, junto a su marido, se marchó a Palestina como un colono más.



Claro que la Meir no era un colono más, era una mujer culta de profundos ideales y pronto, poco después de su traslado a Tel Aviv, comenzó su carrera política. Era una líder nata. En 1948 fue una de las firmantes del tratado por el que nacía el Estado de Israel.



Ya como política del nuevo Estado de Israel Golda Meir fue Embajadora en la Unión Soviética, Ministra de Trabajo y Seguridad Social y también Ministra de Asuntos Exteriores. En 1965 fue elegida líder de los socialistas israelíes y en 1969 se convirtió en la Primera Ministra de Israel, fue la primera mujer de Israel y tercera del mundo en ostentar la presidencia de su país.



1974 fue el año de su caída política y 4 años más tarde su despedida del mundo. Se la recuerda por su importante labor en todos los ámbitos de la creación y dirección de Israel y también por su férreo liderzgo que le valió el apodo de ‘Dama de Hierro’ israelí.



Sus Citas y Frases célebres



“Un líder que no duda antes de enviar a su nación a una guerra, no es apto para serlo.”



“El hecho de ser abuela, me da la certeza de que la paz llegará algún día al Medio Oriente: sé que también hay abuelas en Egipto, Jordania y Siria, que quieren que sus nietos vivan.”



“No podrá haber tranquilidad de un lado de la frontera, y bombardeos del otro lado. Si no tendremos paz en ambos lados, también habrá problemas en ambos.”



“Confía en ti mismo, crea el tipo de 'yo' con el que estarías feliz de pasar el resto de tu vida.”



“No nos gustan las guerras, incluso cuando las ganamos.”



Aniversario de Theodor Herzl



El 2 de mayo 1860 nació en Budapest, entonces Imperio austrohúngaro, Theodor Herzl, escritor y periodista judío, fundador del sionismo político.



Estudió derecho en Viena, pero vio cerrado su acceso a la carrera judicial por los prejuicios antisemitas. Destinado en París como corresponsal de un periódico vienés, fue la observación de la sociedad francesa la que le hizo reflexionar acerca del fenómeno antisemita, en particular a raíz del asunto Dreyfus (1894-98).



La marginación y persecución de los judíos en toda Europa y los obstáculos que se oponían a su completa integración en la sociedad occidental le hicieron concebir la idea de crear un Estado nacional independiente para su pueblo, ignorando la existencia previa de autores (como Moisés Hess o el doctor Pinkser) y movimientos (como los «Amantes de Sión») que defendían la misma idea.



Tras pensar en la posibilidad de instalar dicho Estado en Argentina, Herzl se decidió por defender el regreso al solar histórico de los judíos en Palestina. Su libro El Estado judío (1896) tuvo mucho éxito entre los judíos de Europa oriental, que vivían sometidos a peores condiciones de vida y que estaban nutriendo ya un flujo de emigrantes hacia Palestina; se enfrentó, por el contrario a las iras de los antisemitas, los judíos partidarios de la asimilación (predominantes en Europa occidental) y los religiosos ortodoxos (que creían que sólo el Mesías podía conducir de nuevo al pueblo de Israel a la Tierra Prometida).



Herzl reunió en 1897 el Congreso Sionista Mundial de Basilea (primero de una serie de congresos que se celebrarían con periodicidad anual) e inició una campaña diplomática para intentar que las grandes potencias (en particular Guillermo II de Alemania) presionaran al Imperio Otomano para hacerle aceptar la instalación en sus dominios de Palestina de un «hogar nacional» para los judíos (independiente o, al menos, políticamente autónomo).



Ante las dificultades que encontró y dada la urgencia de proteger a los judíos de Rusia (sometidos a un nuevo pogrom en 1903), se sintió temporalmente atraído por la oferta que hizo el gobierno británico de facilitar la instalación del Estado judío en su colonia africana de Uganda (1903); aquel desliz acabó de privarle del liderazgo sionista en favor de los «Sionistas de Sión» y la «Fracción Democrática», que seguía desde 1901 a Chaim Weizmann. Murió muy joven, entre el aislamiento y la incomprensión de los suyos; pero puso en marcha un movimiento político que no se detendría hasta la creación del Estado de Israel en 1948.