04/05/2020

Un sacerdote salvador de judíos











Sacerdote ucraniano intentó salvar judíos durante el Holocausto, según registro del Vaticano



El Papa Pío XII, el líder de la iglesia católica durante los años de la Segunda Guerra Mundial, no tiene una gran reputación en la comunidad judía. Aunque escondió a algunos judíos en las iglesias durante el Holocausto, un gran conjunto de pruebas históricas, incluyendo algunas investigadas por John Cornwell, apunta al hecho de que Pío “ayudó a Hitler a llegar al poder” y “trivializó el Holocausto, a pesar de tener un conocimiento fiable de su verdadero alcance”. Cornwall escribió un libro en 1999 titulado “El Papa de Hitler”, y el apodo se ha mantenido desde entonces.



Los archivos de Pío en el Vaticano se abrieron brevemente el mes pasado. Como se detalla en un informe del Servicio de Noticias Religiosas esta semana, investigadores alemanes han encontrado más evidencia de que Pío estaba muy consciente del genocidio de los Judíos y tomó poca o ninguna acción contra él.



Pero los archivos también arrojan nueva luz sobre una figura menos conocida pero crucial en la historia: Andrey Sheptytsky, quien lideró la Iglesia Católica Griega de Ucrania en ese momento. Algunos han pedido durante mucho tiempo que Sheptytsky sea nombrado Justo entre las Naciones, el título de Israel para los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos del Holocausto. Pero Yad Vashem, el monumento al Holocausto de Israel, se ha resistido a hacerlo. La nueva información sobre Sheptytsky ofrece a sus partidarios una nueva oportunidad de que su registro histórico sea honrado.



Los antecedentes



Sheptytsky y su hermano, Klymentiy, que ha sido reconocido como un Justo, albergaron a más de 100 judíos en monasterios y organizaron grupos que los ayudaron a esconderse, según múltiples historiadores, entre ellos el historiador de Yale Timothy Snyder. Andrey Sheptytsky también protestó públicamente por el asesinato de judíos y denunció a sus propios feligreses por participar en la violencia.



Nacido en una noble familia polaca en Ucrania en 1865, Andrey Sheptytsky se unió al clero a pesar de la oposición de su padre. Klymentiy, que era cuatro años menor que Andrey, siguió los pasos de su hermano mayor. Andrey hablaba hebreo con fluidez y era un donante habitual de las causas judías en la zona de Lviv, donde vivía.



Pero Andrey Sheptytsky también dio la bienvenida a la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941 y envió capellanes para acompañar a los soldados ucranianos que lucharon con los nazis, como parte de la División Galizien Waffen-SS.



Un decidido objetor de la Unión Soviética antirreligiosa – que era un enemigo de Alemania cuando los nazis invadieron Ucrania – Sheptytsky vio a los alemanes “brevemente como libertadores”, escribió Snyder en una defensa de Sheptytsky en 2009.



Estas “lamentables elecciones”, como las llamó Snyder, han obstaculizado el reconocimiento de Sheptytsky y su beatificación católica, que también está siendo bloqueada debido a la resistencia de los clérigos polacos, aunque por razones relacionadas con la complicada historia entre las dos naciones.



Yad Vashem ha rechazado al menos una docena de solicitudes de reconocimiento de Sheptytsky desde el decenio de 1960, aunque en el pasado el museo ha honrado a activistas y leales nazis, incluidos Oskar Schindler y Hans Calmeyer.



La Liga Antidifamación honró a Sheptytsky con el premio Jan Karski Courage to Care en 2013.



Las nuevas pruebas



En los archivos del Vaticano, investigadores de la Universidad de Munster descubrieron que Sheptytsky escribió al Papa una carta que hablaba de 200.000 judíos masacrados en Ucrania bajo la “franca y diabólica” ocupación alemana.



Escribir tal carta, cuyo contenido completo no ha sido publicado aún, constituyó un crimen capital bajo la ocupación nazi, y por lo tanto puede ser visto como nueva evidencia de que Sheptytsky arriesgó su vida para salvar judíos.



También podría tener un gran impacto en la reapertura de la revisión del caso por parte de Yad Vashem, dijo Berel Rodal, fundador del Encuentro Judío Ucraniano, que promueve el diálogo entre los judíos y los ucranianos no judíos.



Un miembro del personal de la Secretaría de Estado del Vaticano bajo Pío XII, Angelo Dell’Acqua, quien luego se convirtió en cardenal, advirtió en un memorándum en ese momento que no creyera en un informe de la Agencia Judía sobre el Holocausto porque los judíos “exageran fácilmente”. También descartó el relato de Sheptytsky diciendo que “los orientales no son realmente un ejemplo de honestidad”, reveló la investigación alemana.



Sobre Sheptytsky, Yad Vashem ha resistido durante demasiado tiempo a la presión, incluso de Snyder y un rabino jefe de Ucrania, dijo Rodal.



“La presión no va a funcionar. Lo que es necesario es que Yad Vashem reciba nuevo material para que pueda revertir su decisión sin parecer inconsistente. Esta carta podría serlo”, dijo Rodal. Los expertos están “monitoreando las noticias que salen del Vaticano”, dijo un portavoz de Yad Vashem.



“Esperamos que una vez que la crisis de salud termine, podamos reanudar el trabajo regular y examinar estos documentos de primera mano”, dijo el portavoz. “En ese momento los historiadores tendrán una mejor comprensión de todas sus implicaciones”.