La Comunidad Sefardí de Hong Kong

La República Popular China tiene dos regiones administrativas en las que no se impone el régimen comunista: Macao y Honk Kong. En 1842, tras la contienda en que se enfrentaron el Imperio Bitánico y el Imperio Chino -la Primera Guerra del Opio- se crea allí un protectorado británico que perdurará durante más de siglo y medio. La Guerra del Opio estalla por la competencia de los precios de esta sustancia, muy diferentes entre los de China y los que los británicos ofrecían en su colonia de la India. Recordemos que el británico, para acceder entonces a la India, lo hacía desde el puerto del Golfo Pérsico de Basora, en Irak, entonces bajo el Imperio Otomano; eso llevó a muchos judíos de Bagdadg, como los Sasson, a escapar de los otomanos uniéndose a los ingleses en Calcuta y Bombay. Cuando Hong Kong fue colonia británica, los Sasson fueron los primeros en abrir sede y ser parte primordial en el desarrollo del puerto chino.



Y también fueron piedra angular de la formalización burocrática de la comunidad judía, en la década de 1850, en locales cuyo alquiler sufragaban los Sasson. O mejor dicho, sir Sasson, primer barón de la dinastía, Yaakov Jai David y su hermano, Abraham, que queda al frente de la empresa familiar en China: «Sassoon J. David & Co., Ltd.»



La comunidad crecía. Aunque hablemos de Honk Kong, su radio de influencia llegaba a otras localidades chinas, como Shanjai, donde un español abrió y regentó el primer cine de China. De 1855 es el cementerio. En 1882, la comunidad contaba con 80 miembros, todos ellos de origen sefardí; para 1954 ya eran 200, según datos de Beit Ha´Tfusot, la institución israelí que estudia y recuerda la diáspora judía. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa ralentizaron la actividad comunitaria, ya que muchos miembros de la comunidad fueron arrestados en campos de prisioneros de guerra nipones.



Hoy existen unos 5000 judíos en Hong Kong, pero no son sefardíes, sino miembros de movimientos ajenos a la ortodoxia del judaísmo -en su mayoría judíos norteamericanos prácticamente asimilados al protestantismo cristiano y demás corrientes alternativas. O, por supuesto, y por el contrario, el movimiento ultraortodoxo askenazí de Jabad. Pero en origen, alrededor de esta sinagoga, en las calles de Robinson Road y Castle Road vivían casi todos los sefardíes que la fundaron. La pequeña comunidad sefardí actual en la isla, toda ella conformada por israelíes, está en otra parte de Hong Kong.



La primera sinagoga propiamente dicha, lleva hasta hoy en día el nombre de Ohel Lea, La Tienda de Lea. Matriarca de un buen número de tribus de Israel. Muchos más que los de su hermana, Rajel.



Fue inaugurada en el año de 1902. El nombre con el que se consagró hace referencia a Lea Sasoon, que era el nombre de la madre de los hermanos Sassoon. Quién no quisiera dedicarle a su madre una sinagoga.



Fue declarada monumento en 1987 para evitar su demolición. Y en 1997 fue sometida a una reforma por valor de seis millones de dólares.



En algunas fuentes poco acreditadas se lee que fue construida en un estilo «neo-morisco» (sea eso lo que sea) pero en realidad es una evolución clasicista (s XVIII) del estilo británico eduardiano, (primera década del S XX en el Reino Unido, tras la desaparición de la Reina Victoria).