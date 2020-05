05/05/2020

50 años de atentado en Paraguay











Ynet Español



Se cumplieron 50 años del atentado a la embajada de Israel en Paraguay



El 4 de mayo de 1970 dos terroristas palestinos asesinaron a Edna Peer en su oficina de Asunción. El entonces embajador Benny Varon recordó cómo fue el ataque que buscaba atentar contra él. El fallo de la justicia paraguaya y el recuerdo personal de Netanyahu sobre el episodio.



Una embajada es considerada parte del territorio del Estado al que representa y por eso se examina cuidadosamente a las personas que ingresan. Pero hace exactamente 50 años dos palestinos lograron ingresar a la embajada israelí en Paraguay y asesinaron a Edna Peer, empleada de la oficina consular.



Khalil Hasab y Talal Damasi, dos jóvenes palestinos que habían emigrado desde la Franja de Gaza, el 4 de mayo de 1970 llegaron hasta la embajada instalada en Asunción y pidieron conversar con el embajador Benny Varon. Dijeron que eran periodistas. Cuando se les pidió que esperaran, pasaron por encima de una guardia local, irrumpieron en la sala de la secretaria Peer, asesinaron a ella e hirieron con cinco disparos a Diana Zawluk, una trabajadora del lugar.



La policía paraguaya atrapó a uno de los terroristas en el centro de Asunción y a otro a unos 12 kilómetros de la ciudad, mientras intentaba cruzar hacia la frontera con Brasil. Los encontraron a ambos armados con pistolas de diversos calibres.



En mayo de 1973, en una entrevista publicada en Yedihot Ahronot, el entonces embajador Benny Varon repasó aquel horrible día en que fue el blanco de un atentado. “Estaba en una reunión y sonaron unas explosiones, como si hubieran sido fuegos artificiales, pero de repente escuchamos los gritos de una mujer y saltamos de nuestros asientos”, recordó.



“El oficial de seguridad salió al pasillo. Yo abrí la puerta de la oficina de mi secretaria para mirar hacia la calle y entender de dónde provenían los gritos, e inmediatamente noté un charco de sangre y una mujer llorando en el balcón: mi secretaria Diana. Estaba en shock, sin dolor pese a las cinco balas que tenía atrapadas en el cuerpo”, agregó Varón.



La reconstrucción de los hechos determinó que Edna recibió un disparo desde muy corta distancia. Y el propio embajador la llevo a un hospital en un vehículo oficial, pero “cuando el auto se detuvo ya supe que su cuerpo no tenía signos vitales”, rememoró.



Varón aseguró que los atacantes no eran los primeros palestinos que se acercaban a la embajada en esa época: “Había inmigrantes de Siria y Líbano. Y la comunidad árabe no les brindaba mucha ayuda, así que a veces nos contactaban”. Y tiempo después Diana Zawluk, sobreviviente del atentado, contó en una entrevista al diario paraguayo ABC que “en aquella época la embajada no tenía ningún sistema de seguridad más que una puerta con doble cerradura, ya que nuestro país no se consideraba un lugar peligroso”.



Si bien el movimiento Fatah se desligó del ataque, los dos terroristas afirmaron que respondían a esa organización y que el motivo del atentado era vengarse después de “haber sido arrestados y torturados por soldados israelíes después de la Guerra de los Seis Días”. También aseguraron durante el juicio que, a cambio de su salida del país, Israel se había comprometido a encontrarles trabajo y un lugar para vivir, pero que una vez radicados en Paraguay esas promesas no se cumplieron. Dos años después del atentado los dos responsables recibieron una condena de apenas 13 años de prisión.



En 2016, en ocasión de una ceremonia en homenaje a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores muertos mientras ejercían sus funciones, el primer ministro Benjamín Netanyahu resaltó a Edna Peer como el primer caso.



“Recuerdo el shock que implicó para la sociedad israelí. En ese momento servía en las FDI y con mis compañeros de la unidad sentimos que debíamos trabajar con fuerza contra este tipo de terroristas, que desprecian a la vida humana como una cáscara de ajo”, declaró Netanyahu en ese entonces.