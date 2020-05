06/05/2020

Por Dr. Jaime Apoj, para CCIU

Hebraica y Macabi Uruguay en tiempos de pandemia















A través de sus redes sociales, sigue apoyando a sus socios para que se ejerciten en sus hogares.



Conversamos con el Arq. Jack Perez, actual presidente del Consejo Directivo de la Asociación Hebraica y Macabi del Uruguay (HM). Jack Perez integra desde hace unos 13 años la directiva de HM, y asumió en agosto del año 2018 la presidencia del Consejo Directivo de la institución.



• Jack, qué vinculo tiene HM hoy con sus socios, en medio de esta pandemia y cierre obligatorio de instituciones socio deportivas desde el 16 de marzo?



Resp: Hebraica y Macabi afronta de la mejor manera posible, esta nueva crisis sin precedentes a la cual nadie es ajeno, tratando de acompañar a sus socios. El club sube a diario a las redes sociales vídeos de clases que normalmente se realizan en el club (funcional, fuerza, estiramiento, yoga, etc.) para socios de todas las edades y para los planteles de las distintas disciplinas deportivas. Apuntamos a motivar el ejercicio físico dentro del hogar y las familias, promoviendo un espacio de encuentro y entretenimiento con los materiales que estén al alcance de todos. El club adoptó una estrategia de comunicación que implica videos de clases y entrenamientos variados en su canal de Youtube (Hebraica y Macabi Uruguay) y las redes sociales, además de algunas en vivo (https://youtu.be/8wl5Wd-qIPs-https://www.youtube.com/watch?v=8wl5Wd-qIPs&authuser=0 ).



Al momento de producir estos contenidos, nos guiamos por los lineamientos del MSP respecto al distanciamiento, la higiene y demás medidas sanitarias. En el caso de que se decrete la cuarentena obligatoria, ésta no será un impedimento para seguir subiendo materiales a las distintas plataformas, porque cada docente lo hará desde sus propias casas. Para todos, esta nueva modalidad de trabajo es un desafío, un aprendizaje al que necesariamente debemos adaptarnos. Es vital para la salud mantenernos activos, obteniendo los beneficios psico- físicos que la actividad física brinda. Hoy más que nunca, en esta situación de “aislamiento” hay que darle un espacio diario al ejercicio, estimulando a la gente a estar también más conectada.



•Qué ocurre hoy con las cuotas sociales, atento a que los socios no pueden concurrir al club?



Resp: En cuanto a lo económico buscamos alternativas de descuento y atenciones especiales para que los socios consideren y entre todos podamos salir adelante. Hemos brindado diferentes opciones para los meses que se avecinan (ej. descuento en la cuota mensual, cuota colaboración, cuota mantenimiento). Quiero poner especial énfasis en la calidad humana de nuestros socios, que una vez más, han demostrado una gran solidaridad y comprensión que mucho agradecemos. Por otro lado, desde el año pasado, intentamos darle más foco a las redes sociales y a la comunicación, algo que el club no tenía tan desarrollado y consideramos imprescindible.



Además, si bien el club permanece cerrado al público, puertas adentro seguimos realizando mejoras, arreglos, tareas de mantenimiento y administrativas. Hasta que podamos retomar la irreemplazable experiencia de encontrarnos en nuestra querida Sede, seguiremos trabajando para estar cerca de nuestra gente.



Finalmente, a través de las formativas del básquet, lanzamos un programa de apoyo tanto en alimentos como en ropa, etc…para sectores carenciados, ollas populares, etc…



•Jack: dejando de lado puntualmente la pandemia, qué balance haces hoy del estado en que se encuentra HM?



Resp: Hoy HM vive un presente floreciente. Esto evidentemente es un proceso de muchos años atrás que felizmente estamos cosechando, gracias a la enjundiosa labor de las anteriores directivas. Aumentamos la masa social en un 30% este último año. Tenemos trabajando en la parte ejecutiva a gente joven que le pone su impronta y energía. Los directivos nos mantenemos hace muchos años y además se han sumado nuevos directivos que aportan y mucho desde varios puntos de vista.



La institución no ha dejado de hacer obras en los últimos años, además de todo el mantenimiento que se requiere para estar operativo en las mejores condiciones. Nos reconforta a todos cuando algún socio de años atrás reingresa al club y se asombra por las mejoras y sobre todo la gran cantidad de actividades que ofrecemos. Apostamos a cubrir la mayor cantidad de deportes que el club nos permite, eso lleva a que últimamente hayamos incorporado deportes tales como boxeo, fútbol y basketball femenino, water polo entre otros. También nos enorgullece que no solamente competimos, sino que lo hacemos en forma destacada. El hashtag #creciendojuntos es lo que nos identifica y a eso apostamos. A que cada uno desde el lugar que le toca ocupar se supere día a día.



• Cuáles son las metas fijadas para los próximos años?



Resp: Nosotros tenemos una visión comunitaria. Individualmente tenemos muchos desafíos por delante, pero deseamos que esos desafíos los logremos en un marco comunitario. Nuestro anhelo es ser una de las patas de un gran centro comunitario. Desde el primer día que asumí, lo tomé como el desafío a cumplir.



• HM es la única institución socio deportiva de la colectividad judía del Uruguay. Cómo influye eso en la elaboración de proyectos?



Resp: Si bien somos una sola institución como bien decís social y deportiva, podríamos distinguir entre Hebraica que es una entidad meramente deportiva y Macabi tzair es una tnua (movimiento juvenil sionista) que congrega semana a semana a nuestros jóvenes menores de 20 años. Hebraica enfoca todos sus proyectos deportivos abiertos a la sociedad uruguaya sin perder nuestras raíces e identidad.



• Qué importancia se le otorga a las Macabiadas y a los Juegos Macabeos Panamericanos?



Resp: Me voy a permitir una experiencia personal para manifestar lo que significa. Tuve la oportunidad de asistir a las macabeadas en Israel en el año 2017. A la conocida frase que dice en la vida hay que: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, yo le agregaría y asistir a una macabeada. Sin dudas fue una de las mejores experiencias que viví. Pienso que la combinación de representar a tu país en una competencia en la cual tenemos todos un pasado común es lo que lo hace atractiva por sobre todas las cosas. Le sumo a que es una actividad en la que la edad no es un pretexto ya que hay categorías para adolescentes hasta adultos mayores.



Así que esperamos con optimismo el regreso a la actividad normal, cuando el MSP lo permita.