06/05/2020

Programa de engaño y mentiras de la OLP











PorIsrael- por Bassam Tawil (Gatestone Institute)



«La OLP reconoce el derecho del Estado de Israel a existir en paz y seguridad … acepta las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas … se compromete … a una resolución pacífica del conflicto entre las dos partes .. . La OLP renuncia al uso del terrorismo y otros actos de violencia … la OLP afirma que esos artículos del Pacto Palestino que niegan el derecho de Israel a existir … ahora son inoperantes y ya no son válidos «. – Carta del ex presidente de la OLP, Yasser Arafat, al ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin, 9 de septiembre de 1993.



¿Por qué los palestinos todavía necesitan una organización llamada Organización de Liberación de Palestina, cuyo objetivo declarado es la «liberación de Palestina» a través de la lucha armada? La presencia de la OLP contradice sin rodeos la carta de Arafat en la que afirma que la OLP «reconoce el derecho del Estado de Israel a existir en paz y seguridad» y «renuncia al uso del terrorismo y otros actos de violencia».



Si la OLP reconoció el derecho de Israel a existir, ¿Por qué su facción más grande, Fatah, continúa refiriéndose a las áreas dentro de Israel como territorio «ocupado»? … Dicen abiertamente y muestran que consideran toda la tierra entre el mar Mediterráneo y el río Jordán como territorios «ocupados» que necesitan ser «liberados». Esta redacción deja al descubierto las mentiras directas de la OLP y Arafat sobre su aparente apoyo a la solución de dos estados. Al menos deberían obtener crédito por ser honestos sobre lo que quieren."



Los funcionarios palestinos nuevamente amenazan con revocar su reconocimiento del derecho de Israel a existir, esta vez si el gobierno israelí extiende la soberanía israelí a cualquier parte de Cisjordania. En resumen, estos funcionarios dicen que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), una organización fundada en 1964 con el propósito de la «liberación de Palestina» a través de la lucha armada, ya no honrará la carta que el ex presidente de la OLP, Yasser Arafat, envió a Israel. Primer Ministro Yitzhak Rabin el 9 de septiembre de 1993. En esa carta, Arafat escribió:



¿La OLP alguna vez acató la carta de Arafat en primer lugar?



Las acciones y la retórica de los líderes de la OLP demuestran sin lugar a dudas que no han cumplido ninguna de las promesas que hizo Arafat. Los líderes de la OLP aún no reconocen el derecho de Israel a existir, y continúan participando en el terrorismo, glorifican a los terroristas y pagan tributos financieros regulares a sus familias.



Por otra parte, la afirmación de la OLP que tenía artículos cancelados de la Alianza Palestina esa llamada a la destrucción de Israel también fue probada para ser una farsa.



La existencia continua de la OLP hasta el día de hoy es una indicación de que el liderazgo palestino no ha renunciado a su deseo de eliminar a Israel.



Los Acuerdos de Oslo condujeron al establecimiento de la Autoridad Palestina (AP), un organismo autónomo interino designado para tener control exclusivo sobre los asuntos civiles y relacionados con la seguridad de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. La AP tiene un presidente, Mahmoud Abbas, y un gobierno que continúa administrando los asuntos de los palestinos.



Si bien el gabinete de la Autoridad Palestina tiene autoridad sobre los asuntos civiles y de seguridad de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, la OLP es responsable de los palestinos en todo el mundo y tiene un «comité ejecutivo», que sirve como un segundo gabinete palestino. Las funciones de este comité incluyen: representar al pueblo palestino, supervisar las diversas instituciones de la OLP, ejecutar las políticas y decisiones de los líderes de la OLP y manejar los problemas financieros de la OLP.



Además, la AP y la OLP tienen cada una su propio parlamento.



¿Por qué los palestinos necesitan dos órganos de gobierno separados, particularmente en un momento en que continúan quejándose de las dificultades económicas y la disminución de la ayuda financiera de los países donantes?



Más significativamente, ¿Por qué los palestinos todavía necesitan una organización llamada Organización de Liberación de Palestina, cuyo objetivo declarado es la «liberación de Palestina» a través de la lucha armada? La presencia de la OLP contradice sin rodeos la carta de Arafat en la que afirma que la OLP «reconoce el derecho del Estado de Israel a existir en paz y seguridad» y «renuncia al uso del terrorismo y otros actos de violencia».



Vale la pena señalar que el emblema de la OLP presenta un mapa de «Palestina desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán» que cubre totalmente el actual Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. A pesar de la afirmación de Arafat de que la organización «reconoce el derecho del Estado de Israel a existir en paz y seguridad», la OLP continúa usando este mensaje.



Los líderes de la OLP que ahora amenazan con revocar el reconocimiento de Israel no necesitan mirar más allá de su propio emblema para ver que su organización continúa engañando al mundo. Si la OLP fue sincera acerca de honrar la promesa de Arafat, al menos podría haber reemplazado un mapa que niega la existencia de Israel. Si la OLP fue sincera sobre la implementación de la carta de Arafat, podría haberse desmantelado en 1993, inmediatamente después de que su ex líder afirmara que la organización reconoció el derecho del Estado de Israel «a existir en paz y seguridad».



Si la OLP reconoció el derecho de Israel a existir, ¿Por qué su facción más grande, Fatah, continúa refiriéndose a las áreas dentro de Israel como territorio «ocupado»? La semana pasada, Fatah publicó en su página de Facebook una foto de musulmanes rezando en la «ciudad ocupada de Jaffa», cerca de Tel Aviv. Si una ciudad dentro de Israel está «ocupada», esto implica que la OLP y Fatah no creen en el derecho de Israel a existir: dicen abiertamente y muestran que consideran que toda la tierra entre el mar Mediterráneo y el río Jordán está «ocupada» territorios que necesitan ser «liberados». Esta redacción deja al descubierto las mentiras directas de la OLP y Arafat sobre su aparente apoyo a la solución de dos estados. Al menos deberían obtener crédito por ser honestos sobre lo que quieren.



Sin embargo, reconocer a Israel no es la única promesa que la OLP no cumplió después de la firma de los Acuerdos de Oslo. La afirmación de Arafat de que la organización renunciaría al terrorismo y a otros actos de violencia es otro ejemplo de cómo los líderes de la OLP continúan participando en el engaño.



Varios grupos de la OLP, incluida la facción Fatah de Abbas, han llevado a cabo decenas de ataques terroristas contra Israel desde que Arafat escribió su carta a Rabin. Muchos de estos ataques se llevaron a cabo durante lo que se llama la Segunda Intifada (2000-2005).



La semana pasada, el Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó que la Autoridad Palestina debe pagar $ 150 millones a las familias israelíes que fueron víctimas del terrorismo palestino. El caso fue presentado por el Centro de Leyes de Israel («Shurat HaDin»), una organización israelí que representa 17 quejas que cubren 34 muertes y siete lesiones, todas las cuales se remontan a esa época. El año pasado, el tribunal dictaminó que la Autoridad Palestina era responsable de los ataques terroristas cometidos durante ese período.



La jefa del Centro de Derecho de Israel, Nitsana Darshan-Leitner, dijo que el fallo probó que la Segunda Intifada «no fue un levantamiento popular, sino una guerra planificada y deliberada contra la población civil de Israel». Agregó: «Lo que Arafat no logró a través de los Acuerdos de Oslo, trató de lograrlo con atentados suicidas y tiroteos. La causa palestina fue el genocidio contra los judíos en Israel».



A pesar de las advertencias de Israel, la Autoridad Palestina y sus líderes se han comprometido a seguir pagando tributos financieros y asignaciones a las familias de los terroristas palestinos. «Los salarios de nuestros mártires, prisioneros y heridos son una línea roja», dijo Abbas en una entrevista con Palestine TV en octubre de 2018.



«Ellos [los israelíes] lo intentan por todos los medios, y ejercen presión por todos los medios, y continúan ejerciendo. Los mártires y sus familias son sagrados, al igual que los heridos y los prisioneros. Debemos pagarlos a todos. Si un centavo permanece en nuestras manos, es para ellos y no para los vivos«.



Demasiado para la promesa de Arafat de renunciar al terrorismo y todos los actos de violencia contra Israel.



Finalmente, la afirmación falsa de que la OLP había eliminado de su acta constitutiva las cláusulas que describen el establecimiento de Israel como «completamente ilegal» y que instan firmemente a la «liberación de Palestina» es contradicha por nada menos que los propios líderes de la OLP.



Poco después de que se hiciera el reclamo en 1998, varios funcionarios de la OLP aclararon rápidamente que el pacto no había sido alterado.



Ziad Abu Zayyad, un alto funcionario de la OLP, explicó : «Israel no debe exigir que la OLP altere su pacto, así como la OLP no exige que la nación judía cancele la Biblia». (Discurso a la Federación Judía Estadounidense, 23 de octubre de 1993).



Tayseer Qaba, vicepresidente del Consejo Nacional de la OLP, dijo: «No tenemos intención de cambiar o anular el Pacto; más bien, nos adheriremos a él hasta nuestro último aliento, ya que encarna la esencia de nuestras demandas». (A-Nahar , 19 de septiembre de 1995).



El Secretario General del Frente de Liberación Árabe de la OLP, Abu Abbas, también negó que se hubiera cambiado el pacto:



«El Consejo Nacional [palestino] no votó para anular el Pacto, sino que anunció su disposición a cambiar el Pacto bajo ciertos términos. Si se cumplen los términos, será enmendado. De lo contrario, el Pacto permanecerá como está. El Pacto aún no se ha cambiado, y esto lo entiende mejor el enemigo [israelí] que nuestra propia gente«. (Al-Bilad , 11 de junio de 1998).



Si la OLP anuncia su decisión de revocar su reconocimiento de Israel, los líderes de la organización deben estar expuestos a su programa de mentiras incansables en las últimas tres décadas. Desde 1993, el liderazgo de la OLP ha hecho todo lo posible para demostrar que la carta de Arafat a Rabin no valía el papel en el que estaba escrita.



Bassam Tawil es un árabe musulmán radicado en Oriente Medio.