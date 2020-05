07/05/2020

Últimas innovaciones











Infobae- por Víctor Ingrassia



Las últimas innovaciones que genera Israel para luchar contra el coronavirus



Seis empresas líderes explicaron a Infobae cómo trabajan con tecnología de punta para derrotar al COVID-19 y también a los efectos que produce en la vida diaria en todo el mundo.



La pandemia por COVID-19 ingresó en el quinto mes, luego de haber sido notificada en enero por China como nueva enfermedad a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y todo indica que llegó para quedarse por bastante tiempo en todo el mundo, mientras se buscan tratamientos y vacunas.



Israel, una nación joven pero muy próspera y en la elite de la tecnología y los avances científicos a nivel mundial, apuntó todos sus cañones a luchar contra el SARS-CoV-2 y sus efectos devastadores, tanto en el plano médico como también en el que genera a nivel social.



La pandemia alteró la rutina y los modos de vivir en todas las naciones, con cierre de fronteras, autoaislamientos, baja en la economía y miles de efectos nocivos más.



Lior Haiat, vocero de la Cancillería israelí, explicó a Infobae desde Tel Aviv la importancia de las empresas tecnológicas israelíes en estos tiempos de crisis por el COVID-19. “Ningún país en el mundo está preparado para lo que vivimos hoy. Estamos luchando contra el COVID-19. Todos estamos del mismo lado. Todo el mundo necesita la misma solución contra esta enfermedad y hay mucha expectativa en Israel por brindar una solución a esto”.



El funcionario precisó que esta pandemia trajo muchos problemas en todo el mundo. Pero también significa una gran oportunidad para la innovación. “Se innova en tiempos regulares y también en tiempos de crisis o emergencia. Esta etapa de crisis etapa sirve para crear nuevos puentes y relacionamientos. Hoy la colaboración en ciencia es mundial y esperamos que Israel pueda ayudar con sus desarrollos a muchos países. La innovación que desde hace muchas décadas impulsa Israel significa en tiempos de crisis entender la nueva realidad y adaptarse para brindar soluciones a problemas actuales”, manifestó Haiat que destacó el aporte de 60 millones de dólares que el gobierno israelí inyectó en abril a las empresas dedicadas a la medicina, la biotecnología y la ciencia.



Hoy, el gobierno de Israel organizó una conferencia virtual mundial de la que participó Infobae, con los líderes de 6 empresas que llevan adelante esta lucha contra el COVID-19 y sus efectos.



1 – Pluristem



Es una compañía líder en medicina regenerativa que desarrolla nuevos candidatos a productos de terapia celular basados en placenta. Una reciente investigación realizada a 6 pacientes con COVID-19 en estado crítico porque sufrían de insuficiencia respiratoria aguda y complicaciones inflamatorias asociadas fueron tratados con el producto de terapia celular basado en placenta. Todos han logrado sobrevivir y salieron de los tratamientos intensivos.



Los pacientes fueron tratados en tres centros médicos israelíes diferentes durante una semana en el marco del programa de tratamiento farmacológico del país. Cuatro de los pacientes también mostraron fallos en los sistemas de órganos cardiovasculares y renales.



“Estamos satisfechos con este resultado inicial del programa de tratamiento farmacológico y nos comprometemos a aprovechar las células PLX en beneficio de los pacientes y los sistemas de salud”, dijo el director general y presidente de Pluristem, Yaky Yanay.



La empresa se dedica a utilizar sus ventajas competitivas en la fabricación a gran escala para entregar potencialmente las células PLX a un gran número de pacientes graves. Yanay explicó que las PLX son “células alogénicas mesenquimales que tienen propiedades inmunomoduladoras”, lo que significa que inducen a las células T reguladoras naturales del sistema inmunológico y a los macrófagos M2.



El resultado podría ser la reversión de la peligrosa sobreactivación del sistema inmunológico. Esto probablemente reduciría los síntomas mortales de la neumonía y la neumonitis (inflamación general del tejido pulmonar).



2 – Diagnostic Robotics



Una forma eficaz de luchar contra el COVID-19 es saber en qué lugares se está propagando con más facilidad, o qué controles diarios se realizan para determinar dónde se necesita más ayuda. Esa y otra gran parte de la información relacionada al nuevo coronavirus la recolecta, programa y publica Diagnostic Robotics, una empresa israelí que se adaptó a los nuevos tiempos frente a la pandemia.



La empresa utiliza un sistema de triage impulsado por Inteligencia Artificial (IA), que ofrece una solución digital para facilitar la respuesta del sistema de salud a COVID-19, que ha sido adoptada por el Ministerio de Salud y los servicios médicos de emergencia nacionales de Israel.



La desarrolladora, cofundadora y directora de tecnología Kira Radinsky explicó a Infobae que el sistema predictivo funciona muy bien y ejemplificó que hace unas semanas detectaron datos preocupantes provenientes de las ciudades Migdal HaEmek, Tiberíades y Ashkelon. Al otro día de enterarnos, el Gobierno emitió una orden de cerrar esas ciudades.



Radinsky, de 33 años y nacida en Ucrania, se ha convertido en una de las principales estrellas de tecnología de Israel. En el Instituto Technion de Haifa, la experta en robótica desarrolló un software para predecir desastres naturales como brotes de enfermedades, violencia social y catástrofes climáticas. Sus algoritmos predijeron brotes de cólera en Angola y Cuba, por ejemplo.



Antes de que se desatara el COVID-19, Radinsky y su equipo ya trabajaban para usar análisis predictivos e inteligencia artificial a fin de reducir la carga de atención médica en salas de emergencias superpobladas. “Esto tenía que ver con dirigir a los pacientes al sector médico más relevante, ya sea emergencias, clínica o consultas remota», explicó Radinsky. “Un mes antes de que el virus llegara a Israel, decidimos adaptar nuestros sistemas existentes para rastrear su propagación en el país. Durante los últimos dos meses trabajamos día y noche para dar los últimos re toques a una plataforma digital que es una ventanilla única para controlar la enfermedad», precisó la ingeniera.



Actualmente el software COVID360 de Diagnostic Robotics analiza el historial médico de un paciente y el estado de salud para ver si se necesita generar un perfil de riesgo personalizado para COVID-19 y, en ese caso, dar orientación sobre los próximos pasos a seguir, utilizando tecnologías inteligencia artificial que integra con datos de salida sensorial múltiple como análisis de sangre y resultados de electrocardiogramas junto a otros miles de millones de registros médicos y las historias clínicas de pacientes de todo el mundo.



Una de las grandes opciones que ofrece el sistema COVID360 es un mapa de calor que muestra dónde se mantienen las infecciones por el coronavirus. Este indicador ayuda al Ministerio de Salud a decidir qué áreas deben bloquearse o liberarse.



3 – Kamada



Es una empresa biofarmacéutica israelí con sede en Rehovot y tiene mucha experiencia en medicina, más precisamente en anticuerpos. Después del brote del coronavirus, Kamada inició el desarrollo de una inmunoglobulina anti-Corona (SARS-COV-2) también llamada “vacuna pasiva”, utilizando su tecnología patentada de plataforma IgG derivada de plasma de personas que ya transitaron la enfermedad, como un tratamiento potencial para pacientes con coronavirus gravemente enfermos.



Las personas que están expuestas a un virus desarrollan anticuerpos para ese virus en su cuerpo. Con este nuevo coronavirus también sucede esto, por lo que estamos trabajando en la purificación del plasma de pacientes que tuvieorn COVID-19 a fin de tratar a los que cursan la enfermedad en forma severa con estos anticuerpos”, indicó Amir London, Director Ejecutivo de Kamada, que trabaja con el Centro Médico Sheba, el más grande de Israel. Y agregó: “Una vacuna desencadena que el sistema inmunológico de una persona desarrolle anticuerpos; en este caso, estamos proporcionando los anticuerpos mismos. Nuestro tratamiento es una medicina ya que se dirige a los pacientes gravemente enfermos, cuya situación está empeorando y que necesitan un refuerzo para luchar contra el virus”.



London explicó que debido a que el tratamiento en el que están trabajando se supone que sirve a pacientes gravemente enfermos, explicó que el proceso para desarrollarlo no requiere un ensayo clínico completo como en el caso de un nuevo medicamento – y por lo tanto, podría ser capaz de ser acelerado. “El concepto y la tecnología ya han sido aprobados para otros virus, lo que significa que, suponiendo que vamos a tener suficiente plasma y que el plasma va a tener un nivel suficiente de anticuerpos, lo que no estamos seguros todavía, es cuestión de unos pocos meses para tener el producto listo para el tratamiento compasivo”, concluyó.



4- Flytrex



Es una empresa tecnológica israelí que hasta ahora utilizaba drones para entregar sushi, hamburguesas y cerveza, entre otras cosas. Ahora, en tiempos de coronavirus, utiliza sus drones para proporcionar servicios de entrega de alimentos en Israel y en Holly Springs, Carolina del Norte, EEUU, tras recibir el visto bueno de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para comenzar las entregas de alimentos.



La empresa también entrega productos médicos explicó Yariv Bash: “Tenemos 35 drones que no son juguetes. Son medios de transporte de mercaderías, esenciales en estos tiempos”.



5- Legend Sports Tech



Es una plataforma de entrenamiento móvil que involucra a los atletas jóvenes en los deportes y utiliza potentes herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para proporcionar análisis de rendimiento, comentarios y planes de entrenamiento.



Durante la pandemia, debido a que las familias fueron restringidas a sus hogares, todo el entrenamiento y la actividad deportiva oficial se suspendieron. Pero la empresa ha proporcionado a los atletas una rutina diaria, permitiéndoles entrenar incluso sin ningún acceso a una cancha.



También ha proporcionado a los entrenadores de los clubes, a través del acceso designado, la capacidad de ver y guiar a sus jugadores a través de la plataforma, agregando sus comentarios al análisis automático del sistema.



6- Kaltura



Es la plataforma educativa de video remota más grande en el mundo ya que hace realidad cualquier uso de video en cualquier institución educativa. Noa Oron, explicó que Kaltura puede conectar rápidamente alumnos y personal educativo en estas épocas donde la educación a distancia se ha ampliado.