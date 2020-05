07/05/2020

Polémica serie árabe











Enlace Judío México- por Tasneen Hernàndez



Desata polémica serie árabe que retrata la extinta vida judía en la Península arábiga



Una nueva serie dramática de televisión transmitida por una cadena de Arabia Saudita provocó una tormenta de controversia entre los estados del Golfo.



La serie Umm Harun (La madre de Aarón), que trata sobre las relaciones entre musulmanes y judíos en la Península arábiga en la década de 1940, se estrenó el viernes pasado con motivo del Ramadán, el mes más sagrado del calendario islámico, de acuerdo con información publicada por The Jerusalem Post.



Muchas nuevas series de televisión debutan durante el Ramadán, aunque este año, algunas fueron canceladas debido al brote de coronavirus, pero Umm Harun ya había sido filmada de antemano y, por lo tanto, no se vio afectado por las cancelaciones.



Una de las inusuales escenas con las que cuenta la serie es un monólogo hablado en hebreo.



“Antes de que nuestros pasos desaparezcan y nuestras vidas caigan en la memoria, nos perderemos en el tiempo. Somos los judíos del Golfo que nacieron en las tierras del Golfo”, dice una personaje judía en el primer episodio.



La serie es transmitida por el canal estatal de Arabia Saudita MBC, el más popular del mundo árabe, y cuenta con un elenco repleto de estrellas de actores sauditas y kuwaitíes, incluida la famosa actriz kuwaití Hayat Al-Fahd, de 71 años, que interpreta madre de Aarón.



Sin embargo, el material promocional del programa ya había provocado acusaciones del mundo árabe de que Arabia Saudita se estaba involucrando en la normalización de relaciones con Israel.



Tradicionalmente, los programas sobre judíos en el mundo árabe tienden a establecerse principalmente en Egipto y Siria.



Sin embargo, el enfoque en los judíos de Kuwait y sus relaciones con sus vecinos musulmanes es una nueva visión para la televisión árabe.



Un video promocional publicado por MBC dice que la serie trata sobre las relaciones sociales que prevalecieron entre musulmanes y judíos en Kuwait durante la década de 1940.



Según algunos historiadores, unas 200 familias judías vivieron en Kuwait durante esos años.



Varios críticos acudieron a las redes sociales cuando se lanzaron algunos de los materiales promocionales iniciales para expresar su indignación por la serie, alegando que retrata a los judíos como víctimas de “injusticias” en un país árabe.



“Tenemos muchas mujeres exitosas y heroicas en el Golfo”, protestó Hana Al-Qahtan. “¿Por qué necesitamos convertir a una mujer judía en una heroína en nuestros dramas?”.



Incluso Hamás intervino en la controversia, denunciando la serie como un “intento político y cultural de presentar el proyecto sionista a la sociedad del Golfo”.



Según el Canal 12 israelí, se cree que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, está involucrado en la serie, ya que el príncipe está interesado en relaciones más estrechas entre el reino e Israel y podría estar señalando esta intención al mundo árabe a través de la serie.



Sin embargo, la reacción no fue universal entre el mundo árabe. “Los judíos árabes son parte de nuestra historia, ya sea en Egipto o en la Península Arábiga, y esto no contradice nuestra afirmación de que no fueron expulsados del Golfo”, dijo Yousef Al-Mutairi, profesor de historia moderna y contemporánea en la Universidad de Kuwait, en comentario a la cadena árabe Al-Jazeera.



“La expulsión tuvo lugar para personas que se dedicaban a actividades con las que la sociedad no estaba satisfecha, como el comercio de alcohol. Debemos diferenciar entre sionismo y judaísmo. Israel y los que viven en él son sionistas. Pero no hay problema con el judaísmo”, afirmó Al-Mutairi.