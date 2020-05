Vuelve el fútbol en Israel

11/05/2020

Israel se prepara para reanudar partidos de fútbol sin aficionados



Se espera que la Premier League de Israel se reanude el 30 de mayo con el inicio de la carrera por el título y una renovada popularidad entre los aficionados.



No ha habido partidos desde el 1 de marzo, cuando terminó la temporada regular de 26 partidos con un aumento del 25% de asistencia en comparación con el año pasado, y la liga va a establecer un récord de más de dos millones de espectadores en una temporada.



La mayor parte del aumento provino de los campeones del Maccabi de Tel Aviv, que atraen a más de 20.000 aficionados al renovado estadio Bloomfield, que se comparte con otros dos equipos importantes.



“Fue una gran contribución, y porque fue una temporada muy competitiva”, dijo el vicepresidente de la liga Motty Bronshtein en una entrevista con The Associated Press el viernes. “Una vez que se detuvo, todo el mundo estaba esperando su regreso”.



El Maccabi Tel Aviv está invicto y lidera el Maccabi Haifa por seis puntos, ya que el campeonato se divide en un grupo de seis equipos campeones y un grupo de ocho equipos visitantes.



El campeonato de 10 rondas no pudo comenzar hasta que el gobierno israelí cerró el deporte el 13 de marzo, unos días después del primer partido en un estadio vacío, ya que el fútbol trató de seguir adelante durante el brote.



“Treinta mil aficionados recibieron la cancelación unas horas antes del partido”, dijo Bronshtein sobre el partido de cuartos de final de la copa nacional del 9 de marzo entre Maccabi Haifa y Hapoel Be’er Sheva.



La cancelación en los deportes mundiales significó que un gran partido para la selección nacional de Israel también se pospusiera, probablemente hasta octubre.



El 26 de marzo, Israel iba a viajar a Escocia para una eliminatoria del Campeonato Europeo. La Asociación de Fútbol de Israel se unió a la UEFA en 1994, y sus equipos están entrando en las competiciones europeas debido a complicaciones políticas en muchos países asiáticos.



El resto de la temporada israelí se jugará en estadios vacíos como Corea del Sur, Alemania y otros países, reiniciando los partidos este mes.



Los jugadores estarán en cuarentena en casa con sus familias, y cualquier prueba de coronavirus positiva hará que los compañeros de equipo en contacto durante los 14 días anteriores se aíslen.



Cualquier competición de fútbol es una victoria para los aficionados que se han unido a la campaña “Trae de vuelta nuestro fútbol” en los medios sociales.



“Esta decisión devuelve cierta normalidad a nuestras vidas y le da al público israelí un descanso de semanas de aislamiento y ansiedad”, dijo Erez Halfon, presidente de la Liga Israelí de Fútbol Profesional.



Halfon, quien alguna vez fue un colaborador cercano del ex Primer Ministro Ariel Sharon, dijo que la decisión de reanudar el juego iba más allá de la protección a la estabilidad financiera del mismo. Los clubes están buscando conversaciones con el gobierno sobre la ayuda financiera.



“En general, los clubes están entusiasmados”. Porque nadie creía que el fútbol volvería”, dijo Bronshtein.



El contrato de transmisión de la liga cuesta 127 millones de NIS (36 millones de dólares) al año de un operador de televisión de pago, que sublicencia los partidos.



“Es importante para nosotros que nuestras emisoras estén contentas. Nos pagan una cantidad muy justa”, dijo Bronshtein, añadiendo que esta temporada ya ha sido pagada.



El patrocinador principal de la liga, la Bolsa de Tel Aviv, también nos apoya, dijo.



Como una de las primeras ligas renovadas entre los miembros de la UEFA, Israel también quiere superar un objetivo el 3 de agosto para completar las temporadas nacionales.



Nadie, dijo Bronshtein, quiere jugar en las calurosas noches de agosto.