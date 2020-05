12/05/2020

Un mundo con poca agua











Enlace Judío México- por Alan Rosenbaum



Tecnología israelí para vivir en un mundo con escasez de agua



Vivimos en un mundo con escasez de agua. No solo África e India la sufren, todo el mundo la padece.



“Hoy vivimos en un mundo con escasez de agua. No solo África e India sufren la escasez de agua, sino en todo el mundo”.



David Balsar, gerente general de innovación y emprendimientos en Mekorot, la compañía nacional de agua de Israel, explica que el crecimiento de la población y el cambio climático, junto con la contaminación de los recursos hídricos, juegan un papel importante en la escasez de agua. ¿Cómo mantiene Israel, con sus recursos hídricos extremadamente limitados, su clima árido y su gran masa de tierra desértica, un excedente de agua? La respuesta, sugiere Balsar sucintamente, puede explicarse en una palabra: innovación, publica The Jerusalem Post en su sitio web.



Las innovadoras técnicas de gestión del agua de Israel han reducido su dependencia del clima. Cinco plantas de desalinización de agua que salpican la costa del Mediterráneo, en Ashkelon, Ashdod, Palmajim, Sorek y Hadera, proporcionan casi el 80% del agua potable del país. Además, casi el 90% de las aguas residuales tratadas en Israel se utilizan para la agricultura. Para ilustrar aún más sus habilidades creativas, Mekorot ha completado recientemente el túnel de agua más grande de Israel, casi 14 kilómetros, desde Sorek a Jerusalén, que lleva agua potable desalinizada a Jerusalén.



MEKOROT está experimentando una transformación digital, centralizando sus operaciones en un centro principal de comando y control, utilizando aprendizaje automático e implementando medidores inteligentes que miden datos e información. El establecimiento de un centro nacional unificado de comando y control permitirá la coordinación y sincronización de todas las salas de control regionales y fortalecerá la estabilidad de la economía del agua. Moti Shiri, vicepresidente de tecnología de Mekorot, explica que la naturaleza constantemente cambiante del manejo del agua requiere un centro nacional para coordinar el suministro.



“La situación del agua puede cambiar rápidamente. Por ejemplo, el año pasado hubo una falta de agua en el norte, por lo que trasladamos agua desde el centro del país hacia el norte. Hoy, el Mar de Galilea está lleno, y trasladaremos más agua del Norte al Sur. Las cosas cambian todo el tiempo, y necesitamos construir un centro nacional”.



La construcción del centro nacional de comando y control del agua comenzará este año en Rosh Ha’ayin, y se espera que se complete en el próximo año y medio.



Como resultado de una reciente resolución del gobierno, a Mekorot ahora se le permite invertir en empresas israelíes de nueva creación y está trabajando para posicionarse como la empresa de tecnología del agua “mundial”, tanto en términos de su propio desarrollo interno como de su trabajo con otras compañías.



Hoy, Mekorot está aumentando su innovación más allá de la gestión del agua en numerosas formas que lo harán más eficiente, ahorrando dinero y agua, y permitiendo a los consumidores tener una mejor comprensión de la calidad del agua que fluye a sus hogares.



Uno de los resultados finales de estos cambios es una mayor eficiencia energética. Mekorot es el mayor consumidor de energía en Israel, gasta casi NIS mil millones por año, y “cualquier eficiencia en el uso de energía tiene un efecto dramático”, dice Balsar.



Además, las operaciones digitales de la compañía son importantes para proteger el suministro crítico de agua del país, que ha sido atacado en numerosas ocasiones por piratas informáticos e intrusos electrónicos.



MEKOROT RECIENTEMENTE invirtió en una startup que ha desarrollado un algoritmo que se utilizará con los sistemas digitales de la compañía para monitorear y analizar hasta 30 millones de bits de datos por día. Balsar explica que este algoritmo ayudará a Mekorot a mantener la gestión de activos y el mantenimiento predictivo, además de defender a Mekorot de amenazas cibernéticas externas.



Expandiendo aún más su alcance en el mundo digital y de la alta tecnología, Mekorot se está asociando con Microsoft para que Startups Israel identifique nuevas empresas de tecnología que puedan utilizarse en la tecnología del agua. El programa de inicio de Microsoft y Mekorot ayudará a las empresas en Israel a promover sus soluciones para revolucionar el ecosistema del agua.



“Estamos tratando de encontrar las aplicaciones adecuadas para estas tecnologías en Mekorot”, dice Balsar. Mekorot y Microsoft para Startups Israel seleccionarán ocho startups comprometidas para resolver los desafíos que enfrenta Israel en la nueva década.



Una de las principales filosofías de la estrategia de gestión del agua de Mekorot es lo que Balsar llama la “economía circular del agua”, en la que el agua se consume, recicla y utiliza una vez más. El agua de mar se desala primero en una de las plantas de desalinización de Mekorot en la costa, antes de llegar al grifo de agua del hogar del cliente.



“Después de beber el agua”, explica Balsar, “los desechos que se producen se tiran por el inodoro. Tomamos las aguas residuales, las tratamos en una instalación de aguas residuales y, mientras las tratamos, sacamos energía del lodo, produciendo biogás que luego activa la planta de aguas residuales. Luego deconstruimos el lodo, lo que significa que estamos entrando en una economía de cero residuos”.



Se trata casi el 100% de las aguas residuales, de las cuales cerca del 90% se recupera y se utiliza para la agricultura. Israel es hoy el país líder en el mundo en términos de uso de agua reciclada o recuperada tratada.



“Mekorot es responsable de transmitir el agua tratada al Neguev”, agrega Balsar, “que luego produce miles de millones de dólares en frutas y verduras que se exportan a todo el mundo”.



Balsar señala que Mekorot, que tiene un porcentaje muy bajo de fugas de agua, logra aprovechar al máximo su suministro de agua. La tasa de fuga de Mekorot es solo del 2.5%, que es una de las tasas más bajas del mundo en la actualidad. Muchos países pierden hasta el 30% o el 40% de su agua.



Más allá del ahorro y la calidad del agua, Mekorot también está dirigiendo su atención al cliente, con soluciones innovadoras diseñadas para proporcionar información importante sobre la calidad del agua. Actualmente, Mekorot está desarrollando un “laboratorio en un chip” inteligente que se puede instalar en los grifos de agua, que controlará, rastreará y evaluará la calidad del agua que llega a los hogares. El chip notificará a los usuarios si el agua es de suficiente calidad o si hay impurezas que deben eliminarse. Cuando los clientes saben que su agua es de calidad suficiente, no necesitarán comprar agua embotellada, lo que reducirá la cantidad de plásticos en el medio ambiente.



Balsar llama al “laboratorio en un chip” un tipo de “tecnología disruptiva”, y agrega: “No hay otra tecnología existente en el mundo que pueda predecir y analizar la calidad del agua de su grifo a un precio razonable”.



Con el aumento de la contaminación del agua y las tuberías y depósitos de agua, la capacidad de proporcionar información sobre la calidad del agua es especialmente importante.



MEKOROT también es parte del esfuerzo global para combatir el coronavirus, y ha desarrollado conjuntamente un dispositivo de desinfección y descontaminación que produce desinfectante de cloruro, en un proceso “verde”, móvil y ecológico. El dispositivo utiliza sal para producir cloruro, que es uno de los desinfectantes utilizados para matar los gérmenes y virus que se encuentran en las superficies. Se puede usar en hospitales, residencias para adultos mayores y otras instituciones para producir la cantidad de aerosol desinfectante necesaria.



Además, Mekorot es parte de varios grupos de investigación que se enfocan en la identificación y monitoreo de virus en sistemas de aguas residuales. El análisis del agua en los sistemas de alcantarillado puede arrojar luz sobre posibles brotes de virus en vecindarios y ciudades.



Resumiendo los usos innovadores de la tecnología de Mekorot para resolver los problemas del agua, Balsar dice que la brecha entre las necesidades de agua del mundo y la cantidad de agua disponible está creciendo.



“Creemos que la tecnología puede cerrar esta brecha, y es por eso que estamos invirtiendo en tecnología para facilitar la reducción de la brecha”.