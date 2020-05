13/05/2020

Nueva donación de colectividad judía uruguaya











El País



B'nai B'rith Uruguay entregó alimentos al SINAE para distribuir en todo el país



La institución hizo una donación de 1.000 canastas de alimentos no perecederos para contribuir en el marco de la pandemia que se atraviesa.



B'nai B'rith Uruguay donó el martes 12 de mayo otras 1.000 canastas de alimentos no perecederos al Sistema Nacional de Emergencias para ayudar en el marco de la pandemia que atraviesa el país.



Hace un mes la institución había hecho una entrega similar, en ambos casos para que el Servicio Nacional de Emergencia las distribuya en todo el país.



En esta ocasión recibieron estas 1.000 canastas el coronel Antonio Nuñez, Sub Director de Logistica y Operativa y el Capitán de Navío Luis Traba de la misma Sub Dirección de Logistica del organismo. La B'nai B'rith estuvo representada por su Vice Presidente Andrés Yusupoff.