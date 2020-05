Dinero europeo va a terroristas

13/05/2020

Nuevo informe rastrea cómo el dinero europeo llega a los terroristas palestinos



El dinero donado por los gobiernos europeos y organizaciones particulares va a las organizaciones terroristas, advierte un nuevo informe del Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel.



El Ministerio publicó el informe después de que la Unión Europea anunciara que financiaría a las “organizaciones de la sociedad civil” palestinas, pese a que incluyen a miembros que apoyan el terrorismo.



Según las conclusiones del informe, los activistas palestinos habían creado una forma de recibir donaciones monetarias europeas que les permitía llevar a cabo actividades terroristas además de la labor de la sociedad civil.



“Los vínculos con las organizaciones de la sociedad civil occidental les permiten recibir una asistencia financiera que de otro modo no podrían recibir”, dice el informe.



En los dos últimos años, el organismo de seguridad Shin Bet ha puesto al descubierto una serie de incidentes en los que Hamas tomó el control del dinero perteneciente a organizaciones humanitarias que operan en la Franja de Gaza y en algunos casos lo utilizó con fines militares contra Israel.



Un ejemplo notable es el caso de las donaciones europeas que financian a los terroristas implicados en el asesinato de Rina Schnerb en el verano de 2019. Samar Arbid, el jefe de la célula que mató a Shnerb, de 17 años de edad, e hirió a su hermano en un atentado en Samaria, desempeñó un papel fundamental en una organización llamada Addamer, que se define como “activa en el ámbito de los derechos humanos”.



Otros miembros de las mismas células se ganaban la vida con donaciones del gobierno europeo a “grupos de la sociedad civil”.



El jueves pasado, Israel reprendió al jefe de la delegación de la Unión Europea en Israel, Emmanuel Joffre, por anunciar la continuación de la financiación.



El padre de Rina Schnerb, Eitan, se une ahora a los llamamientos para evitar que la financiación de la Unión Europea llegue a los terroristas. En un discurso público dirigido a los europeos, Schnerb escribió: “Me sorprendió saber que Arbid era miembro del ‘grupo de derechos humanos’ de Addameer. ¿Cómo puede ser que las personas que santifican la muerte sean activas en los grupos de derechos humanos? ¿Cómo es posible que durante muchos años hayan recibido millones de euros en ayuda de los países europeos?”.



“No tengo ninguna duda de que los países europeos no apoyan el terrorismo y el asesinato de personas inocentes. Pero ciertamente entienden que los vínculos entre los grupos civiles palestinos y las organizaciones terroristas son una realidad que debe ser condenada. Les pido que no cierren los ojos. No se dejen engañar. No extiendan una mano amiga, no creen una plataforma ni financien estas organizaciones”, escribió Schnerb.



El Ministro de Asuntos Estratégicos Gilad Erdan añadió que “la Unión Europea ha cedido ante la presión palestina. Los millones de euros que entraron en el barco muestran la amenaza real que supone la decisión de la Unión Europea. Es un precedente peligroso”.