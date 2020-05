15/05/2020

Un uruguayo, su reto viral y la Mujer Maravilla









El País



Un joven uruguayo que vive en Israel publicó un video que se viralizó y busca llamar la atención de la actriz Gal Gadot y prevenir el contagio de COVID-19



Freddy Slivinski es un uruguayo de 32 años que desde 2002 vive junto a su familia en Israel. Allí terminó el liceo y desde hace algunos años trabaja como creativo, pero fue en los últimos meses que comenzó a ser entrevistado por diferentes medios de prensa del mundo a raíz de una de sus ideas.



“Me gusta pensar y crear cosas, ideas originales y distintas. Vengo trabajando en español y en hebreo como creativo y hace varios años tuve una página y cuenta en Instagram que en Israel eran muy conocida. A esa página la terminé vendiendo, pero hace un año que comencé a extrañar un poco eso de las redes sociales, porque es algo que realmente me gusta. Lo hago como hobbie, no es por trabajo ni por dinero, es simplemente porque me entretiene y me gusta”, contó Slivinski en diálogo con El País.



La idea, entonces, fue crear una cuenta de Instagram con enfoque internacional: el uruguayo quería hacer una página que llegue a todo el mundo y pensó mucho tiempo qué era lo que podía hacer. Finalmente, se le ocurrió entonces la idea de contar historias de gente que se parece a personas famosas.



“Same de la Same” es “la única página que cuenta historias de gente que se parece a famosos, porque hay otras páginas que muestran parecidos, pero solo muestras fotos. Yo lo que quiero es contar las historias de la gente porque me parece que son súper originales, creativas, diferentes”, agregó Slivinski.



El joven explicó que en todas las publicaciones que hace en Instagram hay tres fotos y generalmente en la del medio se cuenta un poco de la historia de la persona que se parece a algún famoso. “Hace más o menos ocho meses que abrí esta página y por suerte se hizo bastante conocida en todo el mundo. Estuve trabajando bastante duro para eso, comunicándome con periodistas, con páginas, pero al principio obviamente nadie me contestó. Después empezaron a contestar y a escribir de todos lados. Se descontroló y empezó a hacerse muy viral”, contó el uruguayo. Detalló que logró aparecer en unos 40 artículos de distintas partes del mundo y también fue invitado a diversos programas de televisión.



“La página se hizo muy conocida y llegó a todo el mundo. Y cuando comenzó el tema del coronavirus traté de pensar en cómo podía ayudar un poco, aunque sea con mi pequeño granito de arena para intentar luchar contra el coronavirus, para tratar de ayudar a la gente a no contagiarse”, señaló Slivinski.



Lo que se le ocurrió entonces fue hablar de una acción básica a la hora de evitar el contagio: lavarse las manos con agua y jabón. “Es algo básico que puede ayudarte a no contagiarte vos y a no contagiar a los demás. Es algo tan simple y sentí que la gente no le estaba dando mucha importancia. Todos hablaban de las mascarillas, de no estar cerca de las otras personas, y el tema de lavarse las manos quedaba un poco de lado, por lo que me pareció que podría estar bueno hacer algo relacionado a eso”, sostuvo el joven.



Y se preguntó qué mejor persona para “salvar el mundo” que un superhéroe. O en este caso, una superheroína: “La primera que se me vino a la cabeza fue Gal Gadot”, una de las actrices que encarna a la Mujer Maravilla, porque “ella es israelí y por todo lo que simboliza”, explicó el creador de este reto viral.



El reto viral que actualmente espera por la respuesta de la actriz israelí. El uruguayo contó que todo comenzó con una cuenta de Instagram en la que desde hace algunos meses cuenta las historias de vida de gente que es parecida a personas famosas. Pero con la llegada de la pandemia del coronavirus le surgió la idea de crear algún contenido que ayude, de alguna manera, a las personas de todas partes del mundo a cuidarse.



“Como en mi página hablo de gente que se parece a famosos, me contacté con muchísimas mujeres que se vistieron de Mujer Maravilla en todas partes del mundo y les pregunté si querían ser parte de esta iniciativa. Lo que hicimos fue un video en el que se pasan un jabón una a la otra y la idea es que llegue a Gal Gadot para que ella lo agarre y suba el video a sus redes sociales, explicando la importancia del lavado de manos”.



En el video que hizo el uruguayo hay 22 mujeres que participan desde diferentes partes del mundo, pero aparte de ese video, hay muchas usuarias de redes sociales que hicieron sus propios videos y lo subieron con el hashtag #passthesoaptogal, etiquetando a la actriz y a la página “Same de la Same”.



"Se viene hablando de esto en todo el mundo pero Gal Gadot aún no contestó nada. Traté de comunicarme con gente que trabaja con ella desde Israel y un día me llegó un mail del dueño de una de las agencias que lo hace. Y le enviaron el video”, así que ella lo vio, dijo.