19/05/2020

Incendian sitio sagrado del judaísmo











Visavis



Incendiaron la tumba de Ester y Mordejai en Irán



“Preocupantes noticias desde Irán de que la tumba de Ester y Mordejai, un lugar sagrado para los judíos, fue quemada durante la noche”, dijo Jonathan Greenblatt, CEO de la ADL, sin citar las fuentes del informe.



No hubo información inmediata sobre los daños causados por el fuego.



“Esperamos que las autoridades lleven a los autores de este antisemitismo ante la justicia y se comprometan a proteger los lugares sagrados de todas las minorías religiosas de Irán”, dijo.



En febrero, los iraníes amenazaron con demoler el santuario en represalia por Israel y Washington.



Los miembros del grupo de estudiantes Basij Hard Line en la provincia de Hamadan, donde se encuentra el santuario, emitieron una declaración amenazando con demoler el edificio y reemplazarlo por un consulado palestino en medio del cólera, según el plan de paz de la administración Trump publicado el mes pasado.



El incendio fue condenado el 14 de mayo, el 72º aniversario de la fundación del Estado de Israel.



La Tumba de Ester y Mordejai



La historia original de Purim tuvo lugar hace más de 2.000 años, pero Mordejai y Ester volvieron a aparecer en las noticias. Y el lugar en donde esto ocurre no es nada más ni nada menos que la antigua Persia, hoy en día Irán.



Durante siglos hubo en Irán una vibrante comunidad judía. El monumento en la ciudad de Hamadan, donde de acuerdo con la tradición están enterrados Mordejai y Ester, es un sitio popular a lo largo del año y en especial el día de Purim. Aunque no todos están de acuerdo en que la tumba realmente sea el lugar en donde están enterrados estos héroes bíblicos, Hamadan, conocida en la antigüedad como Ecbatana, es una región kurda de Irán y del Monte Alvand, donde se encontraba la residencia de verano de la realeza persa del imperio aqueménida (el período en el cual se cree que ocurrió la historia de Purim).



La tradición dice que Ester y Mordejai, después de pasar sus últimos años en el complejo real, fueron enterrados en la ciudad, uno al lado del otro, y sobre sus tumbas construyeron un monumento.



Durante cientos de años judíos, musulmanes y cristianos visitaron lo que generalmente se considera un sitio sagrado. Los visitantes del siglo XIX describieron un área de plegarias diseñada para permitir que al rezar se pudiera mirar ambas tumbas y al mismo tiempo estar en dirección a Jerusalem. Cerca de las tumbas había una pared con recovecos en donde se podían introducir plegarias, tal como hoy se colocan papeles en el Muro Occidental.