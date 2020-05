Los textos “invisibles”

19/05/2020

Enigmas y Misterios: descubren textos ‘invisibles’ en los Manuscritos del Mar Muerto



Su historia comenzó como un cuento, hace ya más de setenta años, cuando unos pastores beduinos se refugiaron en una cueva cerca del Mar Muerto, a unas doce millas de Jerusalén, en Qumrán.



En las cavidades de esa cueva y otras cercanas se escondían unos frascos de aspecto añejo, que guardaban cerca de novecientos pergaminos escritos en hebrero.



Más tarde, los expertos determinaron que aquello era el legado de la secta de los esenios, que lo habían escondido allí para evitar que los romanos los borrasen de la historia: hoy son los fragmentos más antiguos conocidos de la Biblia hebrea.



Desde entonces, los Rollos del Mar Muerto, que así se conocen en todo el mundo, se han convertido en una fuente inagotable de sabiduría y misterio, y los investigadores no dejan de escudriñarlos en busca de novedades.



Hace unos años, un equipo de investigadores se propuso estudiar ese legado, hoy dispersado en museos y colecciones de todo el mundo. Sospechaban que aún había novedades a la espera del ojo adecuado, y no se equivocaban. Es más: incluso superaron todas sus expectativas, según publica ahora «Smithsonian Magazine».



Este grupo analizó unos fragmentos que en su día recayeron en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y que se creía que estaban en blanco y, por tanto, eran inútiles como fuentes bíblicas. Entonces, al examinar uno de ellos, la investigadora Joan Taylor, del King’s College de Londres, pensó que vio rastros débiles de la letra hebrea «L».



Siguiendo esta pista, se analizaron cincuenta y un fragmentos aparentemente en blanco.



El equipo utilizó imágenes multiespectrales, una técnica que captura diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético, incluidas algunas invisibles a simple vista: así vieron líneas de texto obvias en cuatro de los fragmentos.



«Solo hay unos pocos en cada fragmento, pero son como piezas perdidas de un rompecabezas que encuentras debajo de un sofá», afirmó Taylor en el comunicado en el que anunció el descubrimiento.



«Algunas palabras son fácilmente reconocibles, como ‘Shabat’», añade Dennis Mizzi, profesor titular de judaísmo hebreo y antiguo en la Universidad de Malta, en declaraciones a «Smithsonian Magazine».



Él y sus compañeros apenas han comenzado a interpretar los fragmentos, y dice que es demasiado pronto para especular sobre su significado: «Todavía estamos trabajando para descubrir las letras que son visibles en los fragmentos». Aún falta bastante para las interpretaciones.



Es raro y excepcional que aparezcan nuevos y auténticos textos de los Rollos del Mar Muerto. Afortunadamente, estos fragmentos tienen una historia bien documentada. Los investigadores saben que fueron excavados en la Cueva 4 en Qumran, donde se encontraron la mayoría de los Rollos del Mar Muerto.



¿Quién escribió los rollos bíblicos más antiguos del mundo?



Los manuscritos del mar Muerto son considerados uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos.



Los rollos contienen más de 800 documentos que componen las primeras páginas de la Biblia y las enseñanzas iniciales del cristianismo, incluidos los 10 mandamientos.



Los pergaminos, descubiertos entre 1947 y 1956 en 11 cuevas de Qumrán (en la costa del mar Muerto, al este de Jerusalén), causaron un serio debate sobre quién ocupó la región.



En 2017, los investigadores encontraron otra cueva en la misma zona en la orilla del mar Muerto, donde había rollos o pedazos de papiro y cuero para escribir.



Ahora, podría haber una forma científica de descubrir quién ocupó el asentamiento ubicado cerca de las cuevas donde se encontraron los manuscritos.



El análisis de 33 esqueletos recientemente desenterrados en un sitio de Qumrán, Cisjordania, respalda la opinión de que la antigua comunidad de esta zona consistía en una secta religiosa de hombres célibes, informa Science News.



La datación por medio de radiocarbono de uno de los huesos encontrados en Qumrán, presentada por el antropólogo Yossi Nagar, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, mostró que los cuerpos tenían alrededor de 2.200 años de antigüedad cuando fueron enterrados. Esto está muy cerca de la edad estimada de los textos antiguos: se considera que fueron escritos entre el año 150 a. C. y el 70 d. C.



Otros hallazgos sorprendentes han disipado las nociones previamente sostenidas de que 7 de los cuerpos encontrados en la zona pertenecían a mujeres.



Tras volver a examinar los huesos, que ahora se encuentran en Francia, los investigadores llegaron a la conclusión de que 6 de 7 individuos etiquetados anteriormente como mujeres eran en realidad hombres, de acuerdo con Nagar.



También se han desenterrado restos de varios niños en Qumrán.