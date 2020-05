Cinco best sellers

19/05/2020

El Confidencial



5 libros best sellers sobre el Judaísmo que están a la par de “Poco Ortodoxa”



Desde hace ya unas semanas, la nueva serie de Netflix revolucionó las redes sociales. “Poco Ortodoxa” está basada en la autobiografía de Deborah Feldman, “Exodus”. En esta, narra cómo una chica perteneciente a la comunidad de judíos ultraortodoxos de Nueva York, decide emprender una vida fuera de las ataduras regligiosas. Un poco similar al documental “One of Us” (también se encuentra en Netflix), pero bajo una ficción.



Al gran éxito de “Poco Ortodoxa“, se le sumó la mirada hacia los judíos más ortodoxos y a su estilo de vida. Estos cinco libros se basan la identidad judía en los Estados Unidos y en Israel en la actualidad.



1. ‘A propósito de nada’ – Woody Allen



En esta autobiografía, Allen hace un recorrido por su vida, exorciza sus problemas y los que le han provocado su relación con Soon Yi. La acusación de abuso sexual de su hija Dylan, las acusaciones de su otro hijo Ronan, la negativa de la editorial Hachette a publicarlo entre otras cosas. Pese a ello, mantiene su humor negro que está tan presente en sus películas.



2. ‘Cuentos reunidos’ – Cynthia Ozick



Esta judía neoyorquina traza todo un retrato de la condición humana —y la condición que le impone su religión— en estos relatos. Ozyck es una de las mayores intelectuales que quedan (nació en 1928) y en su obra se dedica a describir a los judíos estadounidenses. En más de una ocasión ha hablado también sobre el Holocausto, pero dijo: “Como novelista no me interesa. Tampoco como judía, ya que la cultura que lo produjo no es mi cultura: es la cultura del opresor”.



3. ‘Los siete años de abundancia’ – Etgar Keret



El israelí Etgar Keret narró en un diario los siete primeros años de su hijo y compuso así una crónica de lo que es una familia judía en el Israel de hoy: su hermana es ultraortodoxa y tiene 11 hijos, él es un pacifista anti-belicista con Palestina, y sus padres, supervivientes del Holocausto. Sin embargo, llega un nuevo niño al mundo y la conversación familiar gira en torno a qué sucederá con él en el futuro: ¿el servicio militar? ¿Ir a la guerra? ¿Enfrentarse a atentados suicidas? Narra la violencia en la vida de cada día en este país. Al hablar de un niño, la historia conmueve tanto como sucede con “Poco Ortodoxa”



4. ‘Una historia de amor y oscuridad’ – Amos Oz



Se trata de la historia del propio Oz, el escritor israelí, su infancia y juventud en Jerusalén y en el ‘kibbutz’, la vida de sus padres en Jerusalén y en Tel Aviv. Toda una saga familiar en la que hay de todo, hasta un hijo que les sale escritor, y que abogará siempre por el diálogoy el pacifismo. Y es una historia de Israel en la segunda mitad del siglo XX.



5. ‘En una selva oscura’ – Nicole Krauss



Krauss es también una judía neoyorquina, intelectual, escritora y lectora, que suele ser un ‘pack’ un tanto tópico de los EEUU más educados. Es autora de esta novela sobre un abogado que un día lo deja todo y se marcha a Tel Aviv a vivir en el hotel Hilton. Allí se encuentra con una escritora que es un trasunto de la Nicole narradora. Krauss ha escrito otras novelas como ‘La gran casa’, en la que narra un viaje por ciudades como Nueva York, Jerusalén, Londres y Budapest como una historia de amor, pero también una crónica judía desde los años cuarenta hasta los dos mil.